La huelga general, al minuto: Las manifestaciones en varias ciudades de España cierran el 29- S

Aquí finaliza el seguimiento, minuto a minuto, que RTVE.es ha hecho de la sexta huelga general de la democracia. Una huelga moderada, de la que el Gobierno ha eludido dar cifras y que los sindicatos han calificado de "éxito".

23.55 La policía cifra en 40.000 los asisitentes a la manifestación de Madrid , frente a las 500.000 personas que según los sindicatos han acudido a la misma marcha.

23.47 Los servicios de limpieza en Barcelona recuperan la normalidad y los camiones han retomado la recogida de basura, después de verse interrumpidos por la huelga general.

23.43 Según el cómputo efectuado por la empresa Lynce para la Agencia Efe, sólo 17.228 personas han asistido a la manifestación de Madrid. Esta empresa señala que el margen de error al alza es del 15%, por lo que el número de asistentes se podría elevar hasta los 19.812.

Lynce es una empresa dedicada a contabilizar asistentes a manifestaciones y otras aglomeraciones humanas, mediante el tratamiento informático de imágenes fijas y en movimiento y ha efectuado este cálculo a través de ls 850 fotografías que ha realizado de la marcha.

23.30 CC.OO. cifra en un 80% el seguimiento en Catalunya. Según este sindicato 2,1 millones de asalariados han seguido la huelga general, por lo que ha expresado su satisfacción por el resultado. Concretamente, han señalado que el seguimiento en la demarcación de Barcelona ha sido del 86%, en Girona del 83%, Lleida el 76% y Tarragona un 75%.

En cuanto a las manifestaciones en las capitales de provincia, Barcelona ha concentrado a 400.000 personas, Girona a 15.000, Tarragona a 10.000 y Lleida a 4.000, según la organización.

22.55 Más de 1.500.000 personas han participado en las manifestaciones de las diferentes ciudades españolas, según los datos facilitados por los sindicatos convocantes de la huelga del 29-S.

22.48 CiU plantea una revisión del derecho de huelga y la labor de los piquetes para adecuarlo al siglo XXI. En un comunicado, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha planteado esta propuesta y ha señalado que, en su opinión, el Gobierno "ha pasado de puntillas" sobre la jornada de huelga y "ha dejado de hacer alguna reflexión", por "no molestar a los sindicatos".

22.45 Telemadrid vuelve a paralizar las emisiones tras la finalización del partido de Champions League. El canal autonómico ha estado todo el día sin emitir, salvo para retransmitir el encuentro entre el Valencia y el Manchester United.

22.30 El balance provisional de detenidos en Catalunya durante la huelga general se ha elevado a 59, mientras que el balance de agentes heridos leves asciende a 30 en Barcelona, dos de los cuales han sido traslados a un hospital.

22.23 Ascienden a 42 los detenidos en Barcelona, la mayoría procedentes de otros países europeos, según los últimos datos de ofrecidos por los Mossos d'Esquadra a las 22.00 horas. El centro de la ciudad ya ha recuperado la normalidad.

22.11Unas 20.000 personas, según los sindicatos convocantes UGT, CCOO y STEI-i, han participado en la manifestación de Palma de Mallorca bajo el grito de "Zapatero rectificación". Ha sido una manifestación tranquila, en la que no ha habido que lamentar ningún incidente.

22.05 El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha condenado los actos vandálicos "de la minoría de siempre", después de que una protesta del colectivo 'antisistema' haya sembrado el caos en la capital catalana. En una declaración institucional ha pedido que se desvinculen sus actos del balance definitivo de la huelga general.

22.00 Unas 2.000 personas han recorrido las calles de Santa Cruz de Tenerife, según los organizadores. En la protesta, que se ha desarroollado bajo una lluvia intermitente, han hecho un llamamiento a los gobiernos centrales y canario para que se responsablicen de la actual situación económica.

21.52 La situación en el centro de Barcelona ha comenzado a normalizarse tras los incidentes. La presencia de un amplio dispositivo policial, tanto de Mossos d'Esquadra como de Guardia Urbana, en el entorno de Plaza Catalunya, Via Laietana y calles aledañas del centro histórico, ha hecho disminuir la acción de los que han alterado el orden de la ciudad.

21.46 El balance de detenidos en Cataluña durante la huelga general se ha elevado a 53, según los últimos datos de ofrecidos por los Mossos d'Esquadra a las 21.00 horas.

21.40 "Muchos pensábamos que en un día como hoy haríamos mucha caja. Sin embargo, he hecho menos de lo normal", asegura un taxista de la Comunidad de Madrid que hace balance de lo que ha supuesto para los taxistas este 29- S.

21.39 En León también se han producido altercados. La falta de entendimiento entre los mineros de la "marcha negra" y los asistentes a la manifestación de apoyo a la huelga general ha provocado una disputa que ha obligado a cambiar el recorrido de ambas movilizaciones por el centro de León.

Pocos minutos después de comenzar la manifestación en favor de la huelga, que según fuentes policiales ha reunido a más de 3.500 personas, se ha producido un encontronazo en una calle del centro de León entre los asistentes a ambas manifestaciones, por un incumplimiento del pacto según el cual estaba previsto que los mineros encabezasen una movilización conjunta de ambos grupos.

21.19 Madrid abre al tráfico la zona de Recoletos y el Prado.

21.19 En Barcelona la Guardia Urbana ha cifrado entre 130.000 y 140.000 el número de asistentes a la manifestación convocada por los sindicatos en Barcelona con motivo de la huelga general.

Frente a esta cifra, los cuatro sindicatos convocantes de la huelga en Cataluña, CCOO, UGT, USOC y CSIC, han cifrado en 400.000 personas la asistencia a la manifestación de esta tarde en la capital catalana.

21.18 En Madrid sigue cortado el tráfico en Gran Vía, Cibeles, Alcalá y una parte del Paseo del Prado y Recoletos.

21.15 Recapitulando algunos datos, la jornada de huelga general en España se ha saldado con, al menos, más de cien personas detenidas en toda España por participar en altercados y actos vandálicos.

Además se han registrado diversos incidentes, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia y en zonas industriales de Asturias, Galicia y Andalucía.

21.08 Termina la manifestación en Madrid con la Internacional y los presentes "levantando el puño", según nos cuenta Pedro desde la Puerta del Sol.

