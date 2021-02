El vicepresidente de la Comisión Europea y comisiario de la Competencia, Joaquín Almunia, ha reprochado la falta de decisión de los Estados, lo que está afectando a la Unión Europea. Almunia ha asegurado en Los Desayunos que las propuestas de las instituciones euroepas no están teniendo las respueta esperada de los estados miembros.

El comisario europeo ha sido muy crítico con dos grandes estados -por Alemania y Francia - que quieren arrogarse la falcultad de tomar decisiones, ha dicho Almunia, en nombre de todos, y ha asegurado que las cosas así "no funcionan". A esto añade, que lo peor incluso es que realmente no toman decisiones, sino que más bien, bloquean, debaten, examinan, "pero no hay decisiones".

Con todo, en primer lugar, Almunia cree que los mayores responsables de la situación de la Unión son aquellos que no han cumplido con sus compromisos como Italia o Grecia, que además "no podrán salir por si solos de la crisis".

En el lado positivo, creen que las personas que están al frente ahora de estos gobiernos son de confianza. El comisario ha afirmado que el país heleno está una situación especialmente grave, pues tiene liquidez para "pocos días", y podría entrar en una "situación de impago".

"Hay que resolverlo antes del 9 de diciembre" Además ha asegurado que si se da esa situación "eso se va a extender" y cree que los primeros perjudicados serán "principalmente a Irlanda y Portugal", y que por eso "hay que resolverlo antes del 9 de diciembre", subrayó. "Esto no se puede resolver en marzo", ha dicho, tras avanzar que habría que solucionarlo antes de la reunión del próximo Consejo Europeo del 9 de diciembre, y señalar que lo que falta es tomar decisiones y aplicar las que ya se tomaron hace meses. Precisamente, sobre esta cumbre, Almunia ha asegurado que los diferentes gobiernos presentarán propuestas para una posible reforma del Tratado de Maastrich con el fin de mejorar el gobierno de la zona del euro, aunque ha matizado que será una primera presentación de "ideas".

Urgencia por conocer los planes de Mariano Rajoy El vicepresidente de la Comisión Europea ha señalado que tras la victoria electoral del presidente del PP, Mariano Rajoy, como futuro presidente del Gobierno, ha indicado que "hay urgencia" porque explique la política económica que pretende llevar a cabo y ha dicho que las instituciones europeas, los mercados, los estados y el sector privado quieren conocer el presupuesto para 2012 y cómo cumplirá con el plan de consolidación fiscal en los próximos años. "La gente quiere saber y reducir incertidumbre", ha dicho, Almunia lo que cree no es incompatible con que se respeten los plazos legales hasta la creación de un nuevo gobierno, que se prevé se pueda producir en la semana del 19 de diciembre. El comisario ha hecho memoria de lo que supuso la victoria electoral de Felipe González en el año 1982, y ha dicho que el que fue su ministro de Economía, Miguel Boyer, estuvo trabajando desde el día siguiente de las elecciones.