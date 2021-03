El dueño del imperio mediático News Corp., Rupert Murdoch, y su hijo James comparecerán este martes ante la Comisión de Cultura del Parlamento británico para declarar por el escándalo de las escuchas ilegales del tabloide News of the World. La comparecencia, que será retransmitida en directo por las cadenas BBC y Sky, ha obligado al primer ministro a regresar de su gira por África.

Junto a los Murdoch también declarará Rebekah Brooks, hasta ahora mano derecha del magnate y exdirectora de la sección británica de la compañía, que fue detenida el pasado domingo durante 12 horas y puesta en libertad bajo fianza después de que la tomaran declaración. Brooks dimitió el pasado viernes de su puesto en la compañía.

También lo ha hecho Les Hilton, responsable de la agencia estadounidense Dow Jones y colaborador de Murdoch durante 52 años, y el tabloide News of the World ha sido clausurado.

El presidente del Comité que interrogará a los Murdoch, el conservador John Whittingdale ha manifestado a la BBC que no quiere que se convierta "en un linchamiento", pero tampoco "que se queden sin abordar adecuadamente las cuestiones que tenemos", informa Reuters.

El escándalo está ejerciendo una gran presión sobre el Gobierno, tanta que el propio David Cameron ha acortado su gira oficial por África para poder regresar a tiempo para la sesión extraordinaria que el Parlamento realizará el próximo miércoles, un día después de las comparecencias.

A pocas horas para la comparecencia del magnate, sus empresa ha recibido un pequeño golpe. Los piratas informáticos LulzSec han lanzado un ciberataque contra las ediciones digitales de los periódicos The Sun y el The Times, ambos parte del imperio mediático News Corp.

Continúan las dimisiones

Mientras, fuera de la compañía, la lista de renuncias relacionadas con el escándalo también continúa ampliándose. Este lunes le ha tocado al número dos de Scotland Yard, el subcomisario jefe de la Policía Metropolitana, John Yates, que ha dimitido un día después de que lo hiciera su jefe, el comisario Paul Stephenson.

Yates estuvo a cargo de la primera investigación policial de las escuchas ilegales del News of the World en 2006, pero tres años después la dio por cerrada sin haber revisado todas las pruebas, informa Efe. Ahora, Yates y Stephenson serán investigados por parte de la Comisión Independiente de Quejas Contra la Policía (IPCC) por sus relaciones con periodistas del desaparecido News of the World.

Ante la gravedad de la situación en Scotland Yard, la ministra británica de Interior, Theresa May, se mostró este lunes decidida a investigar la supuesta corrupción policial en el caso de las escuchas ilegales.

Además, este lunes ha aparecido muerto el primer periodista que alertó del escándalo de las escuchas, Sean Hoare, en la localidad de Watford (este de Inglaterra) por causas desconocidas. En principio, su fallecimiento no parece debido a causas violentas o a un suicidio, según informa The Guardian.