21.06 En cuanto a los medios de comunicación, algunas cadenas autonómicas como Telemadrid, se han visto obligadas a suspender sus emisiones por el seguinmiento de la huelga y otras, como Canal Sur, han interrumpido su programación en diferentes ocasiones a lo largo de la jornada.

Sin embargo, la candena madrileña sí ha emitido el partido de fútbol entre el Valencia y el Manchester United.

21.05 Por otro lado, miles de ciudadanos se han manifestado hoy en las nueve capitales de provincia de Castilla y León para respaldar la huelga general convocada por UGT y CCOO y pedir al Gobierno una rectificación en su política económica y laboral.



Según los sindicatos, han sido 64.000 los castellanoleoneses que se han manifestado, mientras que las subdelegaciones del Gobierno y el Cuerpo Nacional de Policía han cifrado en unos 27.000 el número de manifestantes.

21.03 Miles de personas se han manifestado en Zaragoza contra la reforma laboral del Gobierno y han puesto fin a las movilizaciones que se han desarrollado hoy con motivo de la "contundente", según los sindicatos, huelga general que se ha seguido en la comunidad aragonesa.

Encabezada por los secretarios generales de CCOO, Julian Buey, y UGT, Julian Lóriz, la manifestación, que ha partido de la plaza Aragón, transcurrió por el centro de la ciudad hasta la plaza del Pilar, donde han reclamado al presidente del Gobierno que rectifique su política laboral.

20.59 Los incidentes violentos protagonizados por militantes antisistema, okupas y grupos vandálicos durante la huelga general se han saldado hasta las 20:30 horas con 36 detenidos en Cataluña, en una jornada en la que se han registrado, al menos, 58 heridos, entre ellos 30 mossos d'Esquadra.

Aunque inicialmente la policía autonómica había adelantado que los detenidos eran 43, en su último parte ha rebajado la cifra a 36.

No obstante, todo hace prever que el número aumentará en las próximas horas porque los disturbios continúan en la capital catalana.

20.57 El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha cifrado en más de 2.000 millones de euros el coste de la jornada de huelga para el conjunto de los españoles.

González Pons ha afirmado en una nota que el seguimiento de la huelga general ha demostrado que los españoles "lo que quieren es trabajar" y que lo "que necesita España son elecciones y no huelgas generales".

20.44 Cándido Méndez desde la Puerta del Sol: "Creo que estáis comprobando hasta que punto es multitudinaria la manifestación. Hay un clamor en Madrid que se está reproduciendo en todas las grandes ciudades a lo largo y ancho de nuestro país".

20.42 En Barcelona la marcha, que según los convocantes ha reunido a 400.000 personas, ha recorrido el Paseo de Gracia hasta la Plaza Catalunya, donde el cantante Gerard Quintana, ex líder del grupo Sopa de Cabra, ha leído el manifiesto unitario que pide al Gobierno que retire la reforma laboral y adopte otras como la subida de los impuestos "a los ricos".

"Ahora esperamos que el Gobierno escuche la voz de los trabajadores", ha concluido Quintana.

20.37 Después de un día como el de este miércoles, la vuelta era uno de los temas que más ha preocupaba a los que han acudido a su trabajo. Sin embargo, parece que ha sido mejor de lo que se esperaba.

En su caso, Marta ha tenido que ir a pie a trabajar porque no pasaban autobuses. Sin embargo, luego ha podido volver con noramalidad en autobús. Es lo mismo que le ha pasado a Elena, que por la mañana ha hecho madrugar a su padre para que la llevara en coche desde Coslada a Madrid pero la vuelta ha sido normal, en transporte.

20.29 Los antisistema han aprovechado la jornada de huelga general para convertir el centro de Barcelona en una campo de batalla contra las Fuerzas de Seguridad, con saqueos y daños a comercios, y la quema de contenedores que han utilizado como barricadas.

Los sucesos provocados por los violentos, que por la mañana se han centrado en la zona de plaza de Catalunya y plaza Universitat, donde han llegado a quemar un coche de la Guardia Urbana y han dañado unidades móviles de medios de comunicación, se han extendido por la tarde hacia la plaza Urquinaona, después de que los Mossos d'Esquadra hayan desalojado la antigua sede de Banesto, que ha sido utilizada por los okupas como refugio para sus acciones.

20.15 Llegan a la Puerta del Sol los líderes sindicales y son recibidos por aplausos y gritos de "huelga, huelga" según nos cuenta Pedro.

A su llegada los sindicatos han cifrado en más de 500.000 los asistentes a la "grandiosa" manifestación en Madrid.

20.15 Se espera que la cabecera de la manifestación madrileña llegue en breve a la Puerta del Sol. Muchos de los que esperan allí lo hacen, según nos cuenta Pedro, mientras cantan "Santa Bárbara Bendita", un himno minero.

20.13 Uno de los sindicalistas heridos en Azuqueca de Henares al ser arrollados por un todoterreno está grave.

20.12 Desde la cabecera de la manifestación de Madrid el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido que se iniciará una "senda de conflictividad social" en caso de que el Gobierno no "corrija sus políticas".

"El Gobierno tiene una magnífica oportunidad, la coartada perfecta, en la huelga general y en el respaldo masivo a las propuestas sindicales para corregir sus políticas", ha asegurado Toxo.

20.09 En la Puerta del Sol hay mucha gente esperando a que llegue la cabecera de la manifestación. Muchos no son partidarios de cómo se ha convocado la huelga de este 29 de septiembre y, por ello, se pueden ver pancartas en esta zona con lemas del tipo: "Sindicatos traidores, la huelga es de los trabajadores", según nos cuenta Pedro desde esta céntrica zona de Madrid.

20.04 Los trenes de Cercanías no son una buena opción para este día de huelga en Madrid. Según Ana, aunque es cierto que hay mucha menos gente en los andenes, los trenes tardan mucho más.

Eso es lo que le ha pasado a una de las usuarias este miércoles, quien asegura que ha tenido que esperar una hora para coger uno de los trenes en su trayecto habitual de Ramón y Cajal a Recoletos.

