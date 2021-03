20.29 Termina así una de las jornadas más esperadas en relación con el caso de las escuchas ilegales del News of the World, en la que tanto los Murdoch como Brooks han pedido perdón por el escándalo, pero sin asumir la responsabilidad de lo ocurrido. Mañana se celebrará la comparecencia ante el Parlamento del primer ministro David Cameron, que podrán seguir en directo en RTVE.es.

20.25 A punto de terminar la comparecencia de Brooks. Estas son sus últimas palabras ante la comisión: "Vuelvo a decir cuánto lo siento. Lo más importante es descubrir la verdad detrás de las acusaciones, en particular con el caso Dowler y me gustaría pedir una cosa al comité, que una vez que esté libre de estas restricciones legales, me vuelvan a invitar para responder más abiertamente a sus cuestiones". "Estaremos encantados", le ha contestado el presidente de la Comisión de Cultura, Medios y Deportes.

20.18 El diputado Davies ha calificado de "admirable" la decisión de recolocar a los trabajadores del NoW pero le ha cuestionado por qué no cuentan con Tom Crone, el que fuera asesor legal del periódico. "Ya hay equipos legales en otros diarios", ha contestado.

20.16 Preguntas sobre si Coulson sigue cobrando un sueldo del News of the World como informan algunos diarios. "No es verdad", asegura Brooks.

20.07 "No he estado nunca en Downing Street desde que llegó David Cameron. A Gordon Brown le visité seis veces al año más o menos y con Tony Blair algo similar, quizás un poco más, el número exacto puedo tratar de averiguarlo, pero curiosamente era más con primeros ministros laboristas". Así ha respondido Brooks a la pregunta sobre su relación con los premiers.

20.01 El escándalo de las escuchas no deja de salpicar al Gobierno de Cameron. El Partido Conservador británico acaba de admitir que un exsubdirector del News of the World, detenido por las escuchas ilegales de ese periódico, estuvo vinculado a la campaña electoral del actual primer ministro. El periodista es Neil Wallis, empleado como consultor por la Policía Metropolitana de Londres durante un año, lo que le costó la dimisión al comisario jefe y subcomisario de Scotland Yard en días pasados.

19.59 ¿Cuántas veces hablaba con Murdoch cuando era consejera delegada? "De forma regular, un día sí y uno no", responde Brooks, "más que cuando era directora.

19.55 Brooks reconoce que confiaba en sus periodistas y que no comprobaba todas las fuentes de las informaciones que publicaba, por ejemplo, en el diario The Sun.



19.37 Algunos detalles sobre el intento de agresión a Murdoch. Según informa la agencia Efe, el joven podría ser Jonnie Marbles, comediante y activista, que estaba sentado varias filas detrás de Murdoch, según el mismo confesó en Twitter minutos antes del suceso. Al parecer lo que llevaba el agresor en el plato no era una tarta sino espuma de afeitar, pero no está claro. Uno de los diputados, sorprendido por la rápida actuación de la mujer del magnate, se despidió de Murdoch diciendo: "Su mujer tieen un buen gancho de izquierda".

19.35 Brooks y un diputado que trabajó en el The Observer discuten de nuevo sobre el uso de detectives privados. La exdirectora del NoW defiende que era una práctica habitual que se dejó de utilizar cuando se revisaron las leyes de protección de datos.

19.31 Las 10 cosas que hemos aprendido de la comparecencia de Rupert Murdoch, según el diario The Guardian.

19.26 "Asombro" y "asco" son las palabras que ha utilizado Brooks para referirse a lo que sintió cuando salió a la luz el caso Milly Dowler, el de los pinchazos del teléfono de una niña asesinada. Los diputados no se creen que una periodista pueda decidir por sí misma interceptar un teléfono sin el permiso de la directora. Insiste en que ella se enteró del caso hace dos semanas y que entonces se puso en contacto con la policía y la familia.

19.19 La exconsejera da explicaciones también a cerca del pago de los abogados de Coulson, el exdirector del NoW y también exjefe de prensa de David Cameron. Brooks afirma que en su contrato se contemplaba el pago de los honorarios de los abogados en relación con su trabajo.

