El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha lamentado el "desastroso" silencio del Consejo de Seguridad sobre la situación en Siria y ha destacado que la falta de acuerdo para condenar al Gobierno de Bachar al Asad anima al régimen de Damasco a intensificar "la guerra sobre su propio pueblo".



"Lamento profundamente que el Consejo de Seguridad haya sido incapaz de hablar con una voz clara para acabar con el baño de sangre. No haberlo hecho es desastroso para el pueblo de Siria y ha animado al Gobierno sirio a intensificar la guerra contra su propio pueblo", ha dicho Ban tras reunirse con los miembros del Consejo.



Así ha respondido el secretario general al doble veto ejercido el sábado por Rusia y China en el Consejo, que evitó que el máximo órgano internacional de seguridad condenara de una vez la represión que ejerce el régimen de Dasmasco y apoyara el plan ideado por la Liga Árabe para lograr a una transición política en Siria.



Los otros 13 miembros del Consejo votaron a favor de una resolución propuesta por Marruecos y redactada en conjunto por varios países árabes y occidentales, en la que se condenaba la represión ejercida por Damasco en los once meses que duran las protestas en el país árabe.



"Hemos visto durante muchos meses cómo se agravaba esta crisis. Hemos visto cómo escalaba la violencia, una brutal represión y el tremendo sufrimiento del pueblo sirio", ha dicho Ban, quien ha subrayadi que la "terrible brutalidad" que aplican las autoridades sirias contra la ciudad de Homs es "un ejemplo de lo que está por llegar".

"¿Cuántas más muertes harán falta para que se detenga el peligroso camino hacia la guerra civil?", se ha preguntado ante la prensa el máximo responsable de la ONU, quien ha subrayadi la "urgencia" de que se logren acuerdos para tratar de impedir que el régimen sirio continúe con la represión.



Ban, que acaba de regresar de una visita por Oriente Medio, ha lamentado que la comunidad internacional haya oído ya "numerosas promesas rotas" por el Gobierno del presidente Al Asad, "incluso en las últimas veinticuatro horas", y alertó de que "el deterioro de la situación en Siria no dejará intacta al resto de la región".

La situación es "inaceptable", según Ban, quien dice que la ONU no puede actualizar la cifra de muertes por la represión -cifradas en más de 5.400 a mediados de enero- y ha recordado que Al Asad es "responsable de todo esto".

Rusia se opone al "grupo de amigos"

Por su parte, Rusia ha restado toda legitimidad a la iniciativa occidental de crear un "grupo de amigos" de la oposición de Siria, al estilo del que se formó para Libia. "Tenemos una actitud de cautela hacia diferentes formatos que no consideramos legítimos desde el punto de vista del derecho internacional", ha afirmado Alexandr Lukashevich, portavoz de la Cancillería rusa.

El diplomático ruso ha recordado que "existe una experiencia extremadamente negativa de creación de formatos similares, por ejemplo, en Libia". "Estamos en contra de cualquier formato encaminado al reforzamiento de la injerencia externa en un conflicto interno en favor de uno de los bandos enfrentados", ha dicho.

"Allí (en Siria) tiene lugar un conflicto interno. La palabra revolución no se cita. No se trata de un acontecimiento revolucionario. Tampoco hablaría de que (el país árabe) se encuentra en una situación prerrevolucionaria", ha insistido. A su vez, ha abogado or la reanudación de la misión de la Liga como "un importante factor estabilizador".