20.02 Pedro, desde la Puerta del Sol, nos cuenta que la manifestación de Madrid está transcurriendo "en silencio, sólo se oyen pitos y cuando alguien empieza a gritar, no le siguen". Aún así, asegura que hay mucha gente, algo que contrasta con los comercios de la zona que están "casi todos abiertos".

20.01 Cuatro sindicalistas, que formaban parte de un piquete informativo, han resultado heridos, de diversa gravedad, tras ser arrollados por un todoterreno en la puerta de entrada de la Antigua Cristalería Española del Polígono industrial de Azuqueca de Henares.

19.58 "Un día perdido". Así describe su día Antonio, un representante de joyería que ha regresado a su domicilio en la localidad madrileña de Coslada desolado dado que no ha podido encontrar ni una sola joyería abierta en Alcorcón, Getafe o Móstoles. "En todas las zonas comerciales de estas localidades había muchos piquetes desplegados y nadie ha abierto sus comercios", explica a RTVE.es.

19.53 En la estación madrileña de Chamartín sigue la calma. Ana nos cuenta que los taxistas, como no tienen gente a la que atender, están jugando a las cartas.

Todos ellos aseguran que "llevamos más de una hora sin coger a nadie. No nos necesitan porque han cogido el coche. Esta huelga no nos representa, los autónomos no tienen nada que ver, son los desterrados de España", aseguran estos taxistas de la Capital.

19.48 Sergio nos cuenta que en la manifestación de Barcelona se están produciendo altercados. En el Corte Inglés del Paseo de Gracia los antidisturbios siguen impidiendo el acceso al centro.

Además, varios militantes de la CNT y CGT están quemando contenedores y tirando vallas al paso de los manifestantes.

19.42 Corbacho, ante la pregunta de si el Gobierno elude ofrecer una cifra global sobre el seguimiento de la huelga por miedo a enfrentarse a los sindicatos, se justifica argumentando que el Ejecutivo afrece los datos de los que dispone, unos datos que, asegura, son exactos y plenamente fiables. "Los demás son estimaciones que no entramos a valorar", ha sentenciado.

00.19 min El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha ofrecido los primeros datos definitivos de seguimiento de la huelga general el 29-S, aunque ha evitado dar cifra global y se ha limitado a calificar de "seguimiento desigual y efecto moderado". En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, Corbacho ha defendido que el Gobierno se limita a dar datos exactos y plenamente fiables. "Los demás son estimaciones que no entramos a valorar", ha sentenciado.

19.38 El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ofrece los primeros datos definitivos sobre el seguimiento de la huelga: cifra en un 23,8% el seguimiento en las empresas públicas y en un 7,52% en la administración. Además ha calificado de "seguimiento desigual y un efecto moderado" la huelga.

19.33 Banderas del Partido Comunista, republicanas, de CC.OO. y UGT, personas de todas las edades, pitos, tambores y hasta una "batukada". Así es el ambiente que nos ha descrito Pedro desde la manifestación que se está desarrollando en Madrid.

19.31 "En Chamartín hay un silencio que no es normal. La estación está totalmente vacía". Así ha descrito Ana la estación madrileña a la que cada día llegan miles de usuarios del metro, tren y atobuses.

Allí, además, los trabajadores de las tiendas y cafeterías están notando las pérdidas que, según uno de los encargados de un bar "son del 80%. Hubiera sido mejor tomarnos el día libre porque teniendo abierto tenemos muchas pérdidas"

19.29 Críticas a los sindicatos en la manifestación de Madrid, donde hay una performance que denuncia que sindicatos, banca y empresarios están relacionados y comen de la misma mano. "¿Para cuándo una manifestación por los olvidados?", reza una pancarta de esta performance, que ha sido recibida con aplausos aislados.

19.26 Asistentes a la manifestación de Madrid tienen la sensación de que ha acudido "poca gente". Es el caso de María, que considera que al marcha "no está a la altura de una huelga general" dado que hay "muchísimos huecos" en la calle Alcalá.

Además, María resalta que "no se escuchan consignas. Nadie canta nada".

19.17 En Barcelona una decena de activistas antisistema han levantado una barricada incendiando seis contenedores en la Gran Vía, provocando una gran columna de humo. Los activistas están impidiendo que los bomberos apaguen el fuego tirándoles objetos diversos al grito de 'esquiroles'.

En plaza Urquinaona, otro colectivo antisistema también ha levantado dos barricadas con contenedores.

00.36 min Varias decenas de activistas violentos repartidos en grupos han montado barricadas con contenedores y otros elementos de mobiliario urbano en diversos puntos del centro de Barcelona, en una acción en la que también ha ardido un coche de la Guardia Urbana y por la que han sido detenidas cuatro personas. Estas barricadas de antisistema, construidas principalmente con contenedores, algunos de los cuales han sido quemados, se situaron entre otros puntos en la confluencias de las calles Balmes y Gran Vía, Pelayo, Ronda Universitat con Rambla de Catalunya y Ronda de Sant Antoni, una vía esta última que según testigos se ha tenido que cortar al tráfico, aunque ahora está volviendo poco a poco a la normalidad.

19.14 Charo, en Madrid, nos cuenta que ha tardado lo mismo que otros días en llegar del trabajo a su casa en coche.

19.11 En Barcelona la manifestación ha arrancado con una contundente condena de los máximos dirigentes de UGT y CCOO de rechazo "a la violencia de una minoría". De este modo han querido mostrar su rechazo a los enfrentamientos que se han producido esta tarde en el centro de Barcelona, entre jóvenes antisistema y los Mossos d'Esquadra.

19.06 Menos gente en las paradas de autobuses y en el metro... La sensación general de esta jornada de huelga es que se ha empleado muy poco el transporte público y más el coche. Esta idea es la que defiende un trabajador que vive en Villalba y todos los días viaja a Madrid: "Esta es la huelga que siempre han querido las petroleras. Todo el mundo ha cogido el coche".

18.53 Comienza la manifestación en Madrid con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo a la cabeza. Al final del recorrido, en la Puerta del Sol, se espera que los dos líderes realicen una intervención para hacer un balance de la jornada y lean un manifiesto.

18.45 Pedro se encuentra en la cabecera de la manifestación donde acaba de llegar Cayo Lara. Varias de las personas que se encuentra allí gritan contra Esperanza Aguirre y la reforma laboral.