19.14 Brooks explica el cierre del periódico porque "se había roto la confianza de los lectores" y ya no tenía sentido seguir. Reitera el compromiso de los Murdoch de buscarle un puesto de trabajo en la coorporación a los periodistas honestos que se han quedado sin trabajo.

19.12 "Si la mitad d lo q cuentan es verdad, Rebekah Brooks debe ser de cuidado, pero creo q el factor mujer (y pelirroja) aumenta el ensañamiento", informa Anna Bosch en su Twitter, donde los comentarios sobre la mano derecha de Murdoch son bastante duros y en ocasiones algo sexistas.

19.09 "Nunca he pagado a la policía yo misma", afirma. Pero en 2003, le recuerda una diputada, "usted reconoció que su periódico había pagado". ¿Entonces quién pagó? o lo que es más importante ¿quién ordenó y autorizó los pagos?

19.02 La exconsejera delegada ha tenido que repetir varias veces que "no conocía al detective privado Glen Mulcaire", condenado en 2007 por las escuchas telefónicas ¿Está segura que de Mulcaire negaría conocerla? ¿Su secretaria podría tener alguna prueba de su relación con él? "No", ha contestado de forma rotunda, aunque visiblemente molesta por la insistencia.

18.54 Las primeras preguntas están relacionadas con el uso de detectives privados por parte del News of the World y The Sun cuando ella era su responsable. Brooks reconoce que el empleo del servicio de detectives privados era "una práctica habitual a finales de los 90 y principios del año 2000 para muchos diarios" y cita a "la revista Take a break" y los periódicos The Guardian y Daily Mail.

18.49 Brooks deja claro que su abogada está con ella para que su comparecencia no "obstaculice los procedimientos penales" abiertos tras haber sido detenida el fin de semana, pero que espera ser lo más clara y "abierta posible".

18.47 Rebekah Brooks es la exconsejera delegada de News International, la rama británica de News Corporation y mano derecha de Murdoch. Fue directora de News of the World entre 2000 y 2003 -momento de los "pinchazos"-, y directora de The Sun entre 2003 y 2009.

18.44 Comienza la comparecencia de Rebekah Brooks. Lo primero que hace es pedir "disculpas personalmente por lo que sucedió en News of the World porque lo que ha sucedido es verdaderamente horrible".

18.43 El presidente de la comisión le ha dado las gracias a ambos y ha pedido "perdón por el tratamiento inaceptable que ha sufrido".

18.41 "Este país me ha dado muchas oportunidades y estoy muy agradecido, espero que algún dia se reconozca nuestra contibuicón a gran bretaña. Hay que comprende los errores del pasado, de manera que en los años venideros trataremos de recuperar la confianza del periodismo británico y voy a a hacer todo lo posible para que esto se solucione", termina Murdoch. Es la declaración que al comienzo de la comparecencia no le han dejado leer a su hijo.

18.32 Aquí va el resumen de los cinco minutos de declaración leída de Rupert Murdoch, en la que ha pedido disculpas, ha realizado autocrítica y ha asegurado haber recibido una cura de humilidad. "Mi hijo y yo hemos venido aquí por el gran respeto que tenemos por ustedes, por el Parlamento y por el pueblo británico (...). Sé que teníamos que estar aquí y nos gustaría decir cuánto sentimos lo ocurrido. (...) Mi empresa tiene 52.000 empleados, la he dirigido durante 57 años y he cometido algunos errores (...) En ningún momento recuerdo haber sentido tanto asco como el que sufrí el lunes pasado", ha afirmado el magnate.

18.25 La comparecencia está a punto de terminar. Rupert Murdoch ha reaparecido sin chaqueta, solo con la camisa y la corbata y la comisión le ha dejado hacer una última declaración.

18.17 La agencia Reuters ofrece las primeras imágenes del intento de agresión. En las fotografías se ve cómo el joven lleva un plato con lo que parece un pastel o una tarta.

18.08 La comparecencia se reanuda. Al parecer el incidente se ha resuelto sin mayores consecuencias. La diputada vuelve a retomar las preguntas "antes de que nos interrumpieran tan maleducamente". Es la última tanda.

18.01 Bosch informa de que lo que llevaba el joven era espuma de afeitar. Algunos medios británicos informan de que el agresor era un activista de Uncut y que al salir del Parlamento llevaba una venda en la cara.

