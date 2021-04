Se ha hecho esperar. Pero ya ha llegado a España, al resto de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros países. La PS Vita de Sony, su nueva consola portátil, se puso a la venta la pasada noche para la satisfacción de miles de usuarios.

Hasta ahora solo había salido al mercado en Japón, en diciembre del año pasado, donde se formaron largas colas para adquirir la consola. En solo dos semanas se vendieron más de 320.000 unidades.

Las previsiones en España son algo menores, ya que confían en "alcanzar la cifra de 50.000 consolas en solo 7 días", según explicó a RTVE.es James Armstrong, vicepresidente europeo y consejero para España y Portugal de Sony.

Alrededor de 70 personas se acercaron en la noche del martes a la tienda oficial del gigante japonés en Madrid para comprar la consola, aunque el dispositivo ya se había puesto a la venta en otros establecimientos y se vendieron "miles de ellas en pocas horas en toda España", puntualiza Armstrong.

A pesar de que algunos establecimientos se adelantaron al lazamiento oficial anunciado por Sony, no ha desanimó a los que aficionados que soportaron el frío durante todo el martes, desde las 6.30 de la mañana, con el objetivo de ser algunos de los primeros españoles en conseguir la PS Vita. "La espera ha merecido mucho la pena, no me lo esperaba, pero voy a ser el primero", exclama Faustino Jiménez, un consultor informático de 30 años a RTVE.es.

Faustino no solo ha sido el primero en hacerse oficialmente con la consola, sino que, además, le ha salido gratis. Se la han regalado, igual que a Nacho, un funcionario de 32 años, y a Sergio, un joven desempleado de 19 años. Eran los tres primeros de la fila y se han llevado "el mejor de los premios".

También les regalaron juegos, una tarjeta de memoria. Y en la cola les dieron guantes, gorros, camisetas, e incluso pusieron un calefactor para que no pasaran frío. "Nos han mimado mucho", considera Jiménez.

El resto de aficionados, alrededor de 70 personas, sí tuvieron que pagar por la nueva portátil de Sony. Pero lo han hecho "encantados", como reconocían la mayoría de usuarios que hacían cola en la madrileña tienda de Serrano.