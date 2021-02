El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho este viernes que la Fiscalía se va a oponer a la inscripción de Sortu como partido porque solo es "un mero intento de aparentar el cumplimiento de la ley" para mantener a ETA.

El jueves el Supremo admitió la demanda contra Sortu de la Abogacía del Estado y dejó en suspenso su inscripción como partido para las elecciones municipales del 22 de mayo en el País Vasco.

En su intervención en el Fórum Europa, celebrado en Sevilla este viernes, el fiscal general ha dicho que la próxima semana pedirán al Tribunal Supremo que Sortu no sea legalizado. "No puede inscribirse como partido porque no lo es", ha afirmado.

"Sortu es un intento a la desesperada" El motivo es que Sortu, a su entender, "no es un partido", sino que es un intento de "mantener a la desesperada la presencia de ETA en un horizonte político al que ya sabe que no va a llegar de ninguna manera". "Sin que nos digan ni cómo ni cuándo, llegaremos hasta el final de la lucha contra la violencia terrorista", ha querido subrayar Conde-Pumpido, quien también ha adelantado que la Fiscalía actuará como ya hizo con ANV. "Nuestro trabajo pasa por luchar contra la violencia terrorista, promoviendo la ilegalización de partidos políticos, impugnando centenares de candidaturas en diversos procesos electorales, elaborando, como ocurrió en el caso de ANV, una propuesta de reforma legal para evitar que los electos en esa clase de formaciones puedan permanecer en las instituciones democráticas", ha explicado.

"Sortu pretende renacer a Batasuna" En su opinión, "Sortu como indica su nombre, significa renacer y lo que pretenden es precisamente renacer a Batasuna". Sobre la posibilidad de que ante la ilegalización del partido los responsables de Sortu planeen poner en marcha otra serie de actuaciones para conseguir su objetivo de obtener representación en las instituciones democráticas, el fiscal del Estado ha señalado que están "convencidos" de que va a existir un plan B "que pase por la presentación de agrupaciones electorales frente a las que la policía ya está trabajando para poder impugnarlas", ha recalcado. “Si falla los planes A y B, Batasuna tendrá un plan C: meterse dentro de un partido legal“ "Si les falla, habrá un plan C -ha indicado- que no sería otro que introducirse dentro de un partido legal", ha advertido. Este jueves, Sortu denunció que se pretende utilizar su "silencio" ante las últimas detenciones de presuntos etarras como "elemento probatorio para una hipotética ilegalización" y aseguró que su actitud no es "esquiva", sino que no hará pronunciamientos hasta que sea un partido legal.