17.58 Al parece un joven ha intentado arrojar un pastel a Rupert Murdoch. La corresponsal de TVE informa de que el agresor ha sido detenido por la Policía. El diario The Guardian asegura que la esposa de Murdoch, Wendi, ha intentado abofetear al joven, que vestía una camisa de cuadros.

17.53 Intento de agresión a Rupert Murdoch. Se suspende la sesión 10 minutos. Se desconoce la identidad del agresor. Las cámaras del Parlamento han suspendido la emisión.

17.51 Más allá de las escuchas ilegales del NoW, el diputado plantea una cuestión más general. "¿Cuáles son las técnicas aceptables de investigación en el periodismo?". "Desde luego vulnerar la ley no es aceptable", han contestado los Murdoch.

17.46 El conservador Damian Collins le pregunta a los Murdoch si la gente debe esperar total privacidad en su vida. Una clara alusión a los escándalos que el News of the World ha aireado de políticos y famosos. Rupert Murdoch responde secamente: "No". No hay derecho a la privacidad total.

17.41 "A diferencia del Congreso de los EE.UU. quienes declaran en el Parlamento británico no tienen al lado abogados que les asesoren en las respuestas", informa Anna Bosch, la corresponsal de TVE, en su Twitter.

17.34 ¿Qué hacen los Murdoch? ¿Cuál es su papel en News of the World? Esto es lo que quiere saber el siguiente diputado. Padre e hijo echan algunos balones fuera. "Mi implicación era supervisar la región de Europa desde 20008, se me hizo responsable de toda Europa, también de los negocios de televisión, de manera NoW era solo una parte de todo lo que controlaba porque no estaba implicado de forma estrecha", contesta James. "Nadie me ha ocultado las cosas, pero yo no puedo enterarme de todo. News of the World es una parte pequeña de mi negocio", afirma Rupert.

17.15 Los interrogatorios se centran ahora en saber de dónde procedía el dinero con el que el detective privado de News of the World, Glenn Mulcaire, pagó todos los gastos de su juicio. Los Murdoch se manifiestan en la misma línea: lo desconocen.

17.01 "Me parece que News of the World fue sacrificado para salvar a Brooks, para desviar la atención y no ha servido. ¿Se arrepienten ahora de haberlo cerrado y de haber dejado sin trabajo a todas esas personas?, pregunta el diputado Davis: "Siento mucho que todas esas personas se hayan quedado sin trabajo pero son decisiones separadas", responde únicamente Murdoch padre. Su hijo toma la palabra y repite: "Cerrarlo era la decisión correcta. Habíamos fallado al público y la empresa está haciendo todo lo posible para que todo empleado que no tenga nada que ver en este asunto pueda ser recolocada".

16.59 "Fueron Brooks y Hilton los que decidieron marcharse voluntariamente. En el caso de Rebekah ha sido ella misma la que lo ha explicado, se siente responsable de la empresa en este proceso", explica James Murdoch.

16.56 Los Murdoch se mantienen firmes: insisten en que no sabían nada ni de las escuchas ni de las indemnizaciones. "No sé qué director ejecutivo firmó los cheques de las indemnziaciones. Aunque supongo que en ese momento sería algo que dependería de News of the World", justifica el Murdoch hijo.

16.50 Los diputados insisten en preguntar a Rupert Murdoch, pese a que su hijo le interrumpe constantemente, y centran su interés en conocer cuál es su relación con todos sus medios. Asegura que habla "muy a menudo" con sus medios con sus directores pero que desconoce las decisiones que estos tomaron sobre las escuchas y los pagos a las supuestas víctimas.

16.45 Rupert Murdoch dice -con una sonrisa- que cuando habla con los editores de los periódicos del grupo no lo hace para influirles, informa a través de Twitter la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch.

16.40 Otro de los asuntos que más expectación había despertado es el de las indemnizaciones que se pagaron a las víctimas reconocidas como, por ejemplo, Sienna Miller. James Murdoch ha asegurado que desconce si los pagos a dichas víctimas las había aprobado News Corporation o News International.

16.35 "Si hubiéramos sabido lo que sé ahora, entonces hubiéramos tomado medidas muy diferentes. Hubiéramos trabajado más para conseguir proteger a víctimas futuras", explica Murdoch hijo.