18.42 Las personas que han acudido a sus trabajos este 29 de septiembre afrontan la vuelta a casa. Carmen, que espera que en el intercambiador de Avenida de América, en Madrid, para volver a Alcalá de Henares, asegura que "no sé cómo será la vuelta pero la ida ha sido genial. Por mi, que haya huelga todos los días".

18.30 Arranca en Barcelona la manifestación promovida por CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya y Usoc. Ha comenzado en el Passeig de Grcia de Barcelona con gran afluencia de trabajadores contrarios a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La marcha se ha iniciado con normalidad después de que este mediodía una protesta alternativa seguida por miles de personas en el centro de Barcelona acabara con grandes destrozos, duros enfrentamientos con la policía y 8 detenidos.

18.28 Los cines madrileños están viviendo la jornada con normalidad. El único altercado se ha producido en los cines Callao, donde un piquete informativo de la CNT increpaba a los trabajadores llamándoles "esquiroles", según han asegurado fuentes del local.

01.14 min Comercios cerrados y calles cortadas por la huelga

18.25 En Barcelona la estación de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) en plaza Catalunya y las de Metro L2, L3 y L4 en Paseo de Gracia permanecen cerradas por recomendación de los cuerpos de seguridad a causa de altercados en el centro de la ciudad.

A parte de estas incidencias, tanto FGC como el Metro han retomado con normalidad los servicios mínimos de la tarde.

18.21 Pedro se encuentra en la Plaza de Neptuno de Madrid, donde, según la Policía Nacional, ya hay concentradas 5.000 personas para acudir a la manifestación. La muchedumbre abarrota el Paseo del Prado para poder acudir a la manifestación. Desde allí, muchos gritan: "Zapatero dimisión".

18.18 "Está el intercambiador como un domingo, estoy anonadado". Así ha descrito un conductor de autobuses de Madrid el intercambiador de Avenida de América. Su compañero comparte esta opinión y asegura que mañana, a estas horas, "esto será otro mundo".

18.17 En los pasillos comerciales del intercambiador madrileño de Avenida de América se nota menos afluencia de público de lo normal. Aunque algunos ven esta huelga como "un paripé y un teatro". Son palabras de la estanquera de la estación, que continúa trabajando pasados los 67 años y que cree que la "única forma de salir de esta crisis es echarle dos narices y trabajar".

18.11 Un profesor de la Universidad de Madrid que se encuentra en Neptuno para acudir a la manifestación lanza un mensaje claro: "Pido a Zapatero que sea valiente, que mire a la izquierda, que aún puede cambiar. Sino este gobierno caerá. Pero esta huelga no es a favor de Rajoy. No quiero al PP":

18.07 Tres sindicalistas que se dirigen hacia la manifestación de Madrid aseguran que el ambiente que se está viviendo este 29 de septiembre en las calles de la capital "Es fenomenal".

18.02 Según ha confirmado la policía nacional a Rtve.es, los manifestantes que se encuentran ya en la Bolsa de Madrid ascienden hasta las 400.

17.47 Una chica de Georgia que se encuentra en el metro de Madrid asegura que ella no se ha planteado hacer la huelga ya que afirma "no ser de aquí" y que por ello le "da igual".

17.45 Aumenta la tensión en el edificio de la Bolsa de Madrid, donde hay ya unas 300 personas que gritan a la policía: "vosotros también sois trabajadores".

Además, abuchean a las personas que salen del edificio madrileño llamándoles "esquiroles".

17.44 Cierra la bolsa española y lidera los retrocesos que protagonizaron los mercados de renta variable europeos al retroceder un 0,98%.

17.38 En el metro hay muy poca gente. Según una de las trabajadoras de las taquillas de la estación, es algo "anormal" ya que "no hay ni tres cuartas partes de las personas que hay otros días".

17.35 La jornada de huelga general apenas ha incidido en los tribunales madrileños, que han registrado la suspensión de un sólo juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Bolsa de Madrid unas 200 personas gritan: "A la huelga, a la huelga

, ladrones, manos arriba esto es un atraco". Junto a ellos, unos diez agentes vigilan que no se produzca nigún altercado.

17.21 La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia ha mostrado su "profundo malestar ante las continuas coacciones y amenazas a las que se han visto sometidos los establecimientos de la zona centro por parte de distintos grupos de piquetes, con motivo de la convocatoria de la Huelga General", según ha informado la asociación en un comunicado.

17.20 En los aeropuertos catalanes han operado 173 vuelos de los 270 programados hasta las 14.00 horas. Esto, en porcentajes, es una cifra igual a la nacional: el 64,07% del total.

17.16 Preparativos para la manifestación de las 18.30 en Madrid. En estos momentos, los autobuses ya anticipan que no circularán por las zonas usadas para el recorrido: Neptuno- Cibeles- Sol.

Ya hay unas 50 personas en Cibeles con banderas de CC.OO. y UGT. Junto a ellos, aproximadamente 15 miembros de la policía municipal y nacional.

17.16 Las obras en la calle de Alcalá están paralizadas, a estas horas no hay obreros.

17.08 En la calle madrileña de Alcalá el ambiente es el de un día festivo. Hay gente en las terrazas y, por otro lado, se empieza a ver gente dirigiéndose hacia la manifestación con banderas de CC.OO.

17.05 En Madrid hay poca gente en las paradas de autobuses y muchos taxis libres.

En las calles de Sainz de Baranda y Narváez, los comercios empiezan a abrir con normalidad.

16.51 María José hoy no ha podido comprar el periódico. Ninguno de los quiscos del barrio de La Elipa estaban abiertos. Tampoco en la calle Segovia ni otros que a los que se ha acercado para tratar de comprar el diario.

16.43 La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunidad de Madrid ha destacado que el 83% de los autónomos madrileños estaban en su puesto de trabajo a las 13 horas, una cifra inferior a la media nacional, que se sitúa en el 89%.

15.42 En Madrid, muchos de los paneles que indican el tiempo de espera en las paradas de autobuses, no funcionan.

16.33 Lola, una vecina de Coslada, ha salido como todos los días a comprar y se ha encontrado con las tiendas medio cerradas por miedo. Sólo preguntando a los vendedores podía acceder al interior.

