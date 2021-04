Luisa y Eduardo decidieron donar la sangre del cordón umbilical de su segunda hija, Inés, que nació a finales de marzo en el Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. "Nos pareció buena idea, siempre puedes ayudar a alguien (...) Cuando tienes hijos no sabes lo que te puede venir", señala la madre.

Él ya era donante de sangre y le pareció la mejor opción porque son firmes defensores de la salud pública y porque las posibilidades de que un niño necesite y pueda utilizar la sangre de su propio cordón, según los expertos, son ínfimas, por lo que ni siquiera contemplaron la opción de un banco privado.

En la actualidad, los siete bancos de sangre públicos que guardan unidades de sangre de cordón umbilical en España tienen almacenadas más de 47.000, un 13% más que el año anterior, según los datos de la Memoria de 2010 del Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) de la Fundación Carreras. El año pasado se usaron 343 para su trasplante.

La sangre del cordón se obtiene en el momento del parto, una vez que el niño ha nacido y con la placenta aún en el interior de la madre. Se hace una pequeña punción para recoger la sangre y, si todo es correcto, se almacena para quien lo necesite en el futuro.

Pero, ¿para que se utilizan estas donaciones? La sangre de cordón umbilical es muy rica en células madre, que tienen una gran capacidad para fabricar las células de la sangre (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas).

Por este motivo sirve para tratar enfermedades que tienen que ver con un funcionamiento incorrecto de la médula ósea, un tejido fundamental para la vida que se encuentra en el interior de los huesos largos y en el que se producen las células sanguíneas y del sistema inmunitario.

La probabilidad de encontrar un donante compatible en los registros es del 60% . Un porcentaje que aumenta si se busca también en los bancos de sangre. Esta sangre es "más tolerante a que no sean exactamente idénticas, hay menos problemas de rechazo", añade.

"La probabilidad de tener un hermano compatible es del 25%, de un familiar no hermano lo es del 5% y de alguien que no sea familiar lo sea es de entre el 1/70.000 y 1/40.000. Por eso están los registros de donantes y los bancos de sangre de cordón umbilical para aumentar esta probabilidad", explica este responsable de la ONT.

¿Banco público o privado?

En España, desde 2006, todas las unidades de sangre de cordón umbilical conservadas en territorio nacional tienen que ponerse a disposición del registro REDMO para su uso altruista en una donación. Por eso, los bancos privados que existen para uso autólogo almacenan sus unidades en el extranjero salvo que la familia diga lo contrario.

Pero, ¿sirve almacenar la sangre para uso propio? Los expertos de la ONT y de la Fundación Carreras creen que no. "Para uno mismo no tiene mucho sentido", explica Nuria Marieges. "Si la enfermedad es de origen genético no vale ni para ti ni para nadie más", añade.

Si un niño fue donante y luego desarrolla una leucemia, la unidad de sangre de cordón umbilical almacenada tiene, de hecho, que destruirse, explica el doctor Garrido.

Frente a los 10.000 trasplantes que se han hecho de sangre de cordón con las unidades de los bancos públicos solo hay tres casos de trasplantes autólogos recogidos en publicaciones científicas. Casos en los que además, según este experto, se podría haber optado por extraer las células madre a partir de la sangre del propio paciente antes de recibir el tratamiento agresivo para tratar el tumor.

"Hoy por hoy no tiene utilidad de forma inmediata", señala este experto de la ONT. "La posibilidad de necesitar un trasplante de médula ósea, sangre periférica o sangre de cordón en los primeros 20 años de vida es de 1/20.000, muy baja", añade.

Ángel Álvarez, fundador y responsable del banco de sangre Vidacord defiende, sin embargo, la opción del banco privado porque puede servir para un hermano.

La supervivencia, explica, es mayor con sangre del cordón del propio hermano (de un 73% a los dos años) que con médula ósea del hermano, sangre de otro niño o médula ósea no emparentada (37%).