16.30 Datos sobre el futuro periodístico de la empresa: "No existe la intención de cerrar The Sun como tampoco la hay, de momento, de crear un periódico que sustituya a News of the Wolrd". Tampoco habrá un cambio editorial tras, tal y como le ha manifestado una diputada, haber sido él "objetivo de titulares dañinos".

16.25 Comienzan las preguntas centradas en factores financieros. Los diputados preguntan a los Murdoch el motivo por el que algunos de sus periodistas disponían dinero en metálico (se investigan posibles pagos para evitar que salieran a la luz las escuchas) y James Murdoch lo justifica alegando que, a veces, "Es importante para los periodistas tener dinero en metálico".

16.19 James Murdoch se muestra contundente: “Nosotros no somos los responsables, lo es la gente en la que confié para que dirigiera el periódico”.

16.13 La línea de los Murdoch: nosotros no somos responsables, en cuanto hemos sabido de alguna mala práctica hemos tomado medidas, informa la corresposal de TVE en Londres, Anna Bosch, a través de su Twitter.

16.10 "Hemos dejado muy claro que se han hecho acusaciones muy graves contra News of the World y se ha hecho un daño enorme. La prioridad de la empresa es ahora recuperar la confianza y lograr que esta sea la empresa que siempre hemos querido que sea y nuestras decisiones son un reflejo de esto".

16.04 "Sí, nos avergonzó lo que había ocurrido y por eso decidimos cerrar el periódico. Habíamos roto la confianza de nuestros lectores y por eso tomamos esa decisión", explica Rupert Murdoch en relación con el cierre de News of the World.

16.02 Momento ahora para los vínculos políticos de los Murdoch. Los diputados preguntan sobre los encuentros que han mantenido con David Cameron. Le preguntan el motivo por el que siempre fueron "por la puerta de atrás". Rupert responde que "supone" que para evitar los fotógrafos y que no solo lo hacía con Cameron, también con Brown. No ha mencionado a Tony Blair.

16.01 ¿Por qué no se despidió a nadie en abril cuando se descubrió que había gente implicada en las escuchas? Nosotros estamos cooperando con la policía al 100% pero no nos corresponde a nosotros", responde Rupert Murdoch. Toma la palabra su hijo: "Hubo personas de la empresa que aparentemente eran culpables y tenemos que encontrarlos y encragarnos de ellos. La mayoría de las personas implicadas ya se habían ido por voluntad propia.

16.00 Desde 2009 ha quedado claro que había escuchas muy extendidas pero usted dijo que esto era falso, que solo había un implicado: "Nosotros hemos entregado todos los archivos de los que disponíamos a la policía. Parece ser que había algo más o menos decidido pero creo que esto es algo que le corresponde a mi hijo", explica Rupert Murdoch.

15.58 Pregunta para Rupert Murdoch: "¿En qué momento encontró que había delitos en el proceso?". Su respuesta: "Hace dos semanas. En ese momento me sentí completamente avergonzado. Eso sí, hay que ser cuidadosos con la investigación y no queremos interferir". El diputado insiste y pregunta a Murdoch padre cuándo se dieron cuenta de que los delitos ya eran "endémicos". Murdoch se limita a responder que se sintió "conmocionado" cuando comenzaron las revelaciones.

15.53 Padre e hijo intercambian sus intervenciones. Es la primera comparecencia pública de Rupert Murdoch y se le ve nervioso. Toma aire antes de respirar.

01.18 min Rupert Murdoch, de 80 años, solo interviene ante el Parlamento británico para dar explicaciones por el caso de las escuchas ilegales del 'News of the World' cuando es preguntado directamente o cuando considera que su hijo no se ha explicado con suficiente claridad. Uno de los momentos más teatrales de la comparecencia de Murdoch y su hijo James ha sido cuando el magnate, visiblemente nervioso, ha interrumpido a James cogiéndole por el brazo para aclarar que su hijo no había tenido nada que ver en el caso porque "había estado en ese puesto solo unas pocas semanas o unos pocos meses".

15.49 "Está claro que fui engañado, hay cosas que estaban pasando y que yo no sabía. No sabía que esto estaba pasando y por eso no volvimos a investigar. Tengo que decir algo. Y no es una excusa. News of the World representa menos del 1% de toda mi empresa y tengo a miles de personas bajo mi cargo. Son 50.000 empleados en todo el mundo que son orgullosos y éticos", explica Rupert Murdoch.