16.31 Un dato curioso. Los bazares de alimentación orientales en Alcalá de Henares y Coslada están todos cerrados.

16.25 Se abre la guerra de cifras. Para UGT la jornada de huelga ha sido un "éxito de participación", y ha cifrado el seguimiento en el 44% en la Administración General del Estado, frente al 7,4% ofrecido por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Es más, según el sindicato liderado por Cándido Méndez, muchas de las principales empresas del territorio nacional han registrado un paro del 100% de sus plantillas, como es el caso del Ayuntamiento de Córdoba, Fomento de Construcción y Contratas (Madrid), Lipasam (Sevilla), Urbaser (Barcelona), Correos CTA-Barcelona y Cespa (Guadalajara). Igualmente, indica que el Hospital del Mar de Barcelona ha registrado un seguimiento de la huelga del 79%.

16.16 En los aeropuertos españoles han operado 1.045 vuelos de los 1.615 programados hasta las 14.00 horas, lo que representa el 64% del total programado.

16.13 El Gobierno valenciano ha calificado la huelga general de "innecesaria". La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. ha señalado que en "un momento como el que está viviendo este país hay otras formas de reivindicar lo que las organizaciones sindicales están reclamando, y no hacer una huelga que va a suponer un coste de 2.000 millones de euros"

16.12 La ciudad de Valencia ha registrado este miércoles un descenso del 10% en el tráfico en los accesos a la ciudad, mientras que en el viario principal la intensidad ha sido inferior a un 3% respecto a una jornada normal, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

16.10 En la línea 9 del metro de Madrid no hay casi nadie y los trenes llegan con normalidad.

16.08 Pedro nos cuenta que en el Barrio del Pilar en Madrid hoy parece un día festivo. Todos los comercios, bares y peluquerías están abiertos y el tema de conversación entre los vecionos es el partido del Real Madrid de ayer y el Euromillón del viernes.

16.06 En Madrid, un 14% de los trabajadores que dependen de la consejería de Familia y Asuntos Sociales ha secundado la huelga, cifra que duplica la tasa de seguimiento (un 6,8%) en el resto de servicios públicos de la Comunidad.

16.04 Como ya hemos visto, el mundo audiovisual también se ha visto modificado por la huelga. Almodóvar, en el mundo del cine, ha sido el gran representante del respaldo al parón, que no ha sido en cambio secundado por "Torrente 4", de Santiago Segura, ni "23-F", de Chema de la Peña, o la película protagonizada por Nacho Vidal "Impávido".

16.02 La situación sigue tensa en Barcelona. Agentes de los Mossos d'Esquadra han empezado a desalojar la ex sede de Banesto ubicada en la plaza Catalunya, en el centro de la ciudad, después de instar a los activistas 'okupas' que mantienen el edificio bajo su control desde el pasado 25 de septiembre a que abandonen el recinto.

15.54 La participación media entre el total de trabajadores del sector sanitario "no ha superado en el mejor de los casos" el 5%, según datos facilitados por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Según han expresado a través de un comunicado, La CESM no se ha sumado a la huelga por entender que, aunque hay motivos para el descontento generalizado, "las organizaciones de clase que lo convocan carecen de credibilidad tras haber apoyado la mala política económica que ha contribuido a agudizar la grave crisis económica que afecta a España".

15.51 La Federación de Servicios Públicos de UGT cifra en un 44% el seguimiento de los funcionarios de la huelga en la Administración General del Estado (AGE) y califica de "éxito" la jornada de paro general en todas las administraciones.

Sin embargo, el sindicato de funcionarios CSI-CSIF asegura que el seguimiento ronda un 10%.

15.47 La policía ha realizado 24 detenciones en Cataluña por desorden público, daños o agresiones a agentes en el marco de la jornada de huelga general que se vive en todo el país.

Los Mossos han cifrado en 13 las detenciones en Barcelona, que se suman a las 3 realizadas en Cornell, 6 en Mataró y 2 en Girona.

15.43 Un piquete "muy violento" con el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, al frente obliga a cerrar colegios e institutos en un pueblo de Sevilla.

"Decían que había que desalojar el centro sí o sí, pero yo le dije que no lo haría hasta que no vinieran los padres a recoger a los menores de edad", ha relatado el profesor José Manuel Gómez, quien admite que "se ha pasado un rato malísimo, los alumnos estaban muy asustados".

15.39 Prácticamente el 100% de los trabajadores de las agencias de viajes han acudido este miércoles a su puesto, aunque con algunos retrasos a causa de los servicios mínimos en el transporte público, según ha informado en un comunicado la Asociación Catalana de Agencias de Viajes (Acav).

15.36 El presidente del Congreso, José Bono, ha asegurado que sus "compañeros" ausentes "son personas que hubieran querido ir a trabajar", pero que "no contaban con un transporte", por lo que "no se puede decir que hayan hecho huelga".

15.33 Cerca de 20.000 personas, según los sindicatos y la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, y unas 5.500, según la Policía Nacional, han participado este miércoles en la capital cordobesa en la manifestación convocada por UGT y CCOO.

15.25 Una veintena de personas han asaltado este miércoles al mediodía la librería Europa de Barcelona, cuyo dueño ha sido condenado por un delito de difusión de ideas genocidas, y han causado graves destrozos en su interior.

El propietario de la librería, Pedro Varela, fue condenado este año por el Juzgado Penal número 11 de Barcelona a dos años y 9 meses de cárcel y más tarde la Audiencia de Barcelona le rebajó la pena a un año y tres meses de cárcel.

15.24 La Policía Municipal de Madrid ha tenido que cortar este miércoles parte de la calle Génova ante el riesgo de derrumbe de la cristalera que decora la fachada del edificio del número 27, que ha recibido una pedrada de un piquete.

Según han informado fuentes presenciales a la agencia Europa Press, un piquete sindical ha lanzado una piedra contra el edificio donde se encuentran las oficinas del banco ING, cuya fachada está hecha totalmente de cristales.

15.21 Todos los tenderos del Mercado de Maravillas de Madrid menos uno han abierto con normalidad a las 9 horas de este miércoles sus puestos con total normalidad, a pesar de la huelga general convocada por UGT y CC.OO. Eso sí, sus comerciantes han perdido un 80% de la venta de un día debido a la poca clientela que acudió a sus establecimientos.

