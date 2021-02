Los hospitales de campaña en las zonas de la cuidad siria de Homs sitiadas y bombardeadas por el ejército sirio se encuentran repletas de muertos y heridos, según ha manifestado en un informe la ONG Human Rights Whatch, que ha advertido también de la presencia de francotiradores del régimen de Bachar al Asad.

Según este documento de la ONG, los suministros médicos en algunos de estos hospitales se están agotando, las habitaciones están llenas de cadáveres y en las calles los heridos se encuentran en las calles, debido a que resulta demasiado peligroso para los equipos médicos acudir a rescatarlos para ponerlos a salvo, informa Reuters.

"Este brutal asalto en los barrios residenciales muestra el desprecio de las autoridades sirias para las vidas de sus ciudadanos en Homs", ha manifestado Anna Neistat, director de HRW emergencias.

Testimonios desde Homs

Uno de los testigos citados por la ONG, un residente del barrio de Khalidiya llamado Karim ha manifestado que "la gente herida está muriendo porque no podemos tratarlos. Todavía hay gente herida en la calle que han perdido partes del cuerpo. No podemos acudir a ellos a causa de los disparos. Se va a morir en la calle".

La ONG ha hecho esta denuncia desde su sede en Nueva York, proporcionando imágenes tras casi una semana de ataques contra la ciudad de Homs, bastión de la oposición, y que se ha convertido en el principal punto de los ataques del régimen en su campaña para reprimir las revueltas en Siria.

"No hay escapatoria o tránsito seguro en la zona y no hay refugio seguro dentro del área de los cohetes y proyectiles. No hay pan, no hay medicamentos ni suplementos nutricionales, y después de que un hospital de campaña fuera atacado, hemos perdido a varios de nuestro personal médico", ha comentado Mahmud, un residente de Baba Amro citado por la ONG.