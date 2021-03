La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este martes que se estudia una "reducción inicial" de un 20% de las entidades públicas de la Administración General del Estado y ha anunciado un plan para ahorrar en la gestión de los 50.000 inmuebles que tiene.

Según Sáenz de Santamaría, que ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Senado, el Estado gasta 100 millones en alquileres cuando en el centro de Madrid hay patrimonio sin utilizar por valor de 500 millones.

“Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros dice la Vicepresidenta del Gobierno“

En cuanto a la reducción de las entidades públicas, el objetivo es fusionar y eliminar entidades que "no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello".

La Vicepresidenta del Gobierno ha explicado que hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios en todas las administraciones.

"Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros", ha manifestado Sáenz de Santamaría antes de calificar además de "demoledora" la deuda de 60.000 millones de euros que acumulan, el triple que hace tres años.