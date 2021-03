El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha debido tener muy presentes en los 15 días de campaña electoral sus tiempos de velocista durante la universidad, cuando consiguió ser campeón universitario nacional de 100 metros lisos (10,9 segundos). En esta campaña, el candidato socialista ha combinado dos disciplinas atléticas, las pruebas de velocidad y la maratón, en su recorrido de más de 15.000 kilómetros de punta a punta de España, en casi 40 ciudades, y a un ritmo frenético, con hasta seis actos electorales el mismo día en una carrera contrarreloj para intentar recortar distancias con el PP.

Con el aliento de las encuestas claramente favorables al PP en el cogote, Rubalcaba adoptó la estrategia de pisar el acelerador a fondo una vez pasado el ecuador de la campaña, cuando, a una semana de las elecciones del 20N, los sondeos publicados por la prensa vaticinaban una mayoría aplastante de los 'populares' y una debacle de los socialistas, aunque el PSOE aseguraba manejar encuestas internas que reducían la diferencia a 8.9 puntos.

"Cuando las cosas van mal, hay que trabajar muchísimo más", decía Rubalcaba el lunes cuando estrenaba los denominados "mítines en ruta" o "minimítines", que ha celebrado en pequeñas ciudades de Galicia y Andalucía, como Betanzos o Lebrija, para tener un contacto directo con el elector y pedirle que, a su vez, convenciera a unos cuantos vecinos para que votaran al PSOE, casi un puerta a puerta de las campañas tradicionales.

En estos pequeños "mítines", el candidato socialista ha llevado los mismos mensajes que ha expuesto ante auditorios más amplios, pero en versión resumida.

En los mítines también ha habido momentos para la "autocrítica", conocedor de que sus rivales le reprochan que se desentienda de que era miembro del Gobierno de Zapatero hasta hace escasos meses. Así, Rubalcaba ha reconocido "errores" y que hay cosas que a toro pasado probablemente no se hubieran hecho igual, pero también las ha justificado en las "mil caras" de la crisis , que se ha esforzado en destacar que es "global y mundial" y no "hispanoespañola", como dice el PP.

Además, mientras que Felipe González ha estado presente, no solo físicamente, sino en los mensajes del candidato socialista desde el primer día de campaña para recordar su legado, en el de Zapatero no se empezó a detener hasta el quinto día de campaña , después del "cara a cara" con Rajoy, aunque sí lo habían hecho algunos teloneros. A partir de entonces, en todos sus mítines ha tenido palabras de alabanza para el presidente del Ejecutivo, principalmente por su trabajo en favor de la igualdad y los derechos civiles , como la ley del matrimonio homosexual, la de igualdad o la de Dependencia.

Otro de los mantras que Rubalcaba ha repetido en esta campaña es que el PP tiene un "programa oculto" que no quiere desvelar y que, por ello, el PSOE tiene que hacer una "doble campaña" -luego se convirtió en "triple"-: para explicar el programa socialista, explicar el programa del PP y desvelar lo que no está escrito y Rajoy no se atreve a decir para "no perder muchos votos" .

Curiosidades de la campaña

En el capítulo de ausencias también cabe incluir la de la mujer de Rubalcaba, la también química Pilar Goya, que no ha estado acompañando a su marido en ninguno de los mítines ni actos electorales, aunque él ha regresado a dormir a Madrid casi todas las noches. A la mujer del candidato solo se la ha podido ver, hasta antes del cierre de campaña este viernes, en la sede de Ferraz, donde recibió a su marido tras llegar del debate electoral con Rajoy.

Contactos directos con la prensa, el candidato también ha tenido pocos. Tuvo un encuentro informal con los periodistas de la caravana de una media hora en Toledo y dos comparecencias ante la prensa acompañado de los sindicalistas con los que se ha reunido en Madrid y Barcelona, aunque muy breves y sin apenas tiempo para plantear tres o cuatro preguntas.

Sí que contestó más preguntas en una "Twitter Entrevista" que Rubalcaba mantuvo con los usuarios de la red social y a las que tuvo que dar respuestas de no más de nueve segundos, en equivalencia a los 140 caracteres de los "tuits".

En esa entrevista el candidato socialista contestó brevemente a un tema que ha eludido antes y durante la campaña, el liderazgo del PSOE en el próximo futuro. Esto es, si se presentará a la Secretaría General del PSOE o qué hará si se produce una debacle electoral: "No me iré esa noche como Alminia", contestó, a la vez que matizó que no podía dimitir de nada porque solo era candidato. Añadió que no hablará sobre la Secretaría general hasta el 22 o el 23 y no volvió a sacar el tema.

Aunque sí lo hizo el día 16 la que iba a ser su rival en las primarias socialistas, Carme Chacón, que retó a quien se atreviera a decir que una catalana no podía liderar el PSOE. Al día siguiente, con Rubalcaba en Barcelona, Chacón cerró filas en torno al candidato, matizaron las declaraciones y dieron una imagen de total unidad durante la larga jornada que compartieron, hasta el punto de que la catalana le dio "mimitos de mitin".

Después de 15 días de "mítines", "minimítines" y mítines improvisados encima de un cajón -como el que dio en Burgos a un centenar de personas que no pudieron entrar al recinto donde se celebraba el acto por falta de espacio, Rubalcaba echa el cierre esta noche a las 22.40 horas en Fuenlabrada (Madrid), teloneado por la "número dos" por Madrid y directora de campaña, Elena Valenciano, y el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez.

Antes sonarán los acordes del exmiembro de Tequila Alejo Stivel, que ha acompañado al candidato en los mítines más importantes, para interpretar mini conciertos previos que animaban al respetable. Curiosamente, entre los temas interpretados siempre ha sonado "Que el tiempo no te cambie", que el músico y productor compuso para Zapatero para la campaña de 2008.