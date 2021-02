La Policía ha desalojado este martes el campamento que centenares de "indignados" del movimiento Ocuppy Wall Street habían levantado hace casi dos meses en una céntrica plaza de Nueva York, en una operación en la que han sido detenidas 70 personas.

El movimiento, cuyo campamento permanecía instalado desde el pasado 17 de septiembre en la plaza Zuccotti, ha confirmado a través de su página web varias detenciones, entre ellas la "del concejal Ydanis Rodríguez, que sufrió una herida en la cabeza".

En el momento del desalojo había en el parque unas 200 personas. Aproximadamente un centenar ha intentado resistir en el centro del campamento, en la zona conocida como "la cocina", y algunos incluso se han encadenado.

Este movimiento, inspirado en el 15-M español, protesta contra el sistema económico actual al considerar que fomenta las desigualdades y la avaricia de las grandes empresas.

Camiones y helicópteros contra los activistas

"La plaza de la Libertad (nombre que han dado al recinto), casa de Ocupa Wall Street desde hace meses y lugar de nacimiento del movimiento del 99%, y desde donde se ha ampliado a Estados Unidos y al mundo, ha sido desalojada por la Policía, que desplegó unidades antidisturbios", ha señalado el movimiento.

Según su relato, hacia las 01.20 hora local (07.20 en España), la Policía ha comenzado a desplegar camiones en esa zona, mientras se cerraba al tráfico el puente de Brooklyn, que une ese distrito con el de Manhattan, al igual que algunas estaciones de metro de la zona. Centenares de agentes han participado en la operación.

Pocos minutos después, varios helicópteros de la Policía neoyorquina sobrevolaban la zona y al área llegaron centenares de policías, que impedían el acceso de la prensa a la plaza, según la web del movimiento, que agregó que "entre 400 y 500 personas empezaron una marcha".

Según los manifestantes, se han registrado enfrentamientos cuando "la Policía ha destruido la biblioteca (del campamento), que contaba con 5.000 libros donados, y algunos han hecho una barricada en la zona de la cocina", al tiempo que han destacado que los agentes "han destruido muchos objetos personales de los indignados".

"No nos vamos, no nos rendimos", "Es nuestra casa" y "Barricadas", gritaban decenas de manifestantes, indicó el diario The New York Times en su edición digital.