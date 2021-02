El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que "nada hubiese sido posible" en la derrota de ETA sin la labor del candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, como ministro del Interior, en su discurso este miércoles en Málaga, en el primer y único mitin que ha compartido con el candidato socialista. Este le ha respondido agradeciendo que "siempre haya antepuesto los intereses de España", incluso a los del partido.

"La Euskadi en paz que amamos y queremos se ha conseguido gracias al coraje y la tenacidad. Y, os habla el presidente del Gobierno -ha querido precisar-, nada hubiese sido posible sin Rubalcaba", ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que también ha resaltado la contribución del lehendakari, Patxi López, presente en el acto generacional organizado por el PSOE.

El presidente ha sido constantemente aclamado, con gritos de "Zapatero, Zapatero" -antes, durante y después de su intervención- por las 7.000 personas, según la organización, que han llenado el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El público ha aclamado por igual a Rubalcaba, cuyo nombre han coreado en repetidas ocasiones con la coletilla de "presidente".

Zapatero ha tenido muchas palabras de elogio para Rubalcaba, al que ha definido como "el mejor entrenador" y del que ha destacado "su capacidad de decidir, de actuar, de no mirar nunca a otro lado, de mojarse y de comprometerse".

Además, ha confesado que cuando "más orgulloso" se sintió de él durante el debate "cara a cara" con Mariano Rajoy el día 7, fue cuando ofreció al PP su colaboración para encauzar la solución de ETA, ya sea desde el Gobierno o desde la oposición. "En ese momento dije: este es mi presidente, el que deseo", ha asegurado.

Ha añadido que ya "todo el mundo sabe" que la crisis "no es de España, sino global y europea" y ha resaltado la "capacidad de sacrificarse" del PSOE en pro del interés general, mientras que el PP no ha estado "ni en los momentos fáciles ni difíciles ni con su Gobierno ni con España".

"El PP, que cree que va a ganar, ahora ha descubierto que el Gobierno no puede hacerlo todo , que no va a ser fácil. Podían haberlo dicho en estos tres años y haber hecho algo por ayudar", ha afirmado Zapatero, que ha defendido su gestión de la crisis, en la que dice haber buscado "garantizar la solvencia y la cohesión".

El presidente del Gobierno también ha reprochado al PP el no haber hecho "algo por ayudar" en los tres años de crisis y ha arremetido contra el expresidente José María Aznar por repetir la "mentira" de que España está "en bancarrota".

Críticas al PP por "no ayudar" en tres años

El candidato socialista ha innovado su discurso al apuntar que el PSOE tiene que hacer estas elecciones, no una doble, sino una "triple campaña", la de explicar su programa, el del PP y el que los 'populares' tienen oculto y no quieren desvelar.

Al igual que esta mañana en Almería , Rubalcaba se ha referido a las protestas que ha anunciado que habrá el día 21 la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, si el PP gana las elecciones. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que no espere al día 21 para echarse a la calle , sino que lo haga el 20N "y salga a votar para evitarlas".

En este punto, el candidato socialista ha apuntado que eso es algo que no puede decir el PP , porque "ha coqueteado con la crisis para llegar a la Moncloa ", lo que le ha servido para concluir que el PSOE es el partido "verdaderamente patriota".

Como no podía ser de otra manera, Rubalcaba también ha tenido palabras de elogio para Zapatero, del que ha destacado que "siempre ha antepuesto los intereses de España", por encima incluso "de los intereses del partido".

También vía vídeo ha llegado el mensaje de Felipe González : "Tengo enorme confianza en que Andalucía no nos va a fallar, a pesar de lo que dicen, porque saben lo que está amenazado", ha afirmado el expresidente en alusión a los sondeos que pronostican la primera derrota electoral del PSOE en la comunidad andaluza.

En su intervención, el lehendakari , que se ha ganado al público resaltando el "esfuerzo" y "sacrificio" de los andaluces "sin los que Euskadi no se podría entender", ha atribuido a Zapatero y a Rubalcaba el fin del terrorismo de ETA. Ha confesado su "alegría" por que por fin se haya "derrotado el terror y conquistado la libertad", de la que ha carecido el País Vasco "en 75 años de terrorismo y dictadura, uno tras otro", y ha considerado que solo con Rubalcaba como presidente se puede ahora "construir la convivencia".

La Junta Electoral impide el "minimitin" de Antequera

Antes de llegar a Málaga, Rubalcaba no ha podido realizar el "minimitin" que tenía previsto en Antequera (Málaga), suspendido tras una resolución de la Junta Electoral Provincial que impedía utilizar el espacio previsto para el acto a instancias de un recurso del PP.

Tras su suspensión, el candidato socialista lo ha lamentado en Twitter: "Parece que el PP no sólo no hace campaña sino que intenta que los demás no la hagamos", ha escrito en su perfil. El tema ha salido además a colación en varias de las intervenciones durante el mitin de Málaga.

Entre esta mañana y este mediodía Rubalcaba había visitado otras tres ciudades andaluzas: Almería, Jaén y Guadix (Granada), donde sí han hecho un "minimitin". Tras pasar el jueves por Barcelona, a Andalucía volverá Rubalcaba el viernes, a Huelva y Jerez (Cádiz), además de dos nuevos "minimítines" en Punta Umbría (Huelva) y Lebrija (Sevilla), antes de cerrar la campaña en Fuenlabrada (Madrid).