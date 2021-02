La narración de la jornada postelectoral sigue aquí >>

04.22 El voto nulo se ha duplicado en estas elecciones con respecto a 2008. El “voto protesta” se esconde en este tipo de voto, que no se puede catalogar con certeza. Otra de las cuestiones a destacar es la menor participación a pesar del aumento del número de votantes.

03.47 El escrutinio de los sufragios al Senado en las elecciones generales se ha completado al 100%. El PP copa la mayoría de escaños con 136 asientos, el PSOE se queda en 48, Amaiur se estrena con tres senadores, CIU sube nueve asientos y el PNV dobla su representación hasta cuatro.

03.38 Los periodistas Antón Losada, Fernando Ónega, Nativel Preciado, José María Calleja, Germán Yanke y Cristina de la Hoz han analizado los resultados electorales en el especial de TVE. La "fragmentación del voto de la izquierda", la entrada de Amaiur en el Congreso y el incierto futuro del PSOE son las líneas dominantes de este análisis.

03.30 No te pierdas el gráfico que Rtve.es ha elaborado para nuestros usuarios. De un vistazo, podrás observar cómo ha cambiado el voto de los españoles desde las elecciones generales de 1977.

03.22 El reparto de escaños en el Congreso tras las elecciones del 20 de noviembre abre la puerta a nuevas formaciones en la cámara baja, las minorías logran su mejor resultado en 20 años.

03.16 Comienza una etapa de reflexión dentro del partido ante la debacle del PSOE, que ha cosechado en estas elecciones el peor dato de su historia. Este lunes a las 11 de la mañana la ejecutiva federal del PSOE abordará el análisis de los resultados electorales. Alfredo P. Rubalcaba ha pedido a José Luis Rodríguez Zapatero que convoque “lo antes posible” un congreso ordinario.

03.06 ¿Quieres saber qué ambiente se ha respirado esta noche en la calle Génova? Nuestra compañera Sonsoles Mayorga te cuenta todos los detalles en esta noticia.

03.01 La situación era bien distinta en la sede del PSOE. Laura G. Torres describe a nuestros usuarios la tristeza y la desolación que ha reinado en la calle Ferraz.

02.58 La irrupción de las redes sociales está cambiando nuestra percepción de la comunicación tradicional de masas (prensa, radio y televisión). Ahora son las propias redes las que se erigen en entidades emisoras de información en eventos tan importantes como las elecciones generales de este 20 de noviembre. Si quieres saber más, consulta nuestro análisis en RTVE.es.

02.49 La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha felicitado por teléfono al presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, por la victoria cosechada en las elecciones generales españolas, según informa Europa Press. La edición digital del periódico argentino ‘Diario Uno’ se ha eco de los elogios a la "participación (del electorado) en el nuevo acto de reafirmación democrática".

02.44 El triunfo electoral de la derecha copa las portadas de los principales periódicos tanto nacionales como internacionales.

02.34 Triunfo aplastante de los Populares también en el Senado, de los 208 escaños en juego, 136 son para el partido de Mariano Rajoy frente a los 48 logrados por los socialistas. En nuestro especial elecciones generales, puedes consultar los resultados por circunscripción, provincia y municipio tanto al Senado como al Congreso.

02.24 El escrutinio al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 20-N se ha completado al 100%. El PP logra la mayoría absoluta en la cámara baja al obtener 186 escaños frente a los 110 que confirman la debacle socialista. La tercera fuerza más votada es CIU con 16 diputados. Le sigue Izquierda Unida con 11 diputados, Amaiur con 7 escaños y UPyD y PNV con cinco cada uno.

02.10 Medio centenar de militantes del Partido Popular (PP) en Uruguay festejaron frente a la sede de su partido en el corazón de Montevideo el triunfo electoral de Mariano Rajoy en las elecciones generales, informa Efe.

02.05 El PP tiene la mayoría más amplia registrada nunca antes en la Cámara Alta: 162 de los 266 senadores (si sumamos los logrados en estas elecciones del 20-N con los que designan las comunidades autónomas).

02.00 "El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera a las autoridades del Reino de España su voluntad de mantener una relación bilateral constructiva, en el marco del respeto mutuo, en beneficio de ambos pueblos, unidos por estrechos lazos de hermandad", señala el comunicado. El texto comienza citando al presidente venezolano, "comandante Hugo Chávez", quien "en nombre del pueblo y del gobierno venezolano, felicita al pueblo español por el ejemplar ejercicio democrático realizado durante la importante jornada electoral cumplida el día 20 de noviembre de 2011", informa Europa Press.

01.57 El presidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar, Rodrigo Rato, ha acompañado también al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la noche de su victoria electoral en la sede del partido en la madrileña calle Génova, informa Europa Press.

01.55 El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla, Alfonso Guerra, ha comparecido pasadas las 23.00 horas del domingo para valorar los resultados del partido en la provincia. Guerra ha dicho que tiene "un sentimiento doble: por una parte, preocupación porque el PSOE ha tenido resultados bajos en España, y de alegría porque en Sevilla hemos ganado las elecciones y ya por undécima vez". "He derrotado a ocho candidatos diferentes del PP", ha valorado Guerra, según informa en un comunicado el PSOE de Sevilla recogido por Europa Press.

01.50 Mientras, la cuenta de Mariano Rajoy ha cambiado su presentación en Twitter, y el equipo del líder del PP ya recuerda que él es el vencedor de los comicios. "Soy presidente del Partido Popular y ganador de las elecciones generales de 2011. Bienvenidos a mi Twitter, donde me acompaña mi equipo".

01.48 La cuenta que el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía en Twitter para hacer campaña y pedir el voto ha cambiado de nombre: ha dejado de llamarse "@conRubalcaba" para pasar a ser "@_Rubalcaba_".

01.45 El PP ha conseguido 136 de los 208 senadores elegidos en las urnas, muy por delante del PSOE, que también se hunde al conseguir solo 48 escaños, con el 99,77% de los votos escrutados.

01.43 Alrededor de 50 'indignados' han realizado esta noche una pequeña hoguera con las fotos y papeletas de los principales candidatos electorales en la Puerta del Sol de Madrid, alrededor de la que han proferido gritos en contra de los partidos políticos, según han indicado varias web del movimiento 15M y recoge Europa Press. Ni la Policía ni los Bomberos han intervenido.

01.41 En la mesa 5A del colegio Maestra Trinidad García de Fuenlabrada (Madrid) ha aparecido una papeleta a la candidatura de 'Ash Ketchum-Pokemun Pikachu', en referencia a una conocida serie de animación japonesa, según Europa Press.

01.34 El presidente de Foro de Ciudadanos y del Gobierno del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, ha dicho esta noche que su partido ha logrado el 20-N un "innegable paso hacia adelante" al obtener un escaño en el Congreso, aunque ha añadido que ese paso resulta "más corto" que el que deseaban, informa Efe. El FAC ha sido uno de los cuatro partidos que han irrumpido en el hemiciclo.

01.31 La atleta palentina Marta Domínguez, que elegida senadora por Palencia por el PP, ha asegurado que ahora toca ser "humildes y seguir teniendo las ideas claras para poner la maquinaria a punto y funcionar cuanto antes", informa Europa Press.

01.21 El partido liderado por Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha quintuplicado sus escaños en el Congreso. Sin embargo, se queda a las puertas de tener un grupo parlamentario propio porque logra el 4,69% de los votos y la Ley Electoral establece un mínimo del 5% para alcanzarlo.

01.16 Izquierda Unida (IU) ha cosechado en las elecciones generales de este domingo su mejor resultado desde el año 1996 con 11 diputados. En esta ocasión, IU ha conseguido tres escaños por Madrid, otros tantos por Barcelona y uno por cada circunscripción de Asturias, Zaragoza, Valencia, Málaga y Sevilla.

01.13 El PP recibirá más de 15 millones de euros en subvenciones electorales por los escaños y votos que ha conseguido, mientras que el PSOE percibirá más de 8,8 millones, informa Efe.

01.12 Consulte la evolución del voto en las elecciones generales desde 1977 hasta las que se acaban de celebrar en este año 2011.

01.06 Mariano Rajoy, su familia y la cúpula del Partido Popular ya han abandonado la sede del PP, informa María Menéndez. Poca gente ya en la calle Génova, que aún permanece cerrada al tráfico.

00.58 El PP ha logrado más número de votos en 45 de las 52 circunscripciones. No ha sido la fuerza más votada en Lleida, Girona y Tarragona (CiU); Barcelona y Sevilla (PSOE); Bizkaia (PNV); y Gipuzkoa (Amaiur).

00.54 Rubalcaba sigue reunido en Ferraz con su núcleo duro, informa Laura G. Torres. Fuentes del PSOE han asegurado a TVE que el hecho de que el candidato haya salido solo a asumir la derrota ha sido una decisión consensuada entre todos.

00.51 El PSOE solo ha ganado en dos de las 52 circunscripciones: Barcelona y Sevilla. En la primera ha conseguido vencer por algo menos de 17.000 votos. En la provincia andaluza por 32.000 votos.

00.49 La Policía Local de Madrid prepara la reapertura al tráfico de la calle Génova de Madrid.

00.44 El dato de participación de las elecciones generales de este 2011. La participación ha sido del 71,69% (frente al 73,85% de 2008). Son datos con el 99,87% de los votos escrutados.

00.41 Sigue el tráfico cortado en Génova, pero apenas medio cententar de personas sigue en el exterior de la sede del PP. Los operarios demontan los andamios donde se ha colocado la prensa para informar sobre la victoria del PP.

00.36 Mariano Rajoy, su familia y toda la cúpula del Partido Popular sigue celebrando la victoria electoral en la séptima planta de Génova y no se sabe cuándo se irán, informa María Menéndez.

00.32 Nativel Preciado, en TVE: "El voto del 15-M ha ido a parar a IU y ha castigado con fuerza al PSOE".

00.30 Los jóvenes se resisten a abandonar la calle Génova, informa Sonsoles Mayorga. Aunque hay muchos aún que siguen allí.

00.27 Fernándo Ónega en TVE: "El PP ha logrado 500.000 votos más, lo que solo no justificaría una mayoría absoluta. Pero al PSOE le han robado votos todas las minorías de izquierda".

00.21 En la Comunidad Valenciana, Compromís (Bloc, Iniciativa, Verds y Equo) ha logrado un diputado. "Esperamos ser una muy fuerte oposición a las políticas del PP", ha dicho Joan Baldoví.

00.17 Euforia en la sede del PP: tanto fuera como dentro. Pero dentro, informa María Menéndez, solo se ven a los trabajadores del PP, no a los dirigentes.

00.12 El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, no estaba en Génova. Ha pasado la noche electoral en Sevilla, donde ha celebrado el vuelco que se ha producido en Andalucía. El PP ha ganado las elecciones en esa comunidad autónoma con 33 diputados. El PSOE se ha quedado con 25 y IU, con dos. Son datos al 99% escrutado.

