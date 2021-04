Diversos miembros del Partido Popular (PP) han dejado claro este martes, tras conocerse que España acabó 2011 con un déficit del 8,51%, que habrá que hacer nuevos ajustes, recortes en el gasto y grandes reformas para cumplir con el déficit público establecido por Bruselas.

Así lo ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien hay "obligación" de reducir el déficit "porque no podemos permitirnos otra cosa" y ha señalado que la cifra se ha cerrado dos puntos y medio por encima "de lo dicho y comprometido" por el anterior Ejecutivo. Por eso los próximos Presupuestos Generales del Estado será "realistas y austeros".

Para la portavoz del Ejecutivo, este no es el momento de "repartir culpas" ni de "excusas", sino de "aprender la lección" y "evitar" que esto vuelva a producirse en el futuro.

Basagoiti: "El Gobierno coge el toro por los cuernos y apechuga"

Una opinión que comparte el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien en una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE ha rechazado echar la vista atrás para echar la culpa al Gobierno de Zapatero porque "eso ya no soluciona nada". "Sin duda saldremos de esta, pero habrá que apretarse el cinturón", ha afirmado el dirigente 'popular'.

Basagoiti no ha dudado de que "tocarán aún decisiones difíciles" y harbá que ejecutar "políticas no agradables, pero que hay que hacerlas". "El Gobierno coge el toro por los cuernos y apechuga", ha asegurado antes de señalar que, aunque es "muy difícil" llegar al ajuste de déficit del 4,4% impuesto por Bruselas, "no es imposible".

En este sentido, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha afirmado el Gobierno seguirá impulsando "grandes reformas" y "recortando el gasto", para que España se ajuste al dinero que tiene.