Un vendedor de un puesto de pescadería, Paco, argumentó que al ser la mayoría de ellos "autónomos" han de abrir sus negocios y trabajar "todos los días" y, por ello, sostuvo que en el mercado sólo "ha afectado" la huelga en que "los clientes no" han ido a comprar.

15.18 La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Usuarios (Adicae) ha calificado de "éxito ciudadano" la huelga general y ha asegurado que se ha mostrado "la capacidad de los consumidores de hacer oír su voz y no permanecer inmóviles".

"Los consumidores y usuarios han entendido que había que apoyar esta huelga y especialmente las movilizaciones previstas, dado que el sistema financiero actual ha sido el causante de la crisis".

15.16 El seguimiento de la jornada de huelga general por parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid ha sido del 11,78%, según los datos facilitados que ha facilitado el Ejecutivo local.

14.58 El consumo de energía eléctrica ha bajado un 25% y del gas natural un 19% hasta las 11.00 horas en Cataluña respecto a los niveles registrados este martes a la misma hora, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Trabajo, Mar Serna.

14.55 "La incidencia en la asistencia de alumnos se ha notado más en secundaria y bachillerato, pero eso suena más a pellas que a huelga"ha explicado José San Julián, director del colegio concertado San Rafael- La Salle en el barrio de Chamberí, quien ha puntualizado que "se han tomado el día libre, pero tendrán que justificarlo".

14.54 "Mi compañera ha tardado cuatro horas en llegar desde Móstoles hasta el centro de Madrid", asegura una farmaceútica que ha abierto a las 09.00 de la mañana su negocio sin incidentes.

14.52 "¿Yo, dejar de comprar hoy? Esto no es ná", asegura Angelita, una mujer que ha superado la barrera de los 70, y a la que no le han quitado las ganas de comprar ni los piquetes informativos de los sindicatos, ni la "muralla" de policías que custodiaba las puertas de los grandes centros comerciales del centro de Madrid, según informa Belén Escudero, de la agencia Efe.

14.49 Los madrileños barrios de La Latina y Tirso de Molina funcionan a medio gas, según informa María Menéndez, que afirma que la mayoría de los restaurantes y bares están cerrados.

14.48 La jornada en los centros de salud madrileños han transcurrido con absoluta normalidad, y los pacientes han reconocido que se les ha atendido "mejor y más rápido" que en un día normal.

01.02 min Tranquilidad en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid

14.46 Una tapia de ladrillos impide la entrada a la sede de la Federación de Organizaciones Empresariales sorianas en Soria, según fuentes de la patronal soriana.

14.38 La tradicional chocolatería de San Gines, en pleno centro de Madrid, ha vivido una jornada normal, sin piquetes informativos en sus puertas, aunque el encargado se queja de falta de clientes.

14.36 Más de 30.000 personas -unas 36.000 según la Policía Local y 75.000 según los sindicatos--han recorrido este miércoles las calles del centro de Vigo, convocadas por CC.OO y UGT, para exigir una "rectificación" en las políticas laborales y de recorte del Gobierno español. En Ciudad Real, unas 400 personas se concentran también a esta hora por el mismo motivo.

14.33 Los turistas que se encuentran en la capital española disfrutan ajenos a la huelga. La incidencia del paro general es tan baja en la popular plaza Mayor que un grupo de italianos ni se han cuenta de que España está en huelga. "No hemos notado nada raro esta mañana", comentan.

14.28 Las series de televisión tampoco se escapan de la huelga y apenas han podido rodarse nuevas secuencias de las populares 'Cuéntame', 'Física o química' o 'Amar en tiempos revueltos', según informa el sindicato de Técnicos Audiovisuales Cinematográficos del Estado Español.

14.25 "Esto no es una huelga general ni es nada, pero si hasta el Corte Inglés está abierto", comentan en la madrileña calle de Sol, dos mujeres para las que la apertura de este famoso centro comercial es el mejor pulso para medir el seguimiento de la huelga. Tan risueñas, se han ido de compras.

14.21 "En la comunidad de Madrid el 99% de los trabajadores designados para los servicios mínimos han ido a trabajar, pero esto es algo que no ha ocurrido así en los transportes, ya que el comportamiento incivico de los piqutes les ha impedido a los autobuses salir de las cocheras", ha afirmado la presidente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

14.17 La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Amparo Valcarce, asegura que en las primeras doce horas de huelga general se han registrado 38 detenciones, al tiempo que ha confirmado que la Policía ha disparado al aire en el exterior de la factoría EADS-CASA de Getafe.

14.02 Decenas de viajeros que se encuentran en el Aeropuerto de Madrid-Barajas guardan largas colas en los mostradores de atención al cliente de la Terminal 2 y lamentan la "total falta de información" por la cancelación de algunos vuelos durante la jornada.



13.59 Las primeras guerras de cifras se comienzan a librar en Madrid. Los sindicatos cifran el apoyo a la huelga en 74,2%, y Comunidad lo rebaja a 6,8% en los servicios públicos.

13.57 Las televisiones afectadas por la huelga general han optado por emitir películas y contenidos grabados para cubrir los huecos dejados en la parrilla por los programas en directo, mientras que algunas cadenas públicas como Telemadrid y Canal Sur han visto suspendida completamente su programación.

13.55 "La huelga no se convocó con el objetivo de hacer caer al Gobierno", ha afirmado Toxo, pero ha añadido que "depende de él mantenerse o no".

13.52 En algunas peluquerías de Madrid lo que faltan son clientes y no trabajadores. Es el caso del establecimiento en el que trabaja Luz, donde las clientas han preferido no hacer reserva para hoy por miedo a que se dieran graves problemas. "Nosotras hemos decidido abrir, si luego aparecen clientes, pues mejor", argumenta esta peluquera.

13.50 "Hay muchísimo jaleo en el intercambiador de Moncloa, la gente se está empezando a cabrear", asegura Marcos, que ha tardado hasta 40 minutos en coger un autobús que le llevara hasta la madrileña localidad de Aravaca. "Las colas son gigantescas", afirma.

13.48 La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que una media de un 12% de los trabajadores de los ayuntamientos españoles ha secundado hasta el mediodía la convocatoria de huelga.

13.46 El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha cifrado el seguimiento del paro general en un 20,1% en los transportes.

