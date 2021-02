El Partido Popular y el PSOE han llegado a un acuerdo para que el debate televisado que el lunes enfrentará a Mariano Rajoy y a Alfredo Pérez Rubalcaba sea "mucho más flexible" que los protagonizados por Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en 2008.

La directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha avanzado que en esta ocasión "el manejo de los tiempos será totalmente distinto" y que el cara a cara será "mucho más flexible", aunque ha preferido no dar más información a la espera de que este jueves se presenten los detalles técnicos del 'cara a cara' en la Academia de la Televisión.

En el mismo sentido se ha pronunciado el asesor del comité electoral socialista, Óscar López, que ha explicado que en el debate televisado del lunes no habrá una sucesión de monólogos de dos minutos y sí "un reloj a tiempo corrido y tres bloques esenciales, sin ningún subíndice".

En una entrevista en el programa En días como hoy de RNE, López ha comentado a modo de "broma televisiva" que el de 2011 será, respecto al de 2008, "mucho más La Clave y menos 59 segundos".



López también ha subrayado que el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba tiene "experiencia sobrada" en todo tipo de debates y que, en definitiva, lo único que tiene que hacer "es actuar con naturalidad y, sobre todo, ordenar las ideas".

Pons: El PP quería que economía y empleo tuvieran espacio suficiente

Por su parte el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que su partido quería que "la economía y el empleo tuvieran un espacio suficiente" en el debate que mantendrán los candidatos del PP y el PSOE a la presidencia.

Pons ha explicado que las negociaciones para la celebración del debate han estado "un poco bloqueadas", pero al final se ha logrado un "acuerdo razonable" y habrá un "debate mucho más vivo, más abierto y más periodístico, en el que se tratarán los temas que importan a los españoles".

González. Pons ha explicado que el debate se va a dividir en tres bloques, que responden a las tres grandes preocupaciones de los ciudadanos: economía y empleo, políticas sociales y otras políticas. Para el primer bloque, se establecerán 40 minutos, 20 para cada candidato; para el segundo -de políticas sociales- 30 minutos, 15 para cada uno, y para el de otras políticas 20 minutos, 10 para Rajoy y otros 10 para Rubalcaba.

"Vamos a cronómetro corrido igual que en los debates franceses donde el candidato elige lo que dura cada una de sus intervenciones, y el tiempo va acumulándose", ha precisado Pons, que ha explicado que "al final ambos consumen el mismo tiempo pero cada uno se lo distribuye".

Preguntado por quién de los dos candidatos va a terminar el debate, ha dicho que todavía no se sabe porque no se ha producido el sorteo, y ha comentado que "si alguien consume todo su tiempo, obviamente no puede acabar" el mismo.

Tras comentar que se va a asistir a un espectáculo en el que Rajoy y Rubalcaba se "interpelan, preguntan, repreguntan y negocian dialécticamente el uno con el otro", ha aclarado que el moderador debe ser un periodista y no el presidente del Congreso, como le han sugerido, porque se puede dar "cualquier situación que si alguien tiene que resolver debe ser un periodista".

González Pons ha dicho que en esta campaña, el PP y el PSOE no están para "peleas" sino para "sumar" esfuerzos y ha asegurado que en las próximas semanas los mítines de los políticos no van a abrir informativos" con la situación actual.