14.47 James Murdoch defiende a Rebekah Brooks: "Está claro que ella no sabía nada de este asunto". Eso sí, elude contestar a la pregunta de quién estaba al corriente. Defiende que eso es algo que le corresponde a una investigación criminal.

15.41 "La empresa se ha fiado de tres cosas durante un tiempo: en una investigación en 2007 policial con condenas contra dos personas, la policiía repitió varias veces que no había nuevas pruebas como apara reabrir el caso y la empresa se basaba también en el informe jurídico independiente que respaldaba la policía. Por eso, entre 2008 y 2009, no había motivos para creer que el asunto no se había cerrado", justifica James Murdoch tras ser preguntado por los motivos que le llevaron a no reabrir la investigación cuando salieron nuevos datos a la luz.

15.38 El primero en hablar es James Murdoch. Sus palabras son de perdón por unas actuaciones que asegura "no son propias de nuestar empresa". En este momento, su padre le interrumpe y asegura que "es el día en que me siento más humilde de toda mi vida"..

15.37 Pasamos ahora a la comparecencia de Rupert y James Murdoch, que se desarrolla paralelamente a la de Yates. Puedes ver la intervención en directo aquí.

15.24 Yates aporta datos sobre sus vínculos con los dos exsubdirectores de News of the Wolrd, Andy Coulson y Neil Wallis, y, aunque asegura que conoce a ambos, mantiene que solo ha hablado con ellos "un par de veces".

15.13 Yates explica su versión sobre el motivo por el que la investigación de las escuchas no fue reabierta: "No fue una decisión a dedo, no fue algo tipo no me apatece. Fue una decisión bastante más sofisticada que eso, me habían asegurado que todo el material había sido revisado por un abogad", ha justificado.

15.03 Momento ahora para la intervención del exnúmero dos de la Policía de Londres, Jahn Yates. Su intervención comienza asegurando que él no tuvo nada que ver en la decisión que llevó a la contratación de Neil Wallis.

14.45 Resumen de la comparecencia de Paul Stephneson: el hasta ahora jefe de la Policía de Londres (Met), ha defendido que no ha querido comprometer al primer ministro británico, David Cameron, al presentar su dimisión por el escándalo de las escuchas ilegales del News of the World. También se ha desvinculado de Neil Wallis, sobre quien ha asegurado que solo le asesoraba en tema de medios, y que no que estaba implicado en la trama hasta el pasado mes de enero. (Leer más)

14.33 Finaliza la intervención de Paul Stephenson, el excomisario jefe de Scotland Yard.

14.39 Dato importante que aporta Stephenson: hasta diez miembros del departamento de Relaciones Públicas de Scotland Yard habían trabajado antes para News International.

14.25 Recordemos que el escándalo de las escuchas ha tendio dos fases. Una primera, a raíz de las escuchas a miembros de la Casa Real, que terminó con dos personas condenadas a meses de cárcel. Más tarde, después de 2007, comenzaron a salir a la luz posibles nuevas víctimas. Preguntado sobre esto y el motivo por el que optaron por no reabrir la investigación en el año 2009, Stepehnson asegura que solo tuvo una conversación informal sobre esto con Yates, por teléfono, y que no lo creyeron oportuno.

14.20 Paralelamente a esta comparecencia, el primer ministro británico, David Cameron, que está en Nigeria, ha valorado el escádalo de las escuchas como un "gran problema", pero que se puede resolver, informa AFP.

14.10 La comperecencia de Stephenson se está alargando más de lo esperado. Es posible que la intervención de John Yates se retrase y se solape con la de los Murdoch, informa la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch.

14.09 Stephenson inisiste en desvincularse tanto de Coulson como de Wallis y lo hace alegando que este último "no trabajaba directamente para mí” ya que su labor era la de asesorarle a tiempo parcial.

14.04 La siguiente pregunta se centra en el número dos de Stephneson, John Yates, que también ha dimitido. La diputada conservadora, Nicola Blackwood, le pregunta sobre la relación entre Yates y Wallis citando un artículo que aparecía en el diario The Observer el pasado domingo: "La respuesta, dicen las fuentes, es que pudo haberse visto cegado por la amistad. Yates pensaba que Wallis era un tipo fantástico y realmente uno de los mejores periodistas del mundo", según una fuente del medio que añade: "Lo extraño es que Wallis era considerado como un monstruo por la mayoría de la gente con las que había trabajado, pero aún así, Yates tenía un gran respeto por él".