00.05 "El PP ha ganado en 177 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Gracias a todos por vuestra confianza", ha escrito en su perfil de Twitter Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid.

00.03 En Génova la gente más joven no se quiere ir. Siguen festejando la victoria histórica del PP. Se escuchan insultos contra el PSOE, Zapatero y el Movimiento 15-M.

23.57 La cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso, Uxue Barkos, que habría logrado un diputado, ha manifestado que esta coalición es la "fuerza que frente a todos los pronósticos ha cambiado el mapa político de Navarra" y ha añadido que lo ha hecho "con humildad, con convicción, con trabajo, con inteligencia".

23.56 Pero dentro de la sede del PP no se ve a ningún líder del partido, informa María Menéndez. Solo se ven a los trabajadores del PP.

23.53 Ya no hay música en Génova, aunque permanece mucha gente en los alrededores de la sede del PP. Allí, los más jóvenes son los que aún aguantan y hacen botellón sobre el asfalto, informa Sonsoles Mayorga. La gente pide que Mariano Rajoy se asome otra vez al balcón.

23.48 ERC valora de forma positiva los resultados, tanto como si mantiene los tres diputados como si bajan a dos. "Hace pocos meses las encuestas nos daban 0 diputados", ha dicho Alfred Bosch, cabeza de la formación independentista.

23.46 UPyD no tendrá grupo parlamentario propio en el Congreso. La ley electoral le exige tener cinco diputados y un 5% de los votos en todo el territorio nacional. Ha logrado el primer objetivo, pero no el segundo, informa Mariana Gancedo (TVE).

23.43 Alegría desbordada entre los seguidores de Amaiur por los siete diputados obtenidos en el Congreso. Se han oído gritos de "independencia", informa Javier Solano (TVE). "Aquí hay un pueblo que está dispuesto ha decidir", ha dicho en los micrófonos de TVE Sabino Cuadra, diputado por Navarra.

23.42 La fiesta sigue en Génova, donde se canta el "¡Que viva España!"

23.41 El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, al analizar los resultados electorales de su formación política, ha reconocido la derrota y ha señalado que este "es el momento de un punto y aparte" ya que el resultado es "suficientemente contundente", informa Efe.

23.36 José Carlos Díez, analista de Intermoney, asevera que lo que pueda pasar mañana en los mercados puede que esté influenciado por otras cosas, como las noticias que puedan provenir de Grecia o de otro lugar. "Los mercados ya han dado por descontado la victoria por mayoría absoluta del PP", asegura.

23.35 Santiago Carbó, profesor de la Universidad de Granada, resalta la convocatoria que ha hecho Mariano Rajoy a las CC.AA. "Debe ser certero porque igual no tiene media hora", asegura.

23.32 "Hemos conseguido 700.000 votos más, el partido que más ha subido", subraya Rosa Díez (UPyD) en declaraciones a RNE, donde señala que se siente abrumada. "Hemos sido la tercera fuerza política en tres comunidades autónomas y nueve provincias", analiza. "Con esta injusta ley electoral, 650.000 ciudadanos que han votado UPyD no tendrán representación en el Congreso, solo lo tendrán los que han votado en Madrid y Valencia", señala Díez.

23.30 En el Senado, con el 71,92% de los votos escrutados, el PP logra 135 de los 208 senadores en juego. El PSOE, 48.

23.27 Rosa Díez ha comparecido ante cerca de 200 simpatizantes de UPyD y se ha felicitado porque su formación tendrá grupo parlamentario propio. También ha cargado contra la ley electoral y ha señalado que, con 200.000 votos más que CiU, UPyD tiene cinco diputados y los nacionalistas 16, informa Sandra Gallardo (RNE).

23.24 En Solares, perteneciente al municipio cántabro de Medio Cudeyo y pueblo natal del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el PP triplica en votos a los socialistas, con el 94% de los votos escrutados, informa Europa Press.

23.22 El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el belga Wilfried Martens, celebró también la victoria del PP por su "decisiva victoria" de hoy, y le ofreció apoyo para superar la crisis económica. Martens, en un comunicado, se mostró "convencido" de que Rajoy "implementará rápidamente" las reformas urgentes para que España supere la crisis y se convierta de nuevo "en un actor central en el proyecto europeo".

23.19 Iñigo Urkullu, presidente del PNV, "satisfecho y encantado" con los resultados del PNV. En declaraciones a RNE ha destacado que su formación ha sido la más votada en el País Vasco. Antes ha solicitado "madurez y altura de miras" por el momento en el que se vive.

23.17 En la sede de CiU, en Barcelona, se ha cantado Els Segadors, el himno catalán. "Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser catalán y de ser de CiU", ha destacado Josep Antoni Duran i Lleida. La formación pasaría de tener 10 diputados a 16 y habría ganado las elecciones en Cataluña.

23.14 En Génova la fiesta continúa. Se ido mucha gente, sobre todo los más mayores y las familias. Mientras, la gente joven se queda y baila el Aserejé.

23.12 Elena Valenciano se reúne con el equipo 2.0 del PSOE, los responsables de la campaña electorale en Internet. Les ha dado la enhorabuena por el trabajo hecho y ha subrayado que, por lo menos, en la red se ha ganado al PP. Los militantes que se han ido yendo, mientras, dialogan sobre lo que se debe hacer ahora en el partido.

23.05 Carme Chacón ha comparecido ante la prensa en Barcelona. Reconoce que CiU ha sido el ganador de las elecciones en Cataluña, pero no felicita al partido de Josep Antoni Duran i Lleida. La todavía ministra de Defensa subraya que el PSC ha recuperado terreno respecto a las autonómicas y sí que ha felicitado al PP como ganador en España, informa RNE. "El PSOE ha perdido las elecciones generales en Cataluña y en España, pero no estamos derrotados", ha dicho.

23.04 La gente comienza a irse de la sede de Génova tras celebrar la victoria del PP.

23.03 Decenas de indignados se han concentrado desde poco antes de las 22.30 hora peninsular de este domingo frente al Hotel Grand Marina de Barcelona donde el PP catalán celebra la victoria de su partido en las elecciones generales. Se han situado en la plaza de las Drassanes, separados del paseo que lleva al hotel por una decena de furgones de los Mossos d'Esquadra y una barrera humana de agentes antidisturbios, según Europa Press.

22.59 Los simpatizantes gritan ¡"España, unida, jamás será vencida"! Rajoy recoge el guante y dice que se trata de eso.



22.58 "Yo mañana por la mañana estaré aquí trabajando. (...) Con el esfuerzo de todos estaremos a la cabeza de Europa", subraya el próximo presidente del Gobierno.

22.56 Gritos de "¡Que viva España" en Génova. "Me gusta escucharlo. España es una gran nación y lo mejor que tienen son los españoles", asegura Mariano Rajoy. La gente responde "¡yo soy español, español, español!"

22.54 Gritos de "¡Tu sí que vales!" y peticiones de que salten Rajoy, Aguirre, Cospedal... El líder del PP apenas puede pronunciar su discurso, interrumpido una y otra vez. "¡Socialista el que no vote es!".

22.52 En el balcón de Génova, la plana mayor del PP: Alberto Ruiz Gallardón, Esteban González Pons, Ana Mato, Esperanza Aguirre, Miguel Arias Cañete, Pío García Escudero, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Jorge Moragas.

22.50 Mariano Rajoy sale al balcón de Génova. Junto él, su mujer, Elvira Fernández.

22.49 Herman Van Rompuy ha felicitado vía Twitter a Mariano Rajoy.

22.48 Mientras que el líder del PP hablaba, los militantes del PSOE abandonaban la sede de Ferraz.

22.47 José Ignacio Menchero (TVE) informa desde Génova. "Ha habido aplausos cuando ha pedido recuperar el orgullo de ser españoles y cuando ha hecho alusión a la UE".

22.45 "No va a haber milagros. No los hemos prometido", ha señalado el presidente del PP y futuro presidente del Gobierno de España, quien confía en el trabajo bien hecho para salir de la crisis.

22.44 Génova ha escuchado en silencio la intervención de Rajoy. Cuando ha acabado, los gritos de "presidente, presidente".

22.41 En su primer discurso, subraya Mariano Rajoy el "esfuerzo común, el esfuerzo solidario" para salir de la crisis. "Convocaré a todas las comunidades autónomas para coordinar las exigencias a las que nos obliga esta situación", asegura Rajoy. "La voz española debe ser respetada en Bruselas (...) dejaremos de ser un problema para formar parte de la solución", asegura el presidente del PP.

22.40 Gritos de "¡presidente, presidente!" en el exterior de la calle Génova cuando se ha visto a Rajoy en la gran pantalla que el PP ha puesto para que la gente siga la noche electoral.

22.36 Mariano Rajoy comparece en la sala de prensa. Agradece "el inmenso honor y la amplia responsabilidad" que los ciudadanos le han otorgado. "No habrá más enemigos para mí que el paro, el déficit y la deuda excesiva", subraya Rajoy, que asegura que será "el presidente de todos". El líder del PP también sale solo en la primera comparecencia de la noche.

22.33 Antes de salir al balcón para saludar a las miles de personas que colapsan la calle Génova, Mariano Rajoy comparecerá en la sala de prensa del PP, informa Arantxa Torres (TVE). En el exterior suena el Waka Waka de Shakira, mientras los simpatizantes 'populares' ondean las banderas del partido y de España.

22.30 En la calle Génova, la gente espera la salida de Mariano Rajoy. Cada uno busca su sitio mientras que bailan el pasodoble Paquito el chocolatero. Eso en el exterior. Dentro, en cinco minutos, se ha anunciado la comparecencia del presidente del PP.

22.27 Las primeras palabras de Cayo Lara (IU) son para los profesores de la Comunidad de Madrid. "No sabéis lo que se agradece de vez en cuando la alegría en la casa del pobre", asegura el líder de Izquierda Unida, que es ovacionado por los simpatizantes de la formación.

22.24 "He pedido un congreso ordinario, que debería celebrarse lo antes posible (...) Quiero reconocer y recordar el buen trabajo que ha hecho los simpatizantes del PSOE", asegura Rubalcaba. Con estas palabras acaba su discurso. Parecía que no había ningún dirigente socialista a su lado, pero estaba Elena Valenciano, su directora de campaña. Después, el candidato socialista saluda a los simpatizantes.

22.20 Rubalcaba sale solo a reconocer la victoria del PP, sin ningún dirigente socialista a su alrededor. "Hemos perdido claramente las elecciones", subraya. Durante su discurso, que ha sido varias veces cortado por los militantes congregados, el candidato socialista se emociona. "Defenderemos que no se retrocedan en derechos sociales (...)".

22.18 Alfredo Pérez Rubalcaba, a punto de comparecer en el salón de plenos de la sede del PSOE, lugar donde se encuentran los militantes socialistas, informa Laura G. Torres.