13.44 La mayoría de los museos madrileños han abierto esta mañana con normalidad sus puertas y todas sus salas, y sólo destacan una leve bajada de las visitas en las primeras horas de la mañana.

13.42 Dos encapuchados han destrozado y quemado un coche patrulla de la Guardia Urbana durante la marcha del piquete central que ha iniciado este mediodía su recorrido por el centro de Barcelona. En los alrededores de la plaza Universitat, los manifestantes han lanzado objetos y han dañado semáforos.

13.38 La demanda de electricidad cae el 17,8% y la de gas, el 4,7%, según datos de Red Eléctrica y Enagás. Ambos son dos índices significativos de la actividad económica.

13.36 Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas en la plaza Havana de Mataró (Barcelona) por dañar varios inmuebles. Estos arrestados se suman a los ya detenidos en Barcelona, Cornell de Llobregat y Girona, por incidentes durante la huelga general.

13.34 Es la primera huelga de la historia en España que se vive en las redes sociales, y la participación está siendo muy alta. Por ejemplo, en Twitter el 29-S es de lo más comentado a nivel mundial. La batalla se divide entre los #yovoy y #yonovoy a la #huelga.

13.30 Los manifestantes de la calle Gran Vía se han disuelto a llegar a Cibeles devolviendo la normalidad al punto más conflictivo de la huelga en Madrid. Entre los propios sindicalistas han surgido rifirrafes. Los de CC.OO. han entonado en varios momentos de la marcha un elocuente "¿Dónde están los de UGT?", que era contestado al grito de "UGT significa paripé".

13.25 "Ni en un domingo, he visto yo la Castellana tan vacía", asegura Carmen, en la plaza de Nuevos Ministerios en Madrid, donde se respira normalidad. "La gente o no ha hecho huelga o se ha ido al trabajo andando", añade.

13.20 La huelga provoca 40 detenciones de piquetes y más de 20 heridos, según informan los sindicatos.

13.16 El ministro de Trabajo , Celestino Corbacho, cifra en un 7,48% el seguimiento de la huelga en la Administración General del Estado en el turno de mañana.

13.14 Una barricada arde en una calle adyacente a la estación de autobuses de Gijón, donde se han producido numerosos incidentes toda la mañana.

13.06 "Una ley se cambia con otra ley", ha asegurado Toxo, que ha subrayado que "las medidas del gobierno no son irreversibles"

13.05 Nueve personas han resultado heridas en el transcurso de unos incidentes a las puertas de la empresa EADS CASA, en Getafe, donde la Policía Nacional ha cargado y uno de los agentes ha efectuado varios disparos al aire, según han informado fuentes de Comisiones Obreras.

13.04 Las actividad de El Corte Inglés de Zaragoza vuelve a la normalidad tras haber tenido que cerrar dos veces. En la imagen, los integrantes de un piquete en el interior del centro comercial tratando de forzar el cierre

13.00 Algunos madrileños se han encontrado con un "pequeño lujo" esta mañana gracias a la huelga general al poder aparcar en el centro de la capital sin tener que pagar el ticket de los parquímetros porque muchos han aparecido pintados de negro y fuera de servicio. Lo malo es que tampoco funcionan algunos cajeros en las zonas más céntricas de Madrid.

12.57 El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, también califica de "exito incuestionable", el seguimiento de la huelga general y critica la contundencia con la que se han empleado las fuerzas policiales en algunas ciudades.

12.52 Méndez ha pedido al Gobierno español que se suma en "periódo de reflexión y rectificación" para que se produzca un "cambio de rumbo" en materias como la reforma laboral, la congelación de las pensiones y los recortes para los empleados públicos.

12.48 "La huelga general es un éxito de participación y un éxito democrático de los trabajores que rechazan la resignación, que saben que España necesita unas políticas distinta a las que ha impueto el gobierno de la nación, y que están dispuestos a seguir luchando para que salgamos cuanto antes de la crisis económica y se reduzca cuanto antes el desempleo en nuestro país". Son las palabras del secretario general de UGT., Cándido Méndez, que comparece en directo en la sede de UGT en Madrid.

12.45 La Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros ha contabilizado más de 140 lunas rotas en autobuses de la región de Madrid en este día de huelga general, lo que está impidiendo que estos vehículos realicen los correspondientes servicios.

12.38 La oficina del Banco Santander que se encuentra entre las calles de Gran Vía y Alcalá de Madrid es hoy más roja que de costumbre, porque los piquetes la han empapelado con pancartas y pegatinas de la huelga general. Los trabajadores se encuentran dentro de la sucursal, pero no se atreven a abrir sus puertas. Los manifestantes gritan "¡Botín, cabrón, trabaja de peón", a la vez que dirigen insultos al director de la oficina del banco, informa María Menéndez.

12.37 El seguimiento de la huelga alcanza más del 35% en las factorías de Carrocería y Montaje de Renault en Valladolid, mientras que en la de Motores la incidencia fue mínima, según informan fuentes de la multinacional francesa.

12.36 Los aeropuertos españoles operaron 517 vuelos de los 815 previstos para la jornada de hoy hasta las diez de la mañana y, por el momento, se mantienen los servicios mínimos pactados con el Ministerio de Fomento, según informan fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

12.34 Cerca de un centenar de personas del sindicato USO se concentran a las puertas del Congreso de los Diputados para protestar contra la reforma laboral a los gritos de "Zapatero dimisión" y "Zapatero, los recortes son para los banqueros".

12.30 Roberto, un camarero del bar Tuje, también en Chamberí, afirma que incluso ha tenido más trabajo que otros días. "Ya voy por la sexta tortilla, que no la suelo abrir hasta por la tarde".

12.27 Y de vuelta al barrio madrileño de Chamberí, que ha permanecido tranquilo toda la mañana, encontramos a dependientes que llevan preparándose desde ayer para evitar a los piquetes. En la agencia de viajes Arco Travel un cartel reza "el 29 de septiembre este establecimiento permanecerá cerrado por la huelga", pero sus puertas están hoy abiertas. Cristina, la dependienta, explica que pusieron el cartel para evitar que los piquetes les sellaran con silicona las cerraduras. Y la artimaña ha funcionado.