Tras leer el texto, Blackwood pregunta a Stephenson: "¿Es posible que algunas relaciones profesionales se hayan visto empañadas por la amistad?", a lo que él responde que no tienen ningún motivo para creer eso.

13.59 El presidente de la Comisión interviene: "Lo de trabajar en el grupo Murdoch y luego pasar a asesorar a políticos o la policía parece ya un accesorio de moda", informa la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch, a través de Twitter.

13.50 Stephenson está emplenado buena parte de las preguntas para desmentir buena parte de las informaciones que estos días estaban circulando sobre él. En este momento niega que él haya ejercido presiones para que el diario The Guardian no publicara la historia sobre los pinchazos.

13.44 Ahora le preguntan por qué tanta comida y tanto encuentro con periodistas de News International, el grupo Murdoch, y si también se reunía tanto con otros medios, informa en su Twitter la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch.

13.38 Un detalle del inicio de la comparecencia de Stephenson que recoge en su Twitter la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch: ha citado a Shakespeare: "Si era necesario que se hiciera, entonces mejor hacerlo rápido". Así ha justificado su dimisión.

13.35 Preguntado sobre el motivo por el que no comunicó con anterioridad que Wallis era sospechoso de estar implicado en el escándalo, se ha limitado a responder que no tiene constancia de ejemplos anteriores en los que se haya comunicado al prime ministro o se le haya transmitido información sobre un sospechoso.

13.34 Hay un ambiente distendido y aparentemente relajado. Entre pregunta y pregunta, se viven momentos de risas.

13.30 Stephenson asegura que la primera vez que ha leido un artículo sobre la posible implicación de Wallis en este escándalo ha sido el pasado mes de enero.

13.23 La siguiente pregunta se centra en si considera que hubiera sido posible, o si en todo caso fue así, que alguien le alertara sonre el "conflicto" en el que estaba implicado Neil Wallis. Stephenson considera que eso no ha sido posible ya que solo el mismo Wallis hubiera sido capaz de ello.

13.20 El día que Stephenson hizo pública su dimisión, su anuncio fue interpretado como un ataque contra el primer ministro británico, David Cameron, algo que él niega, informa la corresponsal de TVE, Anna Bosch, en su cuenta de Twitter.

13.17 Preguntas para Stephenson sobre Neil Wallis, exsubdirector de News of the Wolrd que sustituye a Andy Coulson en 2007 tras su dimisión: "No tenía ninguna razón para dudar de la integridad de Neil Wallis o asociarlo con los pinchazos". Las primeras preguntas se centran en Wallis porque se cree que contó con sus servicios como consultor.

13.13 Stephenson añade que la decisión de dimitir le ha provocado una "gran tristeza" pero que era muy consciente de que era algo que tenía que decidir "rápido" para no perjudicar al cuerpo de la Policía y más aún de cara a los Juegos Olímipicos de 2012.

13.10 Primera pregunta para Stephenson: "¿Por qué ha dimitido?" a lo que él ha respondido: "Tenía muy, muy claro que no quería que toda la cobertura mediática se centrara en mi, en el líder, y que se entorpeciera el trabajo de mis compañeros".

13.00 Es el momento de que den comienzo las comparecencias fijadas para este martes. Es el turno de Paul Stephenson, el excomisario jefe de Scotland Yard.

12.45 Rupert Murdoch ha llegado ya a Portcullis House para comparecer ante el Comité de Medios de Comunicación de los Comunes sobre las escuchas ilegales del News of the World.

12.05 Unas 50 personas están ya en las afueras del Parlamento para estar presentes desde el primer momento. Por otro lado, cerca de 40 fotógrafos esperan también en el Palacio de Westminster. Recordemos las horas de las comparecencias : los exmiembros de la Policía Metropolitana de Londres, Paul Stepehnson y John Yates, a partir de las 13.00 horas. Más tarde, a las 15.30 y en directo en RTVE.es y el Canal 24 horas, será el turno de los Murdoch y Rebekah Brooks.

