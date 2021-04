El primer ministro británico, David Cameron, ha dejado claro que su país no negociará con España sobre el futuro de Gibraltar sin contar con los habitantes del Peñón: "Son los gibraltareños quienes deben decidir su futuro", ha recalcado.

Cameron ha reiterado que la "posición británica no ha cambiado" respecto a la situación de la colonia británica en una rueda de prensa junto al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con quien ha mantenido un almuerzo de trabajo celebrado en Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico.

"Hemos hablado de Gibraltar y los ministros de Exteriores continuarán hablando en el futuro; tenemos posiciones diferentes, pero vamos a seguir hablando en el futuro", se ha limitado a señalar Rajoy, pero Cameron ha sido más tajante, recordando las diferencias que separan a los británicos de los españoles en este contencioso.

"No nos vamos a comprometer a nada si los gibraltereños no quieren", ha subrayado el premier, que también ha señalado que la soberanía del Peñón "no se va a interponer en la sólida relación" entre España y Reino Unido.

La sintonía entre Rajoy y Cameron ha quedado patente este fin de semana en la carta que ambos han rubricado, junto a otros diez líderes europeos, para instar al resto de socios a adoptar medidas comunes en favor del crecimiento y el empleo.

"La carta es importante simbólicamente, es un principio de declaración para formar un nuevo núcleo de poder que abarca a los países nórdicos, el este de Europa y la nueva Italia de Monti, que se contrapesa en cierto modo a la Europa que quiere dominar Francia y Alemania (...) La evolución de la alianza España- Inglaterra va a ser algo interesante para seguir en los próximos meses", señala en RNE el escritor y periodista español afincado en Inglaterra, Jimmy Burns Marañón

07.02 min Rajoy y Cameron en Londres