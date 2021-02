El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido entrevistado este jueves en el Telediario de TVE por Pepa Bueno. Estos son los titulares que ha dejado la entrevista:

Economía y empleo - "Hay mucho dinero de gente [en la deuda inmobiliaria] que lo único que intentó fue especular y ganar dinero rápidamente, y ¿ahora le ha salido mal?, pues que cada palo aguante su vela" - "El problema no es de España; el problema es del conjunto de la zona euro, siempre ha sido así, y, el Banco Central toma medidas, o el problema se agravará". - "¿Nuestro gran error? Si se puede decir así. Mirar hacia atrás es bueno -y siempre uno encuentra cosas que haría de otra manera- es la burbuja inmobiliaria. Vivimos de esa burbuja y ahora estamos pagando muy caro ese atracón de ladrillo que nos dimos. Por eso yo digo una y otra vez a los españoles: No podemos volver al 96, ni al 98; no podemos". - "Las viviendas tienen que bajar los precios y los promotores tienen que pensar que van a ganar menos o, incluso, que igual no van a ganar. Pero tienen que bajar los precios, es inevitable". - "Sra. Merkel, no puede ser". Usted tiene que tirar de la economía, porque Alemania está bien. Lo que Alemania no puede hacer es seguir ajustando su economía, tiene que ser el motor de la economía europea y la Sra. Merkel tiene que saber una cosa, que seguro que sabe, que es que en economía, si a tu vecino le va mal, a ti acaba yéndote mal" - "No se puede volver a congelar el salario de los funcionarios y, a medida que tengamos recursos, iremos recuperando ese poder adquisitivo. Pero es verdad que se les pidió un esfuerzo, yo lo entiendo, muy serio y, gracias a eso, estamos hoy aquí. Si no, probablemente estaríamos como Grecia o como Portugal. Hay que agradecérselo".

Sanidad - "Si hay quien no dice cómo se financia es porque está pensando o en hacer recortes de derechos o en poner sistemas de copago". - "Lo que no puede ser es que el Estado dé dinero a un... al conjunto de las comunidades para financiar la sanidad y alguna comunidad se lo gaste en "ferias". - "Es verdad que tiene déficit [la sanidad] y es verdad que hay que ahorrar y hemos hecho mucho pero hay que pedir un esfuerzo a algunos ciudadanos porque hay ciudadanos que son más gravosos para la sanidad, por ejemplo los que fuman, pedirles un pequeño esfuerzo. Eso no me hace popular ni me da votos, pero a cambio de eso me permite decirles a los españoles claramente que la sanidad pública se puede financiar". - "Que la gente pueda elegir entre las alternativas reales para no pasar lo que la Sra. de Cospedal anunció que dijo "Cuando Mariano Rajoy haga lo que tiene que hacer, saldrá la gente a la calle". Pues yo le digo a los españoles que salgan a la calle, pero que lo hagan el día 20, por favor. Y que voten al PSOE, para evitar tener que salir el día 21. Eso es lo que les pido"

Educación - "A mí me preocupa el futuro de la educación pública si ganara el Partido Popular. He oído al Sr. Rajoy, que, por fin, empieza a contarnos que va a recortar todo menos las pensiones. Por tanto, va a recortar la educación y las becas, que están en el Presupuesto General del Estado". - "Me preocupa la igualdad de oportunidades, porque en la sociedad del conocimiento, garantizar a cada joven y a cada niño que llega tan lejos como puede, según su mérito, su capacidad, su esfuerzo, con independencia de lo que ganen sus padres, creo que es un principio de justicia socia al que yo no estoy dispuesto a renunciar".

Igualdad - "Hay que ahorrar, pero vamos a tener que seguir invirtiendo, el país no se puede parar, entonces yo lo que digo, dentro de las inversiones públicas prioricemos las escuelas entre 0 y 3 años, que además están haciendo por acuerdo con las comunidades, con los ayuntamientos, en donde los padres generalmente pagan algo, pero es fundamental para conciliar la vida laboral y familiar, es fundamental, al final es fundamental para las mujeres"

Movimiento 15M - "Se puede criticar el bipartidismo, pero (...) al final lo que aquí está en juego es, no la mayoría absoluta, es el poder absoluto de un partido que lo tiene todo, y frente a ese poder absoluto, solo hay un partido que puede hacer frente y defender los derechos que es el Partido Socialista". - "Hay gente que se queja no desde la apolítica, sino desde la política, que es lo que tiene importancia. No es gente que diga "a mi la política no me interesa", no, no, es gente que dice "a mí la política democrática no me da soluciones", y a esa gente hay que escucharla (...) no podemos dejar de oír lo que está pasando en la calle, es una necedad para un político democrático.

Zapatero - "Él [Zapatero] ha hecho siempre lo que creía que era bueno para España. Y él sabía perfectamente que hay cosas que al PSOE no le venían bien, y que seguramente nos están creando dificultades, pero eso es gobernar un país". - "Yo he sido miembro del Gobierno, ¿qué voy a hacer? ¿Decir que no he estado? He estado. Naturalmente que he estado. Y es verdad que el Gobierno ha hecho cosas muy importantes, la Ley de la Dependencia, que ahora Mariano Rajoy quiere cargarse pura y sencillamente (...) Hemos hecho muchas cosas en Becas, en igualdad entre mujeres y hombres, el presidente Zapatero ha hecho muchas cosas"