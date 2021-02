Los magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo harán pública este viernes la resolución en la que argumentan su decisión de decretar que Sortu es una formación ilegal y que no puede, por lo tanto, presentarse a las elecciones. Según informa TVE, los siete jueces que votaron a favor de la plataforma Sortu plasmarán sus argumentos en un único voto particular y no en tres, como en un primer momento se informó.

La Sala del 61 ha citado a las partes -Fiscalía, Abogacía del Estado y representantes de Sortu- para las 13.00 horas de este viernes para que se les notifique el auto. La resolución, realizada por el magistrado Carlos Lesmes, defiende que Sortu es una continuación de Batasuna y que está al servicio de ETA.

Los 16 miembros de la Sala del 61, encabezados por el propio presidente del Supremo, Carlos Dívar, estuvieron reunidos el pasado miércoles y llegaron a firmar el texto del auto, que ha visto la luz al ser filtrado a algunos medios, y en el que se concretará su decisión, según informaron fuentes del Alto Tribunal.

El Alto Tribunal decidió dar de plazo a los magistrados hasta las 12.00 horas de este viernes para que puedan emitir votos particulares. Al adelantar el fallo la pasada semana se anunciaron un total de tres votos particulares, pero según informa Cristina Ónega finalmente se articularán todos los argumentos a favor de Sortu en un único voto particular.

Los abogados de Sortu deberán esperar a conocer la resolución completa para preparar el recurso que tienen previsto presentar ante el Tribunal Constitucional, un trámite para el que tendrán 30 días tras la notificación del auto.

La única ocasión en la que el Constitucional ha revocado una ilegalización decretada por el Supremo fue en el caso de Iniciativa Internacionalista, que pudo finalmente presentarse a las elecciones europeas de junio de 2009.