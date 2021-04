Una de las novedades de la reforma laboral de 2012 es que, desde ahora, una empresa de trabajo temporal (ETT) puede convertirse en una agencia de colocación privada con ánimo de lucro. De esta forma, las personas sin empleo tienen una vía más, una ayuda extra para buscar un trabajo a tiempo parcial, indefinido o temporal.

Desde que aparecieron en España, y hasta ahora, las ETT solo podían poner a disposición de una tercera empresa, y solo con carácter temporal, a trabajadores contratados por ella previamente.

La reforma laboral permite ahora que los Servicios Públicos de Empleo, el antiguo INEM, subcontraten la búsqueda de un empleo a las agencias de colocación y que las EET se conviertan de forma más sencilla en este tipo de empresas de intermediación laboral.

El Ministerio de Empleo justifica esta medida para favorecer la empleabilidad de los trabajadores -afirma que en otros países de la UE las ETT contribuyen a crear puestos de trabajo- ante unos Servicios Públicos de Empleo (SPEE) que "se han mostrado insuficientes en la gestión de la colocación", según se recoge en el BOE.

"Si los SPEE son ineficaces es porque antes había dos millones de parados y ahora cinco. Pero la plantilla y los recursos son los mismos", señala Pedro Gallego, del gabinete técnico confederal de UGT, en declaraciones a RTVE.es. "Y que el Gobierno haga este tipo de planteamientos es lamentable", remata el portavoz de la formación sindical.

Sin embargo, desde la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) se ha acogido con satisfacción la nueva ley, que recoge en parte sus reivindicaciones. Y, aunque todavía falta regular bien su funcionamiento, lo que va a pasar a partir de ahora es que cualquier ETT puede pasar a ser una agencia de colocación, que colaborará con los Servicios Públicos de Empleo.

“Las ETT, contentas pero no satisfechas del todo“

Así lo explica Lorenzo Rivarés, portavoz de AGETT, a a RTVE.es. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, el antiguo INEM subcontratará a las ETT. Y pone un ejemplo. "Se abrirá un concurso para encontrar un empleo a un grupo de personas. Quien lo gane será responsable de ello. Dependiendo de cómo lo hagamos así nos pagará", señala.

Otro ejemplo lo pone Pedro Gallego, de UGT, que apunta que esas agencias de colocación podrán dar formación a parados y empleados. "Podrán firmar convenios con las empresas, que les pagarán; o convenios con los Servicios Públicos de Empleo, que traspasarán la formación que antes ofrecían ellos", señala.

Dos vías de ingresos para las agencias de colocación

Esta será una de las dos vías de ingresos de las ETT que sean también agencias. La otra será la de las empresas que acudan a ellas en busca de un profesional, como ocurre hasta ahora. Eso no cambia, como tampoco lo hace el que los trabajadores no les pagarán en ningún caso: ni para formación ni para contratación. "Ni podemos, ni debemos, ni queremos", puntualiza Rivarés, que puntualiza: "No vamos a sustituir al antiguo INEM. Entre otras cosas porque debe supervisar nuestra labor".

Es uno de los aspectos que faltan por desarrollar del decreto-ley. Pero el portavoz de AGETT asegura: "Las Grandes Empresas de Trabajo Temporal queremos estar reguladas, legisladas y controladas". Y defiende la labor de estas empresas en la búsqueda de empleo.

“No vamos a sustituir al antiguo INEM: es el que debe supervisar nuestra labor“

Según los datos ofrecidos por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), en España hubo durante el pasado año 2011 un total de 14.560.517 colocaciones, de las cuales, 359.819 fueron realizadas por los Servicios Públicos de Empleo (el 2,5% del total). Por su parte, las ETT alcanzaron 2.033.857 de contratos, el 14% del total.

Los sindicatos no discuten estas cifras, entre otros motivos porque no existen otras. "El propio Gobierno no tiene estipulado cuándo una contratación está gestionada por los SPEE", señala Pedro Gallego, que recuerda además que las ETT son las únicas empresas que pueden gestionar este tipo de contratos "precarios y minúsculos" en su opinión.

Y advierten de que muchas de esas colocaciones efectuadas por las ETT son solo por uno o varios días de trabajo. "Dos millones de contratos no significan dos millones de puestos de trabajo porque un empleado puede tener tres o cuatro contratos en un mes", recuerda Pedro Gallego, del gabinete técnico confederal de UGT.