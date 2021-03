Unos 9.000 funcionarios irlandeses abandonarán sus puestos antes de que este jueves 1 de marzo comiencen a aplicarse las nuevas condiciones de jubilación, lo que obliga al Gobierno a acometer planes de contingencia para hacer frente a una posible crisis en los servicios públicos.

Castigado ya por los drásticos recortes introducidos en los presupuestos generales del Estado de diciembre, el sector público de este país se prepara para un éxodo que podría repercutir en la atención al ciudadano.

El Gobierno, en el poder desde febrero de 2011, ha asumido la decisión tomada por el anterior Ejecutivo cuando en noviembre de 2010 decidió bajar los salarios de los funcionarios, días después de verse obligado a aceptar un rescate de la UE y el FMI cuantificado en 85.000 millones de euros.

"Entonces se concedió un periodo de gracia o transición para todos aquellos que decidiesen solicitar la jubilación anticipada antes del 29 de febrero, lo que permite calcular el salario de su jubilación de acuerdo con los parámetros existentes antes del recorte", explica un portavoz oficial.

Otros 30.000 funcionario menos

El Gobierno lo sabe desde hace 18 meses y ha tenido tiempo para preparar un plan de acción, apuntó la fuente. El ministro irlandés de Gasto Público y Reforma, el laborista Brendan Howlin, que supervisa el proceso, dijo que la cifra de 9.000 solicitudes representa menos del 3% del funcionariado.

El Gobierno podría tener problemas para asumir esta pérdida, a pesar de que, paralelamente, ha puesto en marcha un plan para reducir la plantilla de trabajadores a cargo de la Administración, que en un país de apenas 4,5 millones de habitantes, parece sobredimensionada en comparación con sus vecinos.

De los 320.000 funcionarios que tenía Irlanda en 2008, el Ejecutivo de Dublín tiene previsto eliminar 37.500 entre 2011 y 2015 y reducir así ese número hasta los 282.500, lo que generará un ahorro de la factura estatal de 2.500 millones de euros.

“Pueden aparecer fallos donde menos se espera, pero confío en los gestores locales“

Howlin, no obstante, reconoce que "no puede garantizar que no habrá fallos" en el sistema a partir de este jueves, pero rechaza calificar de "oleada" la marcha de funcionarios que no quieren ver sus pensiones menguadas. "Pueden aparecer fallos donde menos se espera, pero confío en que los gestores locales afrontarán las dificultades cuando se presenten y las resolverán", ha señalado el ministro.

Según el dirigente laborista, los últimos datos concretos indican que 7.464 trabajadores públicos han solicitado la jubilación anticipada, aunque la cifra final, apuntan los expertos, se acercará a los 9.000.