22.10 Mariano Rajoy ha recibido ya las felicitaciones del rey Juan Carlos. También han hablado con Rajoy el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba; y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente del PP ha recibido las felicitaciones del primer ministro del Reino Unido, David Cameron; de la presidenta de Alemania, Angela Merkel; de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; y del presidente de Chile, Sebastián Piñera.

22.08 Blanco subraya que el PP ha ganado las elecciones y que ya ha felicitado personalmente a Mariano Rajoy. Esta será la última vez que Blanco y Camacho hablen como ministros titulares: a partir del lunes serán ministros en funciones.

22.05 Comparecen el ministro portavoz del Gobierno, José Blanco, y el ministro del Interior, Antonio Camacho, en el centro de datos. Blanco, tras subrayar que son las primeras elecciones sin la amenaza de ETA, agradece "a todos los que han hecho posible esta jornada".

22.03 Desde la calle Génova se pueden ver a gente bailar dentro de la sede del PP. La calle se ha venido abajo cuando ha salido la presidenta de Castilla-La Mancha. Todo el mundo espera la salida de Mariano Rajoy al balcón. "Hasta la lluvia ha respetado la fiesta", subrayan los militantes, informa Sonsoles Mayorga.

21.59 Caras cada vez más serias en la sede de Ferraz. Los militantes, muy preocupados, siguen en directo por La 1 y RTVE.es cómo evoluciona la noche electoral.

21.55 En el exterior, las miles de personas que se congregan en la calle Génova rompen a gritar "¡Rajoy presidente! y ¡Viva España!" tras las palabras de María Dolores de Cospedal, informa Sonsoles Mayorga. Génova ha terminado de explotar cuando ha salido la presidenta de Castilla La Mancha.

21.53 La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, da las gracias a los españoles que han demostrado "una amplísima voluntad de cambio". El PP ha conseguido el mejor resultado de nuestra historia, una mayoría absoluta muy amplia", asegura De Cospedal.

21.52 En el PSOE se conformarían con sacar 120 diputados, asegura Usua Irastorza (RNE). Sería el límite en el que Rubalcaba podría estar al frente del proyecto socialista.

21.48 Carlos, simpatizante del PSOE de Alcorcón, es el único que está en el exterior con una bandera del PSOE. "Me da mucha pena que la gente no haya venido", asegura a RTVE.es. Mientras, miles de personas bailan las canciones de Juan Luis Guerra en Génova.

21.39 La gente que se congrega en la calle Génova, que cada vez es más, recoge con enfado los resultados de Amaiur. "Espero que el PP acabe con ellos, algo que no ha hecho el PSOE", asegura Vicky de Madrid. No se corean cánticos a pesar de que una pantalla gigante ofrece los resultados casi a tiempo real.

21.42 Nicolas Sarkozy, presidente de Francia; Jose Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea; Herman Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo; y el embajador de Estados Unidos, Alan Solomon; ya han felicitado a Mariano Rajoy por su victora en las elecciones generales. El presidente del PP está en la séptima planta del PP con su mujer, su suegra, sus tres hermanos y toda la cúpula del PP. También está con él José María Aznar, informa María Menéndez.

21.34 Comienzan a computarse los votos de Canarias, cuyos colegios electorales han cerrado a las 21.00 hora peninsular. Con el 50% de los votos escrutados, el PP consolidaría su mayoría absoluta y lograría 186 diputados. El PSOE, se quedaría con 112 diputados. A pesar de los resultados, hay mucha prudencia en el interior de la sede del PP, informa Rosa Carreño (RNE).

21.32 Cada vez hay más puestos donde se venden banderas y bufandas de España, informa Sonsoles Mayorga desde el exterior de la calle Génova de Madrid. Allí, cada vez más son los jóvenes que beben y fuman puros para "celebrar la victoria segura" del PP.

21.28 Iñaki Antigüedad, cabeza de lista de Amaiur por Bizkaia, dice que los datos son buenos. "Teníamos esa ilusión porque conocemos esta tierra y sabíamos las posibilidades que teníamos", asegura en declaraciones a RNE. "Si realmente estamos en seis o siete diputados, para la izquierda soberanista es importante. Y es un mensaje para el nuevo inquilino de La Moncloa para que aproveche la palabra", asevera.

21.26 En Ferraz hay pocos simpatizantes. Una de ellas, Isabel Gil dice a RTVE.es que ha ido a apoyar al PP "aunque pierdan" porque hay que estar a las duras y las maduras. Aunque está triste, otra militante asegura que "hay que estar a lo bueno, lo malo y lo regular", informa Laura García Torres.

21.23 Rosa Díez, a la llegada a la sede de su partido, ha asegurado que "es una noche llena de emociones y alegrías". En la sede de UPyD están contentos porque los resultados apuntarían a un gran avance de la formación, que rozaría el grupo parlamentario propio, informa Mariana Gancedo (TVE).

21.20 En Euskadi, con el 56,17% escrutado, PNV es la fuerza más votada en el País Vasco tras los resultados de las elecciones al Congreso de los diputados y logra cinco escaños. Amaiur obtiene otros cinco representantes, cuatro el PSE-EE y otros cuatro el PP.

21.18 Los vecinos de la calle Génova se unen a la masiva fiesta popular y ondean banderas de España y del PP por las ventanas de los edificios, informa Sonsoles Mayorga.

21.17 Ramón Luque, coordinador de campaña de IU. "De confirmarse los resultados acabaría la travesía por el desierto de IU", asegura Luque. Comienzan a llegar simpatizantes de la formación a la sede de Madrid, informa TVE.

21.14 Con casi el 20% del escrutinio, el PP lograría una mayoría absoluta con 179 diputados. El PSOE, por su parte, se desplomaría hasta los 109 escaños, su peor resultado histórico.

21.10 La contención que se vive en el interior de la sede del PP contrasta con la algarabía del exterior. La gente corea los éxitos musicales que se pinchan desde la organización. "He venido desde Argentina solo para celebrar la victoria esta noche del PP", asegura a RTVE.es Francisco Rodríguez., quien asevera que "si este Gobierno dura un día más estaríamos como Italia".

21.07 Mucha prudencia en el interior de Génova, donde se vive un ambiente total de contención, frente a la euforia de la calle, informa María Menéndez.

21.05 En el interior de la sede del PSOE hay unos 500 simpatizantes según datos ofrecidos por el partido, informa Laura García Torres.

20.57 Luisma, estudiante que vive cerca de Ferraz. "Esto es una fiesta y allí hay cuatro gatos", asegura a RTVE.es. Las calles aledañas a Génova comienzan a llenarse de gente. Pero, a pesar de que el ambiente que se vive es de euforia, y que se considera que la victoria es segura, no se corean cánticos. Hay prudencia en las palabras, la misma que ha mostrado Ana Mato en su comparecencia.

20.54 Miles de personas se congregan en la sede de Génova, donde hay matrimonios de jubilados bailando al son de la música; familias con niños ondeando banderas y gente joven saltando. "Espero que el PP gane y haga limpieza porque hay mucha carroña. Un país se hace trabajando, no pidiendo", asegura un jubilado a RTVE.es.

20.53 Comienza el recuento en el Colegio Roma de Madrid en el que se encuentra Alba Guerrero (TVE). Allí, como en el resto del país, primero se han computado los votos por correo, luego han comenzado a contar las papeletas del Congreso.

20.52 La diputada de Foro, Cristina Coto, ha emplazado a esperar a que avance el escrutinio porque los datos que arrojan las primeras encuestas, realizadas a pie de urna, carecen, ha dicho, de toda fiabilidad. Lo ha hecho en una rueda de prensa ofrecida en el Hotel Regente de Oviedo pasadas las 20.15 hora peninsular, según Europa Press. El sondeo de RTVE otorga a su formación un diputado.

20.47 La gente asegura a RTVE.es que el ambiente de fiesta que se vive en Génova recuerda a la histórica victoria del PP en las elecciones generales del año 2000, cuando José María Aznar logró 183 diputados.

20.44 En el exterior de la sede central del PSOE no hay nadie solo periodistas, informa Laura García Torres. A la sede ya han llegado Elena Salgado, Javier Rojo y Rafael Simancas. El ambiente que se vive en la sede del PSOE se puede ver aquí.

20.43 Los simpatizantes del PSOE comienzan a llegar a la sede de Ferraz, según informa Elena Rubio (TVE) desde la sede del PSOE. Pero se quedan dentro.

20.40 En los aledaños de la calle Génova, la gente celebra con los datos del sondeo de RTVE. Algunos se van a por bocadillos para coger fuerzas porque la noche se presenta larga. "Lo malo es que el PP va a coger el país en muy mal estado. Siempre hacen lo mismo, en 1996 pasó igual. Luego lo coge el PSOE y lo deja hecho una porquería", asegura Silvia, simpatizante del PP de Madrid, informa Sonsoles Mayorga.

20.33 La euforia es total. Génova baila al ritmo de la música que suena. "Esto va a ser mejor que cuando España ganó el Mundial de fútbol", dice José Miguel, que ha venido con toda su familia a celebrarlo. Según informa Sonsoles Mayorga, la mayor parte de la gente que se congrega allí son familias y hay muchos niños.

20.29 Ambiente de fiesta total en la calle Génova, que solo ha estado en silencio cuando ha hablado Ana Mato. La gente que se congrega en el exterior, que es cada vez más, celebra la que consideran "segura victoria" del PP en las elecciones. "Tras los primeros resultados lo único que espero es que suba más el PP y baje Amaiur", asegura una simpatizante 'popular' a RTVE.es, informa Sonsoles Mayorga.

20.23 ERC valora positivamente los resultados del sondeo de RTVE, según informa Anna Forment (TVE).

20.22 Las palabras de Ana Mato han provocado que el exterior de Génova haya roto aplausos: la euforia se desata.

20.21 Ana Mato, coordinadora de campaña del PP, comparece en Génova, informa María Menéndez. "Expresamos nuestra satisfacción por la alta participación", asegura. "El PP habría ganado las elecciones por una amplia mayoría", asevera Mato.



20.19 Cautela total en el PP. Desde la dirección de Comunicación asegura que, pese a los sondeos, el resultado está 0-0, informa María Menéndez

20.18 "Los resultados van a mostrar la apuesta por Amaiur", aseguran desde la formación abertzale, informa RNE.

20.16 En Génova, la gente ondea las banderas del PP y de España, informa Sonsoles Mayorga, donde cada vez se congrega más y más simpatizantes.

01.31 min Valenciano ve "apoyo" al PSOE

20.09 "El sondeo otorga un notable grado de apoyo al PSOE", asegura Elena Valenciano en la sede del PSOE de Ferraz, que está prácticamente vacía. "Sabemos que vamos a tener el apoyo de millones de españoles en un momento difícil", asegura Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE, en la primera comparecencia ante los medios, donde subraya que el PSOE va "cumplir con lealtad" la misión que le otorguen las urnas. Valenciano anuncia que Rubalcaba hablará con los medios de comunicación a las 22.00 hora peninsular.

