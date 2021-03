El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha mostrado este martes tajante para pedir prudencia a sus rivales políticos que solicitan medidas militares sobre la disputa nuclear iraní, al recordar que la guerra "no es un juego".



Obama ha elegido el "Supermartes", la principal cita en el calendario de primarias republicanas, para realizar su primera rueda de prensa formal en la Casa Blanca en seis meses, que ha estado protagonizada por el programa nuclear iraní y en la que lanzó duras críticas contra los candidatos republicanos.



El presidente ha considerado que "aún hay margen" para resolver las disputas en torno al programa nuclear de Irán por la vía diplomática y ha apuntado que las sanciones internacionales ya están haciendo sentir su efecto entre el régimen del presidente Mahmud Ahmadineyad.



"A todos nos conviene profundamente ver si esto (la disputa nuclear) se puede resolver con Irán", ha agregado.



Pero, ha recordado, "cada vez que nos planteamos una acción militar va a haber un precio que pagar; a veces es necesario, pero no es algo que vamos a acometer sin pensarlo. Cuando actuamos sin pensarlo, la cuestión acaba envuelta en politiqueo, cometemos errores y no somos nosotros los que pagamos el precio, es la gente de uniforme".



Una guerra, ha agregado, tiene enormes consecuencias en las vidas de los soldados, en la seguridad nacional y en la economía.

“Esto no es un juego, no tiene nada de trivial“

"Esto no es un juego. No tiene nada de trivial", ha subrayado. "Lo que se dice en la campaña electoral", quienes recomiendan la vía militar, "no tienen muchas responsabilidades... no son el comandante en jefe", ha agregado.

Romney, dispuesto a poner en juego el poderío militar El principal aspirante presidencial republicano, Mitt Romney, ha acusado a Obama de "arrastrar los pies" a la hora de hacer frente a Irán y ha declarado que "como presidente, estaré dispuesto a implicarme en la diplomacia, pero estaré igual de dispuesto a poner en juego nuestro poderío militar.



La rueda de prensa de este martes se celebra un día después de que el presidente estadounidense se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un encuentro de tres horas dominado por la cuestión iraní.



Israel ha insinuado que se plantea atacar los emplazamientos nucleares iraníes en los próximos meses al considerar que se trata de una amenaza demasiado grave ya.



Estados Unidos ha expresado su oposición a esa posibilidad, al considerar que un ataque preventivo convertiría a Irán en víctima y tendría serias consecuencias en la economía y la seguridad mundiales.



En su reunión con Netanyahu, Obama aseguró que Estados Unidos "siempre guardará las espaldas a Israel" en lo que se refiere a seguridad, algo que indicó hoy que se refería simplemente a que "la seguridad de Israel es algo que me preocupa mucho".



"No estaba sentando ninguna doctrina militar para ninguna acción militar", precisó. En su rueda de prensa Obama también ha descartado la posibilidad de lanzar incursiones aéreas contra el régimen sirio en solitario, como ha sugerido el senador republicano John McCain, al considerar que la situación sobre el terreno en Siria es muy diferente a la de Libia, donde la comunidad internacional autorizó una zona de exclusión aérea el año pasado.