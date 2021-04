El padre de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace más de cuatro meses, José Bretón, está "muy tranquilo" a la espera de declarar este jueves a las 17.00 de la tarde en el Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad para contrastar las distintas pruebas del sumario, según ha asegurado su abogado, José María Sánchez de Puerta.

Algunas de las pruebas del sumario indican que los niños "nunca" llegaron al Parque Cruz Conde, donde Bretón asegura que perdió a sus hijos.

Ésta será su segunda comparecencia ante el juez desde que el pasado 21 de octubre fuera detenido por los delitos de detención ilegal cualificada por desaparición de menores y otro de simulación de delito.

Tras visitar a Bretón para preparar la declaración ante el juez, Sánchez de Puerta ha comentado a los periodistas, a la salida de la prisión provincial de Córdoba, que su defendido está "preparado para responder" a todas las preguntas que se le formulen.

El letrado ha manifestado que "no existen contradicciones" entre la primera declaración de Bretón, antes de ser encarcelado el 21 de octubre acusado de un presunto delito de detención ilegal, y las investigaciones policiales.

Sánchez de Puerta ha asegurado que tanto él como Bretón confían en que el juez "ponga en libertad" a su defendido tras la petición de excarcelación que solicitará después de la comparecencia judicial.

Por otro lado, fuentes judiciales han explicado a Efe que está previsto que en la declaración ante el juez participe, además de la defensa y la Fiscalía, la acusación particular que ejerce la madre de los menores, Ruth Ortiz.

No llegaron al parque

Una prueba pericial del sumario, sobre el que se ha levantado parcialmente el secreto, concluye "al 98%" que los pequeños nunca llegaron al parque cordobés.

Esta conclusión se basa en un informe científico realizado por la Universidad de Valencia con técnicas de tratamiento y mejora de imágenes de alta tecnología nunca antes aplicadas en una investigación criminal, y que habitualmente se emplean para estudiar asteroides, entre otros usos.

Para realizar este informe se ha analizado la imagen grabada por una cámara del coche de José Bretón, justo antes de estacionar junto al parque la tarde de los hechos. Según la pericia, los niños no aparecen sentados en la parte trasera del vehículo, por lo que se dictamina que no viajaban en él. A esta prueba, se suman las declaraciones de testigos que aseguran no haber visto al padre en el parque.