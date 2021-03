La Comisión Europea (CE) ha afirmado que Irlanda ha efectuado "importantes progresos" para volver a experimentar un "gradual" crecimiento económico y que está cumpliendo con las condiciones de su rescate. "Estos resultados allanan el camino para la concesión del siguiente tramo, 5.500 millones de euros", ha subrayado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz económico comunitario, Amadeu Altafaj, quien explicó que la ayuda se desembolsará en dos entregas a finales de septiembre y a finales de octubre.

El Ejecutivo comunitario ha explicado que las buenas noticias van incluso más allá ya que los supervisores internacionales han podido confirmar además "la vuelta al crecimiento positivo en 2011", principalmente impulsada por las exportaciones. La Comisión estima que el Producto Interior Bruto (PIB) irlandés crecerá este año un 0,6%, mientras que en 2012 lo hará en un 1,9%.

En cuanto a las reformas estructurales que está llevando a cabo Irlanda, Bruselas ha considerado que también van en la buena dirección y que "contribuirán a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo y la creación de empleo".

La CE también cree que Irlanda será capaz reducir de su déficit público por debajo del 10,5% del Producto Interior Bruto este año, lo que permitirá al Ejecutivo continuar aplicando medidas de ajuste encaminadas a ahorrar 3.600 millones de euros en 2012. En este sentido, la Comisión celebra la intención de Dublín de presentar próximamente un programa más detallado del llamado "plan de consolidación" trienal, cuyo objetivo es reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2015.

Según Altafaj, "la estrategia comunitaria de consolidación fiscal gradual y diferenciada sigue siendo completamente válida" para combatir las "turbulencias persistentes del mercado" y la "incertidumbre sobre la velocidad de la recuperación". "No se trata sólo de consolidación fiscal y medidas de impulso del crecimiento. Es un paquete legislativo", ha aseverado.

“Sin estabilidad de las finanzas públicas no habrá crecimiento económico y empleo“

" No es una cosa o la otra, sino que uno es prerrequisito para el otro ", ha añadido al ser preguntado sobre el efecto que las políticas de austeridad defendidas por Bruselas y los principales países de la zona euro, como Alemania y Francia, están teniendo sobre el crecimiento.

Merkel insiste en necesidad de reformar tratados europeos

En este sentido, la canciller alemana, Angela Merkel, ha insistido en la necesidad de reformar los tratados europeos para lograr una mayor integración y una mayor armonización de la política fiscal y económica. "Es claro que se necesita una mayor integración y a que a la moneda común debe agregarse una armonización más fuerte de la política económica y fiscal", ha aseverado Merkel.

“El euro se salvará si hay más integración y más confianza“

"Para ello, se necesita una reforma del Tratado de Lisboa aunque es claro que las constituciones nacionales ponen determinados límites", ha agregado porque, en su opinión, el euro solo podrá conservarse si "hay más integración y más confianza".

La canciller admitió que para reformar los tratados, de cara a la salvación del euro, no basta con el apoyo de los países de la eurozona sino que se necesita el consenso de los 27 entre los que hay algunos países importantes que no introducirán el euro ni a corto ni a mediano plazo. Sin embargo, Merkel ha subrayado que no había que intimidarse "ante dificultades jurídicas".