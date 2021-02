El frío que hace en Madrid no ha impedido que cerca de 500 personas se congregaran en la Puerta del Sol para apoyar al juez Baltasar Garzón y en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilita durante 11 años por prevaricación por las escuchas de la Gürtel, lo que acaba con casi 22 años de carrera en la Audiencia Nacional.

"Tribunal Supremo, suprema impunidad" o "fuera fascistas del Tribunal Supremo" son algunas de las consignas que cientos de personas han gritado junto a la estatua de Carlos III en la madirleña plaza. Había personas de todas las edades. Las banderas republicanas y las pancartas se elevaban por encima de las cabezas de los asistentes.

Julián Rebollo y Jaime Ruiz, representantes de "Plataforma contra la impunidad del franquismo" y "Solidarios con Garzón" han leido un manifiesto en el que ponían de relevancia la conjura de la judicatura con las tres causas abierta al juez para quitarle de escena por haber investigado los crímenes del franquismo.

"Nos lo han quitado. Garzón ha sido el último exiliado del franquismo", resalta el representante de Solidarios con Garzón.

El lema que más se has escuchado durante toda la concentración ha sido "tenemos memoria, queremos justicia". Muchos de los asistentes portaban la imagen de un familiar asesinado o desaparecido durante la Guerra Civil y en los años de la dictadura franquista.

Es el caso de Beatriz Pereda, a sus 63 años acaba de encontrar los restos mortales de su padre, comisario político de la II República, asesinado durante la Guerra Civil.

Encuentra a su padre en una fosa 63 años después

"No entiendo la sentencia, nos quedamos sin un juez que ha querido hacer justicia con el franquismo. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía tres meses y a mi madre la metieron en la cárcel. Me crié con mi abuela y a los 12 años me tuve que poner a trabajar", ha resaltado emocionada

Gracias a su hijo, Beatriz ha conseguido encontrar a su padre y cumplir así el último deseo de su madre, aunque se lamenta porque no lo logró antes de que esta falleciera.

"Mi madre quería saber qué había sido de mi padre. Nos dijeron que se exilió y que nos había abandonado. Mi hijo investigó hasta que logró encontrar a mi padre. Estaba en una fosa en la puerta del cementerio de Roturas (Cáceres) para que todo el que fuera al cementerio tuviera que pisar su lecho", dice Beatriz visiblemente emocionada.

“Mi madre quería saber qué había sido de mi padre“

Vitorino Pereda Ortega ha permanecido 63 años en una fosa hasta que su nieto logró dar con él. Beatriz relata cómo ha mandado toda la documentación a Argentina para que investiguen allí los crímenes del franquismo, ya que aquí "nadie le hace caso".

A pesar del frío y el mal tiempo, Beatriz ha permanecido en la Puerta del Sol hasta que ha escrito su mensaje de apoyo a Garzón en la pancarta que ha presidido el acto.