El candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido este jueves el "esfuerzo muy grande" que han hecho los funcionarios españoles, a los que se les recortó el año pasado un 5% de media el salario, en la entrevista que le ha hecho en el Telediario Pepa Bueno.

Rubalcaba ha asegurado que, sin este sacrificio, España podría haber necesitado un rescate: "Se les pidió un esfuerzo muy serio y gracias a eso estamos hoy aquí. Si no, probablemente estaríamos como Grecia o Portugal".

El aspirante socialista a la Presidencia del Gobierno ha resaltado que no se les puede volver a congelar el salario y se ha comprometido a que recuperen el poder adquisitivo en la medida que se tengan recursos, si gana las elecciones del 20N, igual que los pensionistas.

Ha defendido también la reforma de las pensiones porque sirve para garantizarlas durante los próximos 25 años a pesar de su congelación.

Rubalcaba ha defendido las medidas que Zapatero tomó en mayo de 2010 [entre ellas la bajada del sueldo de los funcionarios pero también la congelación de las pensiones o la eliminación del cheque-bebé] porque "sirvió para evitar" lo que está pasando en Grecia, Portugal o Italia, "que tardó en hacer ajustes y por eso está como está".

Rubalcaba ha criticado el papel que está jugando Alemania y ha lanzado un mensaje a la canciller: "Sra. Merkel, no puede ser". Usted tiene que tirar de la economía, porque Alemania está bien. Lo que Alemania no puede hacer es seguir ajustando su economía, tiene que ser el motor de la economía europea y la Sra. Merkel tiene que saber una cosa, que seguro que sabe, que es que en economía, si a tu vecino le va mal, a ti acaba yéndote mal .

El PSOE cree que se puede crear empleo antes de 2013

Rubalcaba cree que se puede crear empleo antes de lo que vaticina la Comisión Europea, que apunta a que se reducirá unas décimas pero no antes de 2013. Sin embargo, para ello, el candidato del PSOE cree que se tienen que hacer las cosas de forma diferente a como se están haciendo ahora.

"No podemos quedarnos parados esperando a que la economía se reactive, hay que hacer un esfuerzo desde el sector público". Para ello propone abaratar la contratación en lugar del despido con el dinero que se saque del impuesto a las grandes fortunas, inspirado en el modelo francés.

Rubalcaba ha vuelto a insistir en la entrevista del Telediario de TVE en que los ajustes que está realizando Europa son tan drásticos que "la economía europea se ha parado, no hay crédito privado, no hay crédito público y el resultado es que no hay inversión y si no hay inversión no hay empleo porque la economía se ha parado y cuando se para la economía no tienes dinero para pagar el déficit".

Por eso, el candidato ha insistido en que hay que seguir haciendo ajustes pero a "un ritmo que se pueda digerir" y poner en marcha "políticas de reactivación desde el sector público" pidiéndole al Banco Europeo de Inversiones que haga una especie de plan Marshall para Europa.

Rubalcaba ha reiterado que hay que ir a Bruselas y conseguir más plazo para el cumplimiento de los objetivos del déficit.