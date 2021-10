El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha señalado a su sucesor que son necesarios "más recursos económicos y medios humanos" para los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y del Estado.

Entrevistado en 'Los desayunos de TVE', Corbacho ha indicado que hay que aumentar la dotación para las políticas activas de empleo y de formación. Ha puesto como ejemplo que ahora se "está atendiendo a la formación de un millón de personas" y ha subrayado que "no es suficiente".

El titular de Trabajo ha deseado a su sustituto "toda la suerte del mundo y que lo haga mejor que yo" porque "España saldrá ganando". Corbacho ha admitido que el futuro ministro o ministra "va a tener mucho trabajo" y le desea una evolución positiva del empleo.

Preguntado acerca de las prioridades que le marcó el presidente del Gobierno al hacerle ministro, Corbacho ha señalado la ordenación de la inmigración y la modernización de los servicios de empleo. Con respecto al paro, Zapatero preveía " un ligero empeoramiento " pero no la crisis que se desencadenó.

Economía sumergida

La inspección de Trabajo dedica "el 40% de sus esfuerzos a luchar contra la economía sumergida", según Corbacho. Lo que supone "más de 200.000 inspecciones" concentradas en la economía regular, en "tres o cuatro sectores".

A su juicio, "no se puede negar que existe" y que daña a los trabajadores que "no tienen ningún derecho" pero también a los empresarios que sufren la competencia desleal de empresas que no cumplen con la Seguridad Social.