12.24 El dueño de la joyeria Grassi, la única abierta en la Gran Vía madrileña ha tratado de explicar a los piqutes sus motivos para abrir su negocio, pero los manifestantes no han atendido a razones y le han dicho que no se moverán hasta que no cierre. Una docena de agentes de policía escoltan en estos momentos la joyería para evitar incidentes.

12.22 La circulación en la red de carreteras del Estado se desarrolla con "fluidez y comodidad" a media mañana, según indican fuentes de la Dirección General de Tráfico, que han explicado que a esta hora el tráfico en las carreteras, salvo los cortes provocados por la huelga, se desarrollaba como "un día normal".

12.19 A Miguel García, un becario de un medio de comunicación, los piquetes "le han hundido su autoestima". A su llegada a su centro de trabajo, le han espetado "ahora eres un becario, mañana serás un trabajador basura", en lo que ha sido un intento fallido, afirma el joven, de evitar que acudiera a su puesto de trabajo.

12.16 El seguimiento de la huelga general está siendo mínimo tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, según han informado fuentes de ambos órganos.

12.15 "Cuando he conseguido salir me ha parado un grupo de huelguistas en la carretera, según me han dicho para informar. La empresa (EMT) nos dice que no nos paremos si nos bloquean el paso, pero claro, si no se quitan y los atropello la multa es para mi", explica un conductor que asegura qlos piquetes "han reventado autobuses"

12.13 El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, destaca que el seguimiento de la huelga general superando algunas de las previsiones realizadas por este sindicato y subraya que es "superior" al que tuvo la realizada en junio de 2002, las última celebrada en España.

12.05 En algunas guarderías de la Comunidad de Madrid se ha informado a los padres de que "no aseguraban el bienestar de sus hijos por la huelga general", afirma Beatriz, madre de un bebe de pocos meses, que ha optado por dejar a su niña con su madre.

12.04 Un autobús trata de atravesar la Gran Vía cuando se encuentra con la resistencia de los piquetes que ponen pegatinas en los cristales para impedirle circular. Los taxistas también están sufriendo la coacción de los manifestantes, informa María Menéndez. A Rafael le han rodeado el vehículo y, según él, le han amenazado con "rociárselo si sigue trabajando".

12.01 Los piquetes informativos han impedido la circulación de la totalidad del transporte escolar y regular en el Principado de Asturias, según confirma la Consejería de Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

11.59 Un piquete de unas 3.000 personas acude, en estos momentos, hacia la Avenida de la Libertad con el objetivo de cerrar El Corte Inglés de Murcia, según el secretario de Comunicación de CC.OO., Antonio Rubio.

11.51 Un grupo de piquetes bloquean desde las 11 horas el acceso viario a la terminal T-2 del Aeropuerto de El Prat de Barcelona impidiendo la entrada a autobuses, taxis y vehículos privados, que son desviados por los Mossos d'Esquadra por el interior del aparcamiento.

11.48 Tras unos breves minutos de calma, los piquetes vuelven a la carga en la Gran Vía madrileña donde se están registrando los mayores incidentes. "¡¡La Gran Vía está mejor vacía!!", gritan los manifestantes que también despachan su ira contra el presidente español con proclamas como "Gobierno de Zapatero, gobierno de los banqueros" o "Que sí, que sí, que la reforma y el pensionazo para Zapatero y para Botín".

11.45 Los propietarios de pequeños comercios de zonas menos céntricas de la capital creen que los disturbios con los sindicatos en la Grtan Vía buscaban ser la foto del día. "Barrios como el de Chamberí no les interesan para hacerse la foto y por eso no mandan piquetes y nos dejan trabajar tranquilos", explica la propietaria de una pastería que ha acudido a su empresa a las 06.00 horas para comprobar si se daban las condiciones para abrir su comercio.

11.40 "Ojalá os siente mal el bocadillo", gritan algunos integrantes del piquete de Gran Vía a los clientes que entran a desayunar al Pans&Company de Callao, que es el único negocio que se encuentra abierto en la zona. Los manifestantes aseguran que seguirán impediendo que se abran los comercios hasta que "la policía no suelte al compañero detenido".

11.38 La actividad de carga y descarga en el Puerto de Tarragona ha quedado completamente suspendida a causa de la huelga general, mientras que el Puerto de Barcelona ha registrado una actividad muy escasa, según informan fuentes portuarias.

11.33 El popular Oso y Madroño, símbolo de la capital española, ha amanecido cubierto de basura como muchas calles de la ciudad.

11.25 Menos valiente ha sido Carmen, dependienta de una peluquería que prefiere esperar a que llegue su jefa para decidir que hacer. A la mayoría de los comerciantes madrileños les ha sorprendido la reacción de los piquetes.

11.22 "Si no cerráis el local, os lo vamos a quemar". Esta ha sido la bienvenida de los piquetes a dos dependientas de la peleteria Jacinto Rodríguez, cerca de la Gran Vía. Además, las dos jóvenes, que no dan su nombre por temor a represalias, aseguran que las han llamado "asesinas de animales". "Son piquetes amenazantes, no informativos", afirman a la vez que mantienen que no cerrarán el negocio, "pase lo que pase".

11.17 Izquiera Unida estima el seguimiento de la huelga en un 75% y la califica de un "rotundo éxito".

11.13 "Sólo los comercios que se encuentran bajo vigilancia policial han podido abrir sus puertas, como la popular cafetería Nebraska", informa María Menéndez desde la Gran Vía. Sin embargo, Federico, dueño de la cafetería Rande, confiesa que tiene miedo a abrir su negocio porque no se esperaba "la reacción tan violenta de los piquetes". "Yo creía que en democracia estas cosas ya no pasaban", afirma.

11.11 Ramón Alonso, secretario de Acción Sindical de CC.OO., denuncia que "la carga policial en Gran Vía ha sido indiscriminada" y que la Policía Nacional y Municipal les impide realizar su labor de informar a los trabajadores. José Miguel, de CGT, también considera que "el despliegue policial está siendo desproporcionado teniendo en cuenta que esto es una huelga general".

11.08 Los sindicatos UGT y CC.OO. denuncian una "brutal agresión" de la Policía Municipal de Madrid contra los miembros de un piquete informativo compuesto por sindicalistas que se encontraba realizando "pacíficamente" su labor de información a los trabajadores que acudían a