11.50 ¿Quién es Rupert Murdoch? A sus 80 años tiene a sus espaldas el hito de haber creado el segundo mayor conglomerado mediático del mundo, News Corporation, con presencia en Europa, Estados Unidos, Asia y Australia, su país natal. Pese a su abrumador éxito, Murdoch ha sido víctima de un estilo de hacer periodismo que siempre ha sido muy criticado, algo que no ha impedido que se haya situado en el nivel de los casi intocables. (Leer más)

11.44 Mientras llega el momento de las comparecencias, el círculo más próximo a los implicados hace sus previsiones sobre el desarrollo de la jornada. El exeditor de las noticias de News of the World, David Wooding, califica a Rebecca Brooks como a una persona "muy tranquila" y que considera que las preguntas que le harán los diputados son "bastante obvias".

11.40 "Principal crítica al imperio Murdoch: su influencia, el miedo que le tenían los políticos británicos y que ha pervertido la democracia. Hoy se vengarán", escribe en su Twitter la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch.

11.12 Pese a que este martes la atención se centra en la comparecencia, la muerte de Sean Hoare, el primer periodista que denunció el escándalo, también protagoniza las informaciones. Según informa The Guardian, su cuerpo está siendo sometido a un análisis forense y de momento no ha trascendido ningún dato sobre la investigación.

11.04 El líder de los laboristas, Ed Miliband, ha declarado a la BBC que espera que la comparecencia de Murdoch no se convierta en una "caza de brujas": "Creo que esto tiene que hacerse de una manera tranquila y sensata, y estoy seguro de que así lo haremos entre todos, entre todos los diputados de todos los partidos, porque la clave aquí es llegar a la verdad. No se trata de una caza de brujas. Se trata de llegar a la verdad".

10.50 Los parlamentarios tienen muy claro lo que quieren saber en las comparenecias de este martes ante el Parlamento británico: ¿Qué se sabía de estas escuchas?, ¿Cuándo se supieron? ¿Cuántas indemnizaciones se han pagado ya?, informa la corresponsal de TVE en Londres, Anna Bosch.

10.43 Rupert Murdoch ha llegado ya a la sede de News International en Wapping, al este de Londres, según informa la BBC. Su hijo Jacob estaba allí desde primera hora. Recordamos que los dos deberán comparecer ante el Parlamento a las 15.30 horas.

10.15 El conservador Lord Fowler ha manifestado a la BBC su impresión sobre cómo cree que va a ser la comparecencia de Rupert Murdoch: "Lo va a hacer bien. Sería un error subestimar su capacidad oratoria".

10.07 Tras las intervenciones de los exmiembros de la policía metropolitana será el turno de Rupert Murdoch y su hijo James, que estarán en el Parlamento a partir de las 15.30 horas, y, a continuación, Rebekah Brooks, a las 16.30 horas. Las tres, en directo en RTVE.es y el Canal 24 Horas.

02.18 min El dueño del imperio mediático News Corp., Rupert Murdoch, y su hijo James comparecerán este martes ante la Comisión de Cultura del Parlamento británico para declarar por el escándalo de las escuchas ilegales del tabloide News of the World. La comparecencia, que será retransmitida en directo por las cadenas BBC y Sky, ha obligado al primer ministro a regresar de su gira por África. Junto a los Murdoch también declarará Rebekah Brooks, hasta ahora mano derecha del magnate y exdirectora de la sección británica de la compañía, que fue detenida el pasado domingo durante 12 horas y puesta en libertad bajo fianza después de que la tomaran declaración. Brooks dimitió el pasado viernes de su puesto en la compañía.

10.00 Ya se concocen las horas y el orden de comparecencia ante la Cámara de los Comunes. El primero será Paul Stephenson, el excomisario jefe de Scotland Yard, a las 13.00 horas. Le seguirá su hasta ahora número dos, John Yates, a las 14.15

Este martes 19 de julio es un día clave en es escándalo de las escuchas que han puesto en jaque el periodismo británico. Tras concerse los "pinchazos" llevados a cabo por el periódico News of the World hoy ha llegado el momento de que tres de sus protagonistas, James y Rupert Murdoch, junto a Rebekah Brooks den explicaciones ante el Parlamento sobre lo que ha ocurrido.