20.08 Cientos de personas en el exterior de la sede del PP, donde la gente baila al son de la música. Entre otros, Mariola que ha llegado desde Valencia para disfrutar de la fiesta; Rubén, de Ávila, ha asegurado que no se ha perdido ningún mítin de Rajoy esta campaña y que es imprescindible que el PP gane por mayoría absoluta, informa Sonsoles Mayorga.

20.05 En la sede del PSOE tampoco aparece ningún líder, informa Laura García Torres.

20.03 En la sede del PP, expectación y tranquilidad. No se ve a ningún líder político, informa María Menéndez.

20.01 El PP habría obtenido el 43,5% de los votos. El PSOE, el 30%. Además, CiU incrementaría el número de diputados (entre 13 y 15 diputados) y el PNV caería y podría perder el grupo parlamentario (4-5).

20.00 El PP obtendría una holgada mayoría absoluta (181-185) y el PSOE roza sus peores resultados (115-119) según el sondeo de RTVE. Además, IU lograría grupo parlamentario propio (9-11 diputados). En el mismo caso estaría también Amaiur, entre 6 y 7 escaños, resultado histórico para la izquierda abertzale.

19.57 A pocos minutos para que cierren los colegios electorales, los dirigentes de la formación ecologista Equo se muestran nerviosos, aunque optimistas. El cabeza de lista de Equo por Madrid, Juan López de Uralde, que ha manifestado a Efe sentirse "nervioso", ha llegado a las siete de esta tarde a un restaurante de comida ecológica, cuyos propietarios son simpatizantes de esta formación, y van a seguir desde este lugar el escrutinio de los votos.

19.55 Alberto Ruiz-Gallardón se une a la reunión del PP de Madrid, en la primera planta de Génova, informa María Menéndez.

19.54 En los exteriores de Génova se venden banderas de España a seis y diez euros, pero por ahora "no hay mucho negocio", aseguran a RTVE.es.

19.51 Manuel Chaves, presidente del PSOE, se une a Rubalcaba, Zapatero, Valenciano e Iglesias. Pilar Goya, mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba, llega a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz, donde está Laura García Torres.

19.50 María Rodríguez (TVE), desde la sede de IU, asegura que la formación de Cayo Lara aspira a recuperar grupo parlamentario propio, que se consigue con cinco diputados.

19.48 Fátima Hernández, de TVE en Canarias, recuerda que en la comunidad autonóma los colegios se cierran a las 21.00 hora peninsular.

19.46 Se escucha música ya en los alrdedores de la sede del PP. Allí, María Isabel de Madrid asegura a RTVE.es que "va a ser una noche histórica". "Por fin nos van a quitar a estos individuos de encima, que nos han llevado a la ruina y no han hecho más que mentirnos", asegura esta simpatizante del PP. A esta hora se corta el tráfico en la Calle Génova de Madrid, informa Sonsoles Mayorga.

19.41 Mariano Rajoy ya está con casi todo el Comité de Dirección en bloque esperando los primeros sondeos (a estas horas falta solo Javier Arenas). Eso en la séptima planta de Génova. En la primera se encuentra Esperanza Aguirre, en la sede del PP de Madrid, informa María Menéndez.

19.40 Se espera que a las 22.30 hora peninsular se tengan resultados definitivos, informa Estrella Moreno (TVE) desde el centro de datos.

19.37 El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, espera los resultados de los primeros sondeos junto al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero; el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias; y su directora de campaña, Elena Valenciano.

19.36 En la calle Génova de Madrid se juntan cada vez más familias. Rocío ha venido desde Toledo con sus dos hijos pequeños solo para celebrar: "Tenemos fe y confianza en que Mariano salga presidente", asegura a RTVE.es.

19.32 Mariano Rajoy se encuentra muy tranquilo y bien porque los sondeos internos del PP a pie de urna confirmarían la tendencia de todas las encuestas publicadas hace una semana. El candidato del PP ha pasado el día en familia, ha visto a su hijo mayor jugar al fútbol y se ha tomado el aperitivo con sus padres. Es lo que ha asegurado Ana Mato, directora de campaña del PP, a un grupo de periodistas, informa María Menéndez.

19.30 Elena Valenciano, directora de campaña del PSOE, también intervendrá a las 20.00 hora peninsular para hacer valoración de los datos de participación, informa Laura García Torres.

19.29 Mientras, en el exterior, comienza a llegar más y más gente con banderas de España, informa Sonsoles Mayorga.

19.28 A las 20.00 hora peninsular se anuncia la comparecencia de la directora de Ana Mato, directora de campaña del PP, informa María Menéndez.

19.24 "Estamos aquí para que se note el apoyo para este cambio tan necesario", aseguran dos simpatizantes del PP en el exterior de la sede central de partido a RTVE.es

19.19 Fuentes del PP confirman a RTVE.es que el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP, José María Aznar, va a seguir la noche electoral en la sede central de su formación, informa María Menéndez. El que ya está en Génova es Mariano Rajoy, que se encuentra en la séptima planta de la sede. Allí va a seguir la noche electoral con su mujer, Elvira Fernández, y sus hermanos.

19.16 En la sede del PP los técnicos de sonido prueban el sistema de megafonía. Mientras, ya se ha cortado el tráfico en uno de los cuatro carriles con los que cuenta la calle Génova de Madrid, lo que está provocando los primeros atascos de la noche, informa Sonsoles Mayorga.

19.13 El PSC-PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Cantabria a la cabeza de lista al Congreso del PP por esta comunidad autónoma, Ana Madrazo, por haber pedido el voto para el Partido Popular este domingo.

19.11 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de llegar a la sede del partido en la calle Ferraz, informa Laura García Torres.

19.06 La Región de Murcia, donde más se ha votado hasta las 18.00 hora peninsular. Lo ha hecho un 63,36% de la población. Por circunscripciones, la mayor participación se registra en Ávila (63,98%).

19.05 Un afiliado del Partido Popular de Massamagrell (Valencia) ha fallecido este domingo cuando se encontraba en la sede de la formación en esta localidad durante la jornada electoral, han informado fuentes 'populares' a Europa Press.

19.04 La televisión estatal china ha recogido las votaciones de Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en el informativo más visto de todo el mundo. Además, las elecciones están despertando mucho interés en toda Europa, especialmente en Portugal e Italia. En el país transalpino, incluso se ha dado en directo la votación del candidato del PP, informa RNE.

19.01Una de las claves de que la participación sea tan elevada en el País Vasco es que la participación en Gipuzkoa es un 6% mayor que hace tres años, subraya Nicolás Caballero (RNE). En concreto, el 54,63% en 2011 frente al 48,10% de 2008.

18.58 En los alrededores de la sede del PP ya se concentran medio cententar de simpatizantes, informa María Menéndez.

18.56 Todas las comunidades autónomas registraban un descenso de la participación, excepto el País Vasco, donde el índice era 56,08% a las 18.00 horas. Melilla tenía el índice de participación más bajo de todos: 40,07%.

18.54 Fuentes del PP confirman a RTVE.es que la 'número dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Soraya Sáenz de Santamaría, que acaba de ser madre hace unos días, estará esta noche en Génova.

18.52 Pilar Gallego, subsecretaria del Interior, subraya que el dato supone un aumento de más de un 8% con respecto a las elecciones municipales de mayo (49,19%).

18.46 El dato de participación, a las 18.00 hora peninsular. Hasta esa hora había votado el 57,65% de los ciudadadanos con derecho a voto, un 3,3% menos que en las elecciones generales de 2008. Son datos definitivos.

18.44 A Génova acaban de llegar Miguel Arias Cañete y María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP, muy sonriente, ha pasado a saludar a la prensa, pero no ha querido hacer declaraciones. "A partir de las 22.00 horas hablamos", ha asegurado.

18.37 "Hemos venido a cubrir estas elecciones porque en nuestro país hay mucha expectación por lo que pase", aseguran dos periodistas italianas a nuestra compañera María Menéndez en la sede del PP.

18.33 Un interventor del PSRM-PSOE que se encontraba en la mesa electoral del instituto Francisco Ros Giner de Lorca ha sufrido convulsiones y ha perdido el conocimiento, por lo que ha sido asistido por los sanitarios que se encontraban en el lugar, entre ellos la enfermera, interventora del PP y concejala Saturnina Martínez, según fuentes municipales.

18.30 Fuentes socialistas han informado que Rubalcaba está "tranquilo ya que pase lo que pase ha hecho todo lo posible", informa Laura García Torres, desde Ferraz.

16.27 Alfredo Pérez Rubalacaba se encuentra en la sede del PSOE donde ha comido con Elena Valenciano y con Antonio Hernando. Su mujer, está previsto que llegue en unos minutos para seguir junto a él el recuento de votos. Se espera la llegada de Zapatero en torno a las 19:00 o 19:30 horas, informa Laura García Torres, desde la sede del PSOE.

18.22 Está previsto que Mariano Rajoy llegue a la sede popular en torno a las 19.00 horas. La primera intervención la hará sobre las 20.00 horas Ana Mato. El ambiente general es de "expectación y prudencia", informa María Menéndez, desde la sede del PP.

18.19 El nuevo dato de participación hasta las 18:00 horas es del 57,53%, casi tres puntos y medio menos que en las elecciones de 2008, según los datos del Ministerio del Interior.

18.17 La participación de los madrileños en las elecciones hasta las 18.15 horas se sitúa en el 61,25% de las mesas, según los primeros datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior.

18.16 Comienzan a repartir acreditaciones en la sede del PP. Hay más de 500 periodistas acreditados, de los cuales 90 son extranjeros, entre ellos está la televisión Al Yazzira, informa María Menéndez, desde la sede del PP.

18.13 La participación hasta las 18.00 horas se sitúa en el 56,92% con el 59,95% de las mesas analizadas, según los primeros datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior, lo que supone cuatro puntos menos que en 2008.



18.09 En la sede del PSOE se agolpan decenas de periodistas debido a que las acreditaciones van con retraso y se ha formado una pequeña cola, informa Laura García Torres, desde la calle Ferraz.

18.04 Segundo dato de participación provisional a las 18:00 horas es del 59, 47%, lo que supone un punto y medio menos que en 2008, informa NIcolás Caballero, de RNE, desde el centro de datos.

17.52 En la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz, los periodistas no podrán entrar hasta las 18:00 horas. Hay dos carriles respletos de unidades móviles y cámaras de televisión. También hay desplegados dos furgones de la Policia Nacional. Un hombre ha gritado: "Vamos Rajoy" al pasar por la calle Ferraz, informa Laura García Torres, desde la calle Ferraz.

17.40 Sustituyen la pancarta en el balcón de la sede del PP de "Gracias" por otra en la que se puede leer: "Sumaté al cambio", informa María Menéndez ,desde la sede del PP.

17.36 El presidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, ha afirmado que "la participación y la unión de todos no hará salir de la crisis". Por ello, ha asegurado que esperaba un pronunciamiento "claro, fuerte y mayoritario" de los ciudadanos porque "de su ecisión depende el Gobierno que salga, que va a tener que tomar medidas trascendentales para el futuro de todos los españoles".



17.28 En la calle Génova de Madrid ya hay dos carriles cortados al tráfico, lo que está ralentizando la circulación. Se espera que a lo largo de la tarde noche se corte en su totalidad la calle Génova, informa María Menéndez, desde la sede del PP.

17.19 La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, ha animado a todos los navarros a que acudan a votar en unas elecciones que ha considerado "importantes" dada la situación económica "complicada" de España.

17.14 Esquerra Unida ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Baleares las declaraciones del presidente del Govern, José Ramón Bauzá, en las que ha pedido el voto para el PP a pie de urna, por entender que incumple el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que establece la prohibición de solicitar el voto el día de las elecciones.

17.11 Hasta las 18:00 horas los periodistas no podrán entrar en la sede del PP. De momento no hay seguidores del Partido Popular, aunque si se están empezando a acercar algunos curiosos. El tráfico en la calle Génova continua abierto, informa María Menéndez, desde la sede del PP.

17.10 El cabeza de lista al Congreso por el PSOE de Salamanca, Jesús Caldera, ha pedido a los españoles que "acudan masivamente a las urnas" para que se dé "una alta participación" como ha ocurrido "siempre en la historia de la democracia".





17.05 La sede del Partido Popular, situada en la calle Génova de Madrid, ya está tomada por los periodistas. Se han instalado andamios para poder grabar mejor y en el balcón han colgado una pancarta que dice: "Gracias", informa María Menédez, desde la sede del PP.

17.04 La cabeza de lista de Geroa Bai al Congreso de los Diputados, Uxue Barkos, ha animado a los ciudadanos navarros a acudir a las urnas, "sin caer en derrotismos", para poder "conformar unas mayorías progresistas lo más sólidas posibles" y así lograr que "los conservadores no lo tengan todo tan fácil".

17.01 La comunidad con mayor partcipación hasta las 14:00 horas ha sido la comunidad valenciana, con una 43,95%, más de seis puntos por encima de la media nacional. Las comunidades con menos particpación han sido Canarias, Ceuta y Melilla.

16.53 El presidente murciano y del PP regional, Ramón Luis Valcárcel, ha dicho esperar de la jornada electoral "que se vote masivamente", porque "ese discurso de la soberanía adquiere forma en el momento en el que habla el pueblo".

16.49 "Sea cual sea la decisión de los ciudadanos, mantendremos la unidad, la cohesión con la dirección del partido. Decidiremos tranquila y pacíficamente cuándo se tiene que celebrar el congreso para elegir una nueva dirección. Estamos prácticamente en lo que marcan los estatutos y por tanto vamos a afrontar lo que venga con tranquilidad, unidad y cohesión", ha declarado Manuel Chaves, vicepresidente segundo del Gobierno.

16.43 La Junta Electoral Central decide abrir un nuevo plazo de alegaciones, hasta el próximo viernes 25 de noviembre, antes de resolver el recurso de la cadena 8tv contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona que la obligaba a aceptar en un debate la presencia del candidato del PSC que eligiera este partido.

16.39 Izquierda Unida de Baleares ha denunciado, al igual que el PSOE y la coalición nacionalista PSM-IV-ExM, ante la Junta Electoral de las islas las declaraciones en un colegio electoral del presidente del PP balear y del Govern autonómico, José Ramón Bauzá, pidiendo el voto para el PP.

16.35 Normalidad en los colegios electorales madrileños. Este 20N ha habido un 60% menos de papeletas que en los comicios de 2008, informa Alba Guerrero, de TVE, desde un colegio electoral de Madrid.

16.22 El ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que el Gobierno del presidente Hugo Chávez está expectante ante la "conducta que va a tomar el nuevo Gobierno" de España con respecto al país suramericano, aunque ha dicho aspirar a mantener unas buenas relaciones.

16.13 Las camisetas verdes con alusiones a la educación pública madrileña están protagonizando la mayoría de los incidentes en esta jornada electoral en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha informado la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, en rueda de prensa en la que ha recordado que la Junta Electoral de Zona de Madrid había resuelto que los miembros de mesa, apoderados o interventores no pueden hacer exhibición de camisetas verdes con algunas connotaciones políticas relativas a la enseñanza.

16.05 En Valladolid, una mujer embarazada no ha podido ejercer su derecho al voto, ya que ha intentado acceder a su colegio electoral en torno a las 8.55 horas, cinco minutos antes de su apertura, tras haber roto aguas y realizar una parada de camino al hospital para depositar sus papeletas.

16.03 Una joven valenciana ha intentado presentar una reclamación contra el actual sistema electoral en una mesa de Valencia. Sus miembros no la han aceptado y han animado a la chica a presentarla ante la Junta Electoral.

15.55 Una joven de 26 años ha sido detenida en la localidad valenciana de Picassent por instar a los votantes de dos colegios electorales a depositar sus papeletas en una papelera que ella transportaba, alegando que no servían para nada.

15.49 La participación en las elecciones generales en la Comunidad de Madrid es del 39,42% a las 14.00 horas, 2,25 puntos menos que en las elecciones de 2008, tónica que se repite en todos los grandes municipios de la región a excepción de Alcorcón, donde se ha registrado un ligero incremento.

15.47 Las 18 monjas de clausura del Monasterio Cisterciense de Teror, en las Palmas de Gran Canaria, han ejercido ya su derecho al voto, la mayoría por correo y el resto en las mesas electorales de la villa.

15.44 En Madrid, la participación en grandes municipios desciende respecto a 2008, salvo en Alcorcón, donde sube un punto. En Fuenlabrada baja más de cuatro puntos y en Las Rozas más de tres.

15.40 La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado que en esta ocasión "más que nunca, es una gran responsabilidad ir a votar" porque los ciudadanos se juegan mucho.

15.38 La coalición PSM-IV-ExM-Equo ha presentado ante la Junta Electoral de Baleares, una denuncia contra el presidente del PP balear y del Govern autonómico, José Ramón Bauzá, por la comisión de un posible delito electoral al pedir hoy el voto para el PP tras votar en un colegio electoral de Marratxi (Mallorca).

15.36 Las 'camisetas verdes' centran las escasas incidencias en los colegios electorales de Madrid. Seis personas han querido votar vestidos de payasos.

15.34 El secretario general de ICV, Joan Herrera, ha resaltado que las elecciones generales se celebran en un marco "trascendente por el momento europeo".

15.33 El Gobierno ha señalado que los datos de participación registrados hasta las 14.00 horas son "medianos" si se tiene en cuenta la evolución de las elecciones.

15.28 Una joven ciega ejerce su derecho a voto en Valencia de manera autónoma con el kit accesible y en braille. Afirma que antes tenía que depender de alguien y que esta persona supiera su voto y ahora ejerce su derecho "como todos".

15.25 Los seísmos en El Hierro no han afectado a la jornada electoral que está transcurriendo con normalidad, informa Fátima Hernández, de TVE, desde El Hierro.

15.23 El PSOE ha denunciado a través de su departamento jurídico ante la Junta Electoral Central las declaraciones realizadas por el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, pidiendo el voto para el PP.

15.19 Líderes como Cayo Lara, de IU, y Rosa Díez, de UPyD, no han podido votarse a sí mismos, al estar inscritos en comunidades diferentes a las que se presentan. Ambos son cabezas de lista por Madrid, pero Díez ha votado en Sodupe, Bizkaia, y Lara en Argamasilla de Alba, Ciudad Real.

15.18 "No sabemos si la lluvia es la única causa, pero está confirmado que la participación ha sido a esta hora más baja que en 2008. El Gobiern la ha calificado de 'participación mediana'", informa Marta Carazo, de TVE, desde el Centro de Datos.

15.16 El PSOE denuncia ante la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno de Baleares, José Ramón Bauza, a quien acusa de haber pedido el voto para el PP en la jornada electoral, vulnerando así "la prohibición de realización de actos de propaganda electoral fuera del periodo de campaña" que establece la legislación electoral. Bauzá ha afirmado hoy que es necesario "un gran aporte en votos para el Partido Popular, para quien va a ser el próximo presidente del Gobierno de España: Mariano Rajoy".

15.15 El lehendakari, Patxi López, destaca en Bilbao, tras ejercer su derecho al voto, que las de hoy son las primeras elecciones sin amenazas, sin extorsión y sin violencia terrorista, y ha instado a todos los electores a acudir a las urnas, ante "la importancia de lo que está en juego".



15.13 "Para poder hablar y criticar hay que votar si no, no sirve", reflexiona una señora junto a su marido en la puerta de un colegio electoral. "Yo vengo con todo bien preparadito, por si las moscas", afirma otra ciudadana, que muestra a TVE, los sobres con las papeletas y su carné de identidad.

15.06 "La primera etapa de transmisión de datos se ha producido en un tiempo récord gracias a los datos las nuevas tecnologías. Las mesas electrónicas y las PDA han cubierto su objetivo. En apenas 20 minutos hemos recibido el 95% datos", señala Gallego.

15.03 La subsecretaria del Ministerio del Interior, Pilar Gallego, ha destacado que la jornada está siendo "absolutamente tranquila" y ha comentado que uno de los incidentes que se han producido se ha saldado con una detención en Valencia, donde un hombre ha alentado a no votar en la puerta de un colegio electoral.

15.01 Más datos. Por provincias, Guipúzkoa, Jaén, Bizkaia y Córdoba se llevan los mayores índices de participación.

14.58 Las comunidades donde se contabiliza una mayor afluencia de votantes con una participación superior al 40% son la Comunidad Valenciana (43,95%), Murcia (42,50%) y La Rioja (41,88%). Y en las que menos Melilla (25,56%), Ceuta (26,63%) y Canarias (28,03%).

14.55 "Es un dato que está muy por encima del 33% que ser registró en 1979 y alejado del récord que se obtuvo en 1993 a esta hora", subraya el secretario de Estado de Comunicación, Félix Monteira. Respecto a la registrada a la misma hora en 2008, la participación solo ha aumentado -en un punto- en el País Vasco, donde se sitúa en el 38,34%, frente al 37,30 de hace cuatro años.

14.53 Cifra oficial de participación a las 14.00 horas: 37,87%, dos puntos y medio menos que en 2008 y dos puntos por encima de la participación en las municipales de mayo.

14.45 El trending topic en España es en estos momentos #mesas20N. Los tuiteros comentan sus impresiones de la jornada y su experiencia al votar en los colegios electorales.

14.43 David Cervera, de 19 años, es la primera vez que vota y además le ha tocado ser vocal en una mesa de un colegio madrileño. "Me lo esperaba peor, estas horas se me han pasado rapidísimo, además a mí que no trabajo me viene bien el dinerillo que nos pagan", explica el joven en RNE.

01.26 min A mediodía se está produciendo una "avalancha" de personas que acuden a los colegios electorales a votar, según informa Yolanda Rodríguez, de RNE, que se encuentra en el de Rosalía de Castro, en Madrid. En este centro la participación a las 14.00 horas es del 30%.

14.35 "Casi con el 100% de las mesas escrutadas, el dato de participación hasta las 14.00 horas se sitúa en el 38%.Dos puntos y medio por debajo de los datos de 2008", informa desde el Centro de Datos, Mamen del Cerro.

14.33 "Las elecciones de hoy son las más importantes", asegura una señora en la puerta de un colegio. "Hay que contribuir para que nos atiendan los políticos", comenta otro ciudadano en TVE.

14.25 "Antes de que los datos sean oficiales, las primeras conclusiones son que la participación en el País Vasco aumenta un punto con respecto a 2008 y baja cinco en Ceuta y Melilla", informa Nicolas Caballero, de RNE, desde el Centro de Datos.

14.19 "La jornada transcurre con normalidad y sin incidentes. Cada vez hay más gente y más colas. Algunos traen la papeleta de casa y otros la recogen aquí. Algunos despistados se dejan el sobre del Senado. Y cada vez vemos más gente joven a medida que avanza la tarde", informa desde el colegio barcelonés de Cotxeres de Sants, Oriol Nolis, de TVE.

14.17 A esta hora, la única comunidad en la que sube la participación con respecto a 2008 es el País Vasco.

14.16 Denuncian que "todas" las papeletas al Senado de Aljucén (Badajoz) tenían las cruces marcadas para el PP. La cuarta votante de la mañana que entró en la cabina y se dio cuenta de este hecho, ante el cual la presidenta de la mesa decidió retirarlas y pidió a la alcaldesa del pequeño municipio que se colocaran las que se habían remitido de la Delegación del Gobierno "que son en blanco para que cada uno ponga las cruces donde considere oportuno".

14.13 A medida que pasan los minutos, se incrementa el dato de participación. Según los primeros datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior, la participación hasta las 14.00 horas se sitúa en el 37,23% con el 53,84% de las mesas analizadas.

14.09 De confirmarse a las 14.45 el dato de participación del 35% sería el segundo peor de la historia de la democracia, solo superado por el de 1979, que fue de dos puntos por debajo.

14.02 "Los primeros datos de participación facilitados por el Ministerio del Interior son del 37,87% dos puntos y medio menos que en 2008. No son datos fiables, sino los primeros que han empezado a mandar las mesas electorales, hay que contabilizarlos todavía por lo que la cifra puede variar tanto al alza como a la baja", informa desde el Centro de Datos, Marta Carazo, de TVE. "Valencia es la que comunidad donde más se ha votado, como en 2008, y Melilla la que menos".

13.53 El presidente de honor del PP, José María Aznar, ha votado en un colegio de la localidad madrileña de Pozuelo junto a su esposa, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella. Aznar y su esposa se han acercado a su colegio electoral a las 13.15 horas y, aplaudidos por algunos votantes, ambos han depositados sus papeletas. Ninguno ha querido hacer declaraciones a los periodistas, y Aznar se ha limitado a desear un buen día a todos.

13.47 Los primeros datos de participación se mostrarán a partir de las 14.05 horas en las pantallas del centro de datos del 20N, según informa la periodista de TVE Mamen del Cerro. No obstante, no será hasta las 14.45, cuando se hayan recabado de forma fiable las cifras de todas las mesas, cuando se produzca la comparecencia de prensa para informar de los mismos. En 2008 a las 14.00 habían votado el 40,4% de los ciudadanos.

13.45 UPN-PP critica que en diferentes colegios electorales de Navarra "algunos apoderados e interventores de Amaiur portan pegatinas de apoyo a los presos de ETA". En un comunicado, la coalición ha afirmado que "estos hechos suponen una coacción a los electores y una violación del normal desarrollo de la jornada electoral".

13.40 "A esta hora hay grandes colas coincidiendo con la hora del aperitivo. La gente aprovecha para votar en familia, se ve a padres con niños, abuelos, todos esperando su turno. La afluencia de votantes ha sido escasa a primera hora de la mañana pero ahora sí que se ha producido una auténtica avalancha", informa Yolanda Rodríguez, de RNE, desde el colegio Rosalía de Castro, en Majadahonda, donde la participación hasta el momento ha sido de un 30%.

13.33 Muchos enfermos, como Eva María López, que pese a estar en una silla de ruedas ha querido ir en persona a votar, reciben ayuda de los voluntarios de la Cruz Roja para desplazarse hasta su colegio electoral. Les recogen en casa en ambulancia y les acompañan hasta la urna. La organización ha puesto en marcha un dispositivo especial para acompañar a las personas enfermas que tienen dificultades y quieren ejercer su derecho a voto.

13.29 Los resultados se conocerán antes que en otras ocasiones gracias a las nuevas tecnologías. El recuento de votos se va a realizar de forma automatizada. Los datos se transmitirán a través de PDA.

13.23 El colegio electoral de Meiro, situado en el municipio pontevedrés de Bueu, ha amanecido este domingo con las dos urnas que había habilitadas para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto llenas de hojas de roble y helechos -que al principio pensaron que eran de marihuana- y con el suelo regado de lejía. La mesa electoral ha tenido que ser trasladada a un edificio situado en las inmediaciones

13.19 La presidenta de una mesa electoral de Segovia expulsa a los periodistas con el objetivo de evitar salir en las imágenes cuando acudían a votar algunos de los candidatos al Congreso. Cuando los medios de comunicación accedieron para fotografiar al candidato, la presidenta de la mesa informó a los periodistas que ella no quería salir en los medios y la Policía ha indicado a los reporteros que abandonaran el recinto.

13.16 Las mejores imágenes de la jornada electoral, en esta fotogalería de RTVE.es. Los líderes políticos y los ciudadanos acuden a las urnas bajo la lluvia.

13.13 El ministro del Interior, Antonio Camacho, y el portavoz del Gobierno, José Blanco, ya han llegado al Centro de Datos desde donde siguen la jornada electoral, según informa la periodista de TVE, Mamen del Cerro. Ambos no comparecerán hasta pasadas las 22.00 de las noches, una vez se conozca el escrutinio.

13.08 El alcalde de Getafe, Juan Soler (PP), ha denunciado que el orden de las papeletas que se colocan a la entrada de los centros electorales del municipio se ha hecho sin respetar la "normativa" en al menos tres colegios de la localidad. "Pediría a la delegación de Gobierno que dé orden para que se mantenga el orden de las papeletas que dice la normativa", ha asegurado el regidor, que ha manifestado que hay un orden de cómo se deben colocar las papeletas para que las vea el público, y este orden se ha cambiado en muchos colegios y casualmente siempre perjudicando al PP".

13.01 ¿Qué pasa si no hay papeletas de un partido? Aunque parezca increíble es lo que ha pasado en el colegio electoral madrileño María Inmaculada, donde las votaciones se han visto paralizada durante 20 minutos (entre las 11.30 y las 11.50 horas) debido a la ausencia de papeletas del partido 'Escaños en Blanco'. El apoderado de este partido José A. Alonso asegura que están estudiando poner una queja ante la Junta Electoral porque considera que deben suspenderse en este colegio las votaciones ya que "han estado tres horas" sin papeletas de 9 a 11.50 horas y han encontrado a una pareja que las estaban buscando.

12.58 El cabeza de lista de Equo por Madrid, Juan López de Uralde, ha dicho a los ciudadanos que "hoy más que nunca es necesario que acudan a votar" y que lo hagan "con el corazón y la cabeza, sin miedo ni presiones". López de Uralde, que ejerció su derecho a voto poco después de las diez de la mañana en el Colegio Nuestra Señora de La Consolación, ha destacado que se encuentra "tranquilo" a la espera de esta tarde en la que se reunirá con el Comité Electoral de su formación para ir juntos al lugar donde analizarán y seguirán los resultados electorales.

12.57 El cabeza de lista del BNG al Congreso por A Coruña, Francisco Jorquera, ha apelado esta mañana a la participación masiva de los ciudadanos para "no tener que arrepentirse mañana". El candidato nacionalista, que ha ejercido su derecho a voto en la asociación de vecinos O Cruceiro, en el barrio del mismo nombre, en A Coruña, ha insistido en que el voto es la única herramienta "para cambiar el actual estado de las cosas".

12.54 Prohibidas las camisetas verdes en los colegios electorales de Madrid. La Junta Electoral de Zona de Madrid ha resuelto que ningún miembro de las mesas electorales puede "camisetas verdes con algunas connotaciones políticas relativas a la enseñanza".camisetas verdes con connotaciones políticas relativas a educación.Dicha exhibición, recuerda la Junta Electoral en su escrito, puede ser constitutiva de un delito de propaganda electoral, sin que en ningún caso quede afectado el acto de la votación. Todas las anécdotas de la jornada, por Santiago Sánchez.

12.50 El cabeza de lista de CiU al Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha dicho que espera que el día de hoy se convierta en una "jornada histórica para Cataluña". Duran, que ha llegado sobre las 11.00 horas al Centro Cívico Casal de Sarrià de Barcelona para votar acompañado de su mujer, ha hecho el clásico llamamiento a la participación: "Sé que hay sitios de Cataluña donde el tiempo no acompaña. Espero que la gente venza el mal tiempo". Esta mañana Duran tiene previsto acudir a misa, luego comerá en familia, a continuación confía en hacer una "siesta muy larga", antes de dirigirse pasadas las siete de la tarde al Hotel Majestic, habitual cuartel general de CiU en las noches electorales.

12.41 Desde Castilla y León nos llega otra anécdota. Un vocal de una mesa electoral de Villablino (León) ha tenido que ser sustituido por su suplente al dar positivo en un control de alcoholemia, que le han realizado cuando se dirigía al colegio electoral en su vehículo.

12.39 La cabeza de lista de Coalición Canaria (CC) por Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, tambien ha acudido ya a votar y ha afirmado que las elecciones generales de hoy son importantes porque con ellas se va a decidir el futuro de España y de Canarias para los próximos cuatro años. Oramas ha pedido especialmente a los jóvenes que acudan a votar "por su futuro".

03.35 min Rubalcaba y Rajoy han hecho un llamamiento a la participación al ejercer su derecho a voto para las elecciones generales. Zapatero, Patxi López o Josu Erkoreka son otros de los políticos que ya han votado.

12.37 La líder de UPyD, Rosa Díez, dice que "toca participar" e ir a votar y "mañana toca exigir" a los representantes políticos que "nos enfrentemos, de verdad, a la crisis". Tras votar en el municipio vizcaíno de Sodupe, Díez ha asegurado que "hoy vivimos un día extraordinariamente importante" y ha confiado en que "hoy se inicie la regeneración democrática en nuestro país y que los ciudadanos ejerzan en plenitud sus derechos constitucionales".

12.34 Más de 500 periodistas y técnicos de medios de comunicación se han acreditado para seguir, desde la sed socialista de la madrileña calle Ferraz, el recuento de votos. En total, son más de 130 medios de comunicación, entre ellos unos 40 internacionales, entre radios, televisiones, agencias de prensa y medios escritos nacionales e internacionales.

12.30 Muere un hombre de 96 años nada más votar en un colegio electoral del barrio de Hortaleza de Madrid. El suceso ha tenido lugar sobre las 11 horas cuando el varón ha votado en el colegio y se ha desvanecido de manera súbita antes de salir del centro de Mayores. El equipo médico ha tratado de reanimar al varón, que presentaba parada cardiorespiratoria, durante 15 minutos, pero no ha tenido éxito y ha confirmado su fallecimiento.

12.29 Fátima Fernández asegura que en las Islas Canarias la participación es menor que en citas anteriores. En el colegio Tigaday, en la localidad de Frontera, en El Hierro, solo lo han hecho 87 personas, en una mañana en la que no se han producido sismos y que la temperatura ronda los 20 grados.

12.27 "No se siente nada especial al votar, vivimos muchos años de democracia y esto es un acto de normalidad de la sociedad", comenta un ciudadano en RNE.

12.25 La jornada electoral también está presente en Twitter. Los dos trending topic a esta hora en España: #Votar e #interventores20N.

12.22 Susana Sanz, de TVE, informa desde el colegio Ciudad de Roma de Madrid, que a esta hora se está notando el aumento de electores, después de que la lluvia que cae sobre la capital haya dado un respiro. Han votado un 10% del censo aproximadamente, un poco por debajo de los anteriores comicios

12.18 Los tres únicos electores y miembros de la mesa electoral de Illán de Vacas, municipio cercano a Talavera de la Reina (Toledo) acudirán a votar cinco minutos antes del cierre de los colegios tras ser autorizados por la Junta Electoral de zona. Según ha explicado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, los tres electores acudirán al colegio electoral a las 19.55 horas, cinco minutos antes del cierre de los colegios para votar y seguidamente cerrar la mesa.

12.10 El candidato de ERC, Alfred Bosch, ha votado en Barcelona, desde donde ha animado a la movilización ciudadana. "Que no dejen que gane el sofá, que se levanten y que vayan a votar. Es un gesto precioso y poderos. Hubo gente que se dejó la piel y la vida para que podamos votar", afirma el líder de Esquerra Republicana de Cataluña.

12.06 Más anécdotas de la jornada. Una jueza pide la apertura de diligencias tras la ausencia del presidente y su suplente en una mesa de Cuenca ya que podrían haber incurrido, según el delegado del Gobierno, en la comisión de un delito electoral.

12.05 "Votar es un derecho y una obligación. Creo que va a haber muchos votos en blanco y mucha abstención, pero hay que votar", señala una ciudadana ante los micrófonos de RNE.

11.59 La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, apunta tras ejercer su derecho al voto en el Colegio Pi i Margall de la plaza del 2 de Mayo de Madrid que "las encuestas son una fotografía del día en que se celebran" pero que la "encuesta real es la del escrutinio de las urnas". Aguirre ha llegado hacia las 11 horas al colegio electoral acompañada por su marido, Fernando Ramírez de Haro, por su hijo menor, Alvaro. Después de recoger las papeletas a la entrada del colegio, a la 'popular' le ha costado aún otros diez minutos llegar hasta su mesa, parando por el camino a saludar a los madrileños que a esas horas ya se había acercado a ejercer su derecho al voto.

11.49 El cabeza de lista de Amaiur al Congreso de los Diputados, Sabino Cuadra, ha confiado en que la coalición, integrada por EA, Aralar, Alternatiba y la izquierda abertzale, consiga "unos resultados muy buenos o excelentes" en esta elecciones generales. Cuadra, que ha depositado su voto este domingo en el colegio público de Elgorriaga, afirma que la apuesta de ser la segunda fuerza electoral en Navarra está al alcance de la mano". Más información en Amaiur o el 'puente' que aspira a conducir a la izquierda abertzale de nuevo al Congreso, por Estefanía de Antonio.

11.46 ¿Dónde van las papeletas tras las elecciones? El destino final del papel empleado depende de cada presidente de Mesa. Algunas se reciclan, otras se queman y hasta se hace pasta de papel con ellas. Más curiosidades en La vida de una papeleta antes y después de entrar en la urna, por César Peña.

11.40 "Rajoy ha sido recibido con aplausos de sus simpatizantes y de los interventores de su partido. Primero ha acompañado a su esposa Elvira Fernández a su mesa y después ha votado él, con un sobre que traía preparado de casa y ha destacado que ha sido una campaña sin bronca, en la que los candidatos han podido presentar sus programas con tranquilidad, informa José Ignacio Menchero, de TVE, desde el colegio Benardette.

11.38 El cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Josu Erkoreka, ha votado en el colegio Urkitza Ikastetxea de Bakio (Bizkaia) y ha afirmado que espera que la ciudadanía vote "en paz y en libertad". Erkoreka ha señalado que afronta esta jornada electoral con "muchas ganas e ilusión".

11.35 "Uno de los incidentes de esta jornada se ha producido en Motril, Granada, donde el colegio Virgen del Mar se ha inundado por las fuertes lluvias y la mesa ha tenido que ser trasladada en otro local", informa Nicolás Caballero, de RNE, desde el Centro de Datos de Madrid.

11.31 "El presidente se ha mostrado convencido de que la participación será amplica porque, según ha dicho, el voto es el mejor camino para afrontar los problemas que nuestro país tiene y para pensar que lo podemos superar. Acompañado de su esposa, Zapatero ha salido del colegio entre gritos de 'presidente' y abucheos de 'fuera, fuera'", informa Lucía Yeste, de RNE, desde el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid.

11.25 José Luis Rodríguez Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, han acudido a las 10.55 horas al Colegio del Buen Consejo de Madrid para ejercer su derecho al voto, la última vez como presidente del Gobierno. Ha hecho un llamamiento a la participación de los españoles en las urnas y se ha mostrado convencido de que el futuro, "hoy más que nunca, está en manos de los ciudadanos".

11.16 El líder de IU, Cayo Lara, ha ejercido su derecho al voto en su pueblo de Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, acompañado de su mujer e hija. "Las heridas de la democracia, de la salud, de la educación, de la sostenibilidad se curan con más democracia, participando de forma directa a su cita con las urnas", ha afirmado tras votar. A las 15.00 se desplazará a Madrid para seguir la jornada desde la sede de Izquierda Unida con su equipo electoral.

11.10 "Llevo ya muchos años en la actividad política, he desarrollado muchas responsabilidades, he sido concejal hace muchos años y estoy preparado para lo que los españoles quieran y estoy a su disposición", ha dicho el líder del PP al ser preguntado si se está dispuesto a ser el triunfador de los comicios. "Quiero que los españoles elijan a sus gobernantes y quiero que sus gobernantes estén a la altura y den la talla. En este momento, una votación de mucha gente, sin duda, será un mensaje ara todo el mundo de primera magnitud", ha añadido Mariano Rajoy.

02.12 min Rubalcaba y Rajoy han hecho un llamamiento a la participación tras ejercer su derecho a voto para las elecciones generales.

11.03 El candidato del PP, Mariano Rajoy, ya ha votado junto a su mujer, Elvira Fernández, en el colegio Benardette, de la localidad madrileña de Aravaca con casi una hora de retraso respecto a la hora previta. "Lo ha hecho a las 10.40, papeleta en mano. Primero ha votado su esposa y luego él. En el colegio le han recibido con aplausos, la expectación era máxima, había un centenar de medios de comunicación, algunos extranjeros esperando al líder desde primera hora de la mañana", informa María Carou, de RNE.

10.57 Recordamos que los primeros datos de participación se conocerán a las 14.45 y a las 18.45 y los resultados a partir de las 22.00. En RTVE.es podrás conocer en tiempo real todos los datos oficiales del escrutinio en cualquier soporte, web, teléfonos móviles y tabletas. También dispondrán de todos los detalles de los resultados, tanto del Congreso como del Senado.

10.54 ¿Y si tengo que trabajar hoy? Las personas que trabajen el día de la votación dispondrán de hasta cuatro horas libres retribuidas en su horario laboral para poder ir a su colegio electoral o el tiempo proporcional si tienen jornada reducida.

10.51 "El 85% de los datos de voto llegarán al Centro de coordinación en Madrid vía telemática, con lo que se espera limitar las posibilidades de error humano y que la transmisión sea más rápida. El restante 15% se transmitirá por teléfono, como se ha hecho tradicionalmente" informa desde el Centro de Datos, Mamen del Cerro, de TVE.

10.49 La Policía Local de Banyoles ha detenido a dos personas como presuntos autores de unas pintadas aparecidas en la fachada de un colegio electoral de esta localidad gerundense en las que se incitaba a no votar en las elecciones generales de hoy. Se da la circunstancia de que en el mismo colegio en el que han aparecido las pintadas, así como en otros cinco centros de Banyoles, las cerraduras habían sido saboteadas con silicona, lo que ha obligado a actuar con rapidez para poder abrir los colegios electorales y constituir las mesas correspondientes.

10.45 Algunas de las incidencias de la jornada que ha detallado Pilar Gallego, la subsecretaria del Interior, son las usuales de otras elecciones: retrasos en la constitución de las mesas por la ausencia de algunos miembros o la colocación de pancartas en inmediaciones de locales electorales. "Todo se ha solucionado inmediatamente", ha indicado.

04.46 min "Absoluta normalidad" en la apertura de los colegios electorales, con algún retraso por las lluvias

10.41 Primera rueda de prensa desde el Palacio de Congresos de Madrid. "Absoluta normalidad" es el resumen de la subsecretaria del Interior que ha señalado que prácticamente la totalidad de las mesas han sido constituidas y que "el sistema de transmisión electrónica han funcionado perfectamente, siendo Canarias la comunidad que ha superado en rapidez la media en transmisión de datos con PDA".

10.36 "El colegio electoral la localidad riojana de Villarroya ha sido el primero en cerrar. Ha sido a las 09.07 porque a esa hora ya habían votado sus diez vecinos censados con derecho a voto. En La Rioja las 510 mesas se han constituido con normalidad y la jornada está transcurriendo de forma tranquila", informa Aitana Vidal, de RNE.

10.30 El alcalde de Madrid y candidato número cuatro de la lista del PP de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha acudido a votar a las 10 de la mañana al colegio Pi i Margall de la madrileña plaza del Dos de Mayo, junto a su esposa, Mar Utrera, y su hijo menor, Ignacio. "Las encuestas son el pasado, hoy lo que importan son las urnas", ha señalado el alcalde se ha mostrado convencido de que "no va a haber agua que impida que la gente acuda a las urnas y que haciendo lo más importante que se puede hacer en una democracia, que es hacer uso de la soberanía, los españoles decidan su futuro".

10.27 "La mayor parte de la comunidad andaluza está en alerta por lluvias y la única incidencia de esta mañana ha sido que dos colegios en el municipio de Calahonda, en Granada, se han inundado y la junta estudia mover las mesas a otros centros", informa Merche Basadre, de TVE, desde el colegio Buenavista.

10.26 El dispositivo de seguridad para esta jornada de elecciones generales en la región está integrado por 10.000 agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y diferentes policías locales, similar al que se puso en marcha para las elecciones autonómicas y locales de mayo pasado.

10.20 "La jornada ha arrancado sin novedad. Hay gente que ha madrugado mucho y ha acudido a los colegios antes de las nueve por lo que han tenido que esperar. Los gallegos estamos llamado a elegir hoy a 23 diputados y a 16 senadores", informa Ana Lorenzo, de TVE, desde el colegio Fontiñas en Santiago de Compostela.

10.19 El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha expresado esta mañana su deseo de que en la jornada electoral de hoy haya una alta participación en la urnas porque, según sus palabras, "parte de las soluciones y los caminos" en los momentos actuales de "dificultad" se expresan con el voto. Herrera ha sido uno de los más madrugadores a la hora de ir a ejercer su derecho al voto ya que ha acudido a las 9.30 horas al colegio Venerable acompañado del alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y del presidente provincial del PP, César Rico.

10.17 Siete detenidos, entre ellos varios menores, por actos vandálicos en colegios electorales de Zaragoza. A las 3.30 horas, en la calle de Diego Velázquez, cinco menores de entre 16 y 17 años, han sido denunciados. Se les ha intervenido material para hacer pintadas, así como una relación de colegios en los que presuntamente iban a actuar, según han informado fuentes de la Policía Local de Zaragoza.

10.15 ¿Qué significado tienen el voto nulo, el voto en blanco o la abstención? Todo sobre El voto protesta, por César Peña.

10.13 "Rubalcaba asegura que pasará las primeras horas leyendo en su residencia y que después acudirá a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, desde donde seguirá la jornada electoral con su equipo", informa Elena Rubio, de TVE.

10.10 La cabeza de lista al Congreso por Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado esta mañana al ejercer su derecho al voto, en un colegio del centro de Pamplona, que esta coalición "puede cambiar el mapa político de Navarra, puede darle un vuelco". Barkos, quien ha ido acompañada de una hermana y ha sido la candidata navarra más madrugadora, ha aludido que en estas elecciones Geroa Bai "lo que promete es una voz peleona durante cuatro años"·

10.06 "Son las primeras elecciones sin violencia y espero que sea para siempre", se ha felicitado el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, tras votar en Durango, donde ha celebrado que la jornada electoral vaya a transcurrir "sin la amenaza del terrorismo".

10.03 Acaban de abrir los 1.114 colegios electorales de Canarias, los últimos que quedan en España. "Sin incidentes, solo en uno de los centros, por ejemplo, se ha tenido que constituir la mesa con el presidente y los vocales suplentes, ante la incomparecencia de los titulares", según informa desde la localidad tinerfeña de La Laguna está Carmen Julia Hernández, de RNE.

09.57 Mamen del Cerro informa para TVE desde el Centro de Datos en Madrid, que 15 minutos antes de que abran los colegios electorales en Canarias, el 95% de las mesas electorales están constituidas. El 85% de los datos de voto llegarán al Centro de coordinación en Madrid vía telemática, con lo que se espera limitar las posibilidades de error humano y que la transmisión sea más rápida. El restante 15% se transmitirá por teléfono, como se ha hecho tradicionalmente.

09.53 José Ignacio Menchero informa desde el colegio Bernardette en Aravaca que la expectación es máxima entre los periodistas que esperan a que el candidato 'popular', Mariano Rajoy, y su esposa, Elvira Fernández, acudan a este centro a depositar su voto. La hora prevista es a las diez de la mañana.

09.44 El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha adelantado a la hora a la que tenía previsto votar y poco antes de las 09.30 ha aparecido en el colegio electoral de con su mujer, Pilar Goya. Estaba animado, ha dedicado a los vocales que pasen un buen día y ha sido recibido con aplausos por parte de algunos simpatizantes socialistas. Después ha hecho unas breves declaraciones a los medios de comunicación. Ha pedido a los españoles que acudan a votar porque dice que su voto es muy importante y que decide muchas cosas. Se ha retirado a su casa, pero ha dicho que pasará el resto de la jornada en Ferraz acompañado de su equipo electoral", informa Elena Rubio, de TVE, desde el colegio San Pío X de Majadahonda.

09.40 "Todo preparado para recoger y centralizar todos los datos y después difundir la información. La primera comparecencia para informar de la jornada será a las 10.30 cuando hayan abierto también los colegios electorales en Canarias. Las siguientes comparencencias serán a las 14.45, 18.45 y a las 22.00", informa Marta Carazo, de TVE, desde el Centro de Datos de Madrid. "Hay más de 500 periodistas acreditados, 200 de ellos extranjeros".

09.30 El político más madrugador ha sido el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, que ha votado a las 09.15 de la mañana en la localidad vizcaína de Durango.

00.45 min El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha acudido a votar solo a un colegio de Durango (Vizcaya), poco antes de las 9.15 de la mañana', una hora en la que el centro apenas registraba actividad. Urkullu ha animado a los ciudadanos a que ejerzan su derecho al voto para sumar fuerzas entre todos para afrontar los grandes retos que tiene Euskadi, según informa RNE.

09.20 "Ya ha votado una persona en este colegio electoral donde ya está todo dispuesto para que todo vaya bien. En Euskadi va a hacer muy buen tiempo y parece que la gente no tiene prisa por venir", informa Alazne Maturana, de TVE, desde Bilbao.

09.15 La solicitud de voto por correo entre los presos ha aumentado un 39,5% respecto a las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado, según los datos de Instituciones Penitenciarias. Para los comicios del 20-N han pedido el voto por correo un total de 3.681 reclusos, frente a los 2.225 que lo solicitaron en las últimas elecciones. Como media, el número de reclusos que pide votar en las elecciones suele rondar el 10% de la población reclusa.

09.07 "Hay personas esperando ya para votar. Los colegios permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas. Recordamos a los ciudadanos que deben traer la documentación original, el DNI, el pasaporte o el carné de conducir, para poder ejercer su derecho a voto", informa Susana Sanz, de TVE, desde el colegio electoral Roma, en Madrid.

09.00 Acaban de abrir los más de 20.000 colegios electorales distribuidos por toda la península. En una hora, harán lo propio en Canarias.

08.59 Más de 621.000 ciudadanos han ejercido su derecho al voto por correo en las elecciones generales de este domingo. Los sufragios admitidos se entregarán hoy en las 59.876 mesas que estarán distribuidas por los 23.082 locales electorales de toda España.

08.52 El 20N en diez claves, por Ana Martín Plaza. Los pronósticos, los feudos más importantes, la irrupción de Amaiur...

08.49 El 78% militares españoles desplegados en el exterior, tanto en misiones internacionales como embarcados en buques de la Armada, ha votado por correo. En concreto, solicitaron el voto por correo 2.774 militares, de los que han votado 2.535 militares



08.48 RTVE ha preparado un completo despliegue para cubrir la jornada clave de las elecciones generales. TVE, RNE y RTVE.ES difundirán a las 20.00 horas el resultado del sondeo realizado por TNS Demoscopia, con 190.000 entrevistas a pie de urna en 1.250 colegios. Durante todo el día, los tres canales de RTVE informarán al minuto y con múltiples conexiones en directo de todos los detalles de las votaciones: su desarrollo, la participación, el escrutinio, el resultado final y las reacciones de los líderes políticos.

01.37 min La jornada electoral en RTVE

08.44 Cerca de 1.200 personas han solicitado la documentación en braille para poder ejercer hoy su derecho al voto de forma autónoma. El presidente de la mesa le entregará un maletín que contendrá unas instrucciones en el código táctil, un sobre de votación igual que el que utilizan el resto de electores y un sobre -de nuevo en tinta y en sistema braille- por cada una de las candidaturas presentadas.

08.41 "Es la primera vez que me toca y no me apetece especialmente. Un cuñado mío estuvo en mesa electoral enlas últimas y fue muy duro porque hubo algunos problemas y acabaron a la una de la mañana", explica a RNE, Juan Rodríguez, el presidente de una de las mesas del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, donde vota Zapatero.

08.38 Celebrar el 20N cuesta 124 millones de euros, un 5,8% menos que las generales de 2008. En la emisión de papeletas se han ahorrado hasta tres millones de euros y también se ha racionalizado la compra de varios materiales como bolígrafos o papel. En su opinión, en otras citas electorales se han comprado "demasiados".

08.32 Papeletas moradas en 145 municipios españoles donde también eligen hoy alcalde. En 142 pueblos no hubo ninguna candidatura y en otros tres se anularon los resultados.

01.05 min Según señala el BOE, 145 localidades españolas están llamadas a celebrar, el próximo 20N, no solo las elecciones generales, sino también locales. Tendrán que elegir, por tanto, presidente del Gobierno y alcalde el mismo día.

08.26 En el colegio electoral madrileño de Nuestra Señora del Buen Consejo está casi todo listo para que la mesa puede estar constituido. Allí votará este domingo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según informa Yolanda Rodríguez de RNE, las ochos mesas electorales que hay son electrónicas y se han sustituido las tradicionales listas de papel por las digitales.

00.38 min En el colegio electoral madrileño de Nuestra Señora del Buen Consejo está casi todo listo para que la mesa puede estar constituido. Allí votará este domingo el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según informa Yolanda Rodríguez de RNE, las ochos mesas electorales que hay son electrónicas y se han sustituido las tradicionales listas de papel por las digitales.

08.24 ¿Hay más o menos mesas electorales que en 2008? Prácticamente las mismas. Hoy están habilitadas un total de 59.876 frente a las 59.356 de hace tres años.

08.23 Un total de 179.628 ciudadanos formarán parte de las mesas electorales en las que podrán ejercer su derecho a voto 35,7 millones de electores. Según los datos del Ministerio del Interior, otros 359.256 electores están designados como suplentes de las mesas, lo que supone que podrían ser llamados a actuar como presidentes o vocales si alguno de los titulares no está en su puesto en la jornada de votación.

00.53 min Casi 36 millones de españoles están llamados a las urnas en las elecciones del 20-N

08.13 Domingo de votos y paraguas. Diez provincias han amanecido en alerta por fenómenos costeros y fuertes lluvias. El litoral mediterráneo es el que sufre las peores condiciones meteorológicas, mientras que Galicia, el noroeste de Castilla y León y el área cantábrica son las únicas regiones que hoy se salvarán de las lluvias.

01.07 min La borrasca situada sobre España ha puesto en alerta este domingo de elecciones a once provincias por precipitaciones fuertes y persistentes en el área mediterránea peninsular y litoral de Andalucía, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

08.08 A partir de las 08.30 deben quedar constituidas las 59.876 mesas electorales que están repartidas para poder dar comienzo media hora más tarde, a las 09.00 en punto a la jornada electoral.

08.06 Buenos días, bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto de esta jornada electoral en la que más de 35 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir qué partido se enfrenta al reto de sacar a España de la crisis económica. Consulta la información más completa en nuestro especial de las elecciones generales.