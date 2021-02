El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que las cifras de paro no van a mejorar en el corto plazo, "es más en el 2012 empeorarán" durante su exposición ante el pleno del Congreso de las conclusiones del último Consejo Europeo de Bruselas.

Rajoy, que primero ha hecho un negro balance de la situación de la economía española, ha afirmado que "es difícil imaginar un punto de partida peor para esta legislatura" fruto, ha apuntado, de los "excesos" y "desequilibrios" acumulados durante los últimos años de Gobierno socialista.



En el mismo sentido se pronunció este martes, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que también reconoció que la recaída de la economía "difícilmente" permitirá crear empleo neto en 2012 y acusó al anterior gobierno socialista de agravar la crisis con políticas irregulares y contradictorias.

El presidente ha hecho especial hincapié en la situación "crítica" de paro juvenil, que registra una tasa del 48,5%, y se ha referido al "alarmante fenómeno" de fuga de cerebros de licenciados españoles.

"Tenemos que invertir la situación y acabar con la espiral de incertidumbre. En definitiva facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. En política no existe la herencia a beneficio de inventario", ha subrayado. Para ello, ha señalado que "disciplina fiscal y flexibilidad económica" son los requisitos necesarios que contempla España y en los que coincide con la agenda europea.

“La Unión Europea no nos obliga a nada“

Rajoy ha defendido, adelantándose a las críticas de la oposición, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria respeta "escrupulosamente lo pactado con el PSOE" en la reforma constitucional exprés de agosto del año pasado. "Este compromiso nos lo impusimos nosotros mismos, la Unión Europea no nos obliga a nada", ha subrayado.

"Esperamos que esa franqueza que tuvo con ministros a los que no conoce mucho, la tenga también aquí ante los españoles y esta Cámara", ha afirmado el líder socialista, al que Rajoy ha afeado su comportamiento por considerar que el comentario lo hizo en una conversación privada.

Alfredo Pérez Rubalcaba, en su primera réplica como secretario general del PSOE , le ha reprochado al presidente que reconociera ante el primer ministro finlandés y un indiscreto micrófono abierto que la reforma laboral le iba a costar una huelga general y, en cambio, no explique su contenido en el Congreso.

Sobre la reforma laboral, Rajoy no ha adelantado cuál sera su contenido y se ha limitado a decir que será "amplia, profunda, equilibrada y útil". Al margen de adjetivos, ha celebrado que los agentes sociales llegaran a un acuerdo sobre moderación salarial , pero sin avanzar los otros aspectos que no lograron consensuar: la intermediación, la contratación, la flexibilidad interna y la estructura de la negociación colectiva.

Los presupuestos generales, después de las andaluzas

"Cuando a usted alguien le fotografíe sin su consentimiento un mensaje que aparezca en su móvil yo jamás voy a utilizar eso en esta Cámara ni fuera de ella", ha recriminado Rajoy a Rubalcaba en referencia a la imagen de un texto que informaba al líder socialista de que Alberto Ruiz-Gallardón iba a ser nombrado ministro de Defensa, y que fue publicada en un periódico.

00.24 min Rajoy recrimina a Rubalcaba que use la conversación privada sobre la "huelga" y le dice que él nunca usaría el sms que apareció en la prensa

Pérez Rubalcaba y otros portavoces parlamentarios han pedido a Rajoy que presente "ya" los presupuestos generales de 2012 y no espere a que pasen las elecciones andaluzas.

"¿Cuánto se tarda en elaborar un presupuesto? Hay algunos aquí que parecen nuevos (...) Lleva entre cinco y seis mses y nosotros lo vamos a hacer en tres, así que no me culpe a mí que he llegado al Gobierno en diciembre", se ha defendido el presidente, que ha detallado que cuando la Comisión Europea desvele sus previsiones económicas el próximo 23 de febrero, entonces el Ejecutivo presentará su escenario macroeconómico, luego el techo de gasto y finalmente los presupuestos.