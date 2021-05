El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha celebrado que el Consejo de Administración de RTVE haya decidido anular su decisión de que sus miembros puedan tener acceso al sistema de producción de los informativos, y ha afirmado que "rectificar es de sabios".

Rajoy se refería así a la decisión de PP y PSOE de reconsiderar y anular la decisión sobre el acceso al sistema de producción de los informativos aprobada en el Consejo de Administración de RTVE y propuesta por una consejera 'popular'.

"La verdad que no sé el porqué de este cambio, supongo que habrán pensando, seguramente con razón, que la mejor decisión es esa y, por lo tanto, hay que celebrarla. Yo me alegro mucho", ha dicho el presidente del PP.

Por su parte, el candidato socialista a las elecciones del 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha mostrado su satisfaccíón ante la rectificación: "No me gusta el acuerdo, no estoy de acuerdo porque es incompatible con el modelo de televisión pública en el que creo ".

Votaron a favor del acuerdo los cuatro consejeros del PP, así como el representante de CiU. Se abstuvieron los del PSOE, CC.OO. y ERC y votaron en contra los del IU y UGT.

Los cuatro consejeros a propuesta del PP han emitido un comunicado en el que señalan que piden esta anulación "ante la oposición y el malestar" que la decisión adoptada anoche ha suscitado entre los trabajadores de la Corporación y en amplios sectores de la opinión pública.

Los dos consejeros del PSOE votarán en contra del acuerdo adoptado. Antonio Hernando, coordinador del Comité Electoral del PSOE, ha recordado que si bien los consejeros que representan a los socialistas se abstuvieron a la hora de adoptar esta decisión, ya han reconocido que fue un "error" y por ello han pedido una nueva reunión del consejo que permita "rectificar ese error".



El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, también se ha mostrado satisfecho de la rectificación de los consejeros del PP del Consejo de Administración de RTVE. "Estamos contentos con la rectificación porque nunca se debería haber producido", ha señalado.