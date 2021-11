Las elecciones generales del 20 de noviembre se han desarrollado con normalidad y sin incidentes destacables, aunque llaman la atención algunas de las anécdotas de la jornada.

Una de las imágenes del día ha sido la llegada del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, donde ha votado. Allí, una multitud dividida le ha proferido insultos, abucheos, aplausos y palabras de ánimo.

Esto son los comicios más tecnólogicos, ya que las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias han sido provistas por primera vez con terminales electrónicos para que vayan transmitiendo los datos de manera telemática.

En general, como han informado desde el Centro de Datos, así llegarán los datos desde el 85% del país. Solo un 15% lo hará de la forma tradicional, es decir, informando de los datos por teléfono.

Sea de forma informática o por teléfono, donde no se verán colapsados en el recuento de votos será en localidades como la riojana Villaroya. A las 9.07 horas, siete minutos después de que abriese el colegio electoral ya habían votado sus diez electores censados y, por tanto, se ha terminado la jornada electoral para ellos.

Aunque censo pequeño y rapidez responde a lógica no se cumplirá en toda España. Los tres electores de Illán de Vacas (Toledo), que además son los componentes de la mesa electoral, no van a depositar su voto hasta las 19.55 horas. Ya no es la primera vez que les pasa, y lo acogen con sentido del humor: partidita de cartas, dominó o crucigramas, les ayudan a pasar el tiempo hasta el momento de poder votar.

Un hombre de 96 años fallece tras depositar su voto El suceso más dramático es el de un votante de 96 años que ha fallecido nada más depositar su voto en un centro en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Según han informado desde el servicio de Emergencias, el anciano se ha desvanecido de manera súbita antes de abandonar el centro de Mayores en el que estaba votando. También otra mujer ha sufrido un desvanecimiento en Getafe en el momento de votar, aunque afortunadamente en este caso, se ha recuperado. En Villablino (León) la salud ha tenido efectos sobre la jornada en otra medida y es que allí la Guardia Civil ha impedido a un vocal llegar a su mesa al dar positivo en un control de alcoholemia. Eso sí, la democracia no se ha visto afectada, porque la mesa se ha constituido con normalidad con un vocal suplente, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León. La 'mesa' también ha cobrado protagonismo en la misma comunidad, pero en la provincia de Segovia. Allí la presidenta de una mesa ha expulsado a los periodistas con el objetivo de evitar salir en las imágenes cuando acudían a votar algunos de los candidatos al Congreso. Cuando los medios de comunicación accedieron para fotografiar al candidato, la presidenta de la mesa informó a los periodistas que ella no quería salir en los medios, a lo que algunos le respondieron que no saldría porque su intención era grabar al candidato y que se situarían detrás de ella para que no se le viera la cara. Sin embargo, la presidenta respondió que tampoco quería que saliera su espalda y salió al exterior para avisar a la Policía con el fin de que expulsara a los periodistas. Los agentes obedecieron la orden de la presidenta de la mesa y sugirieron a los periodistas que abandonaran el colegio, a lo que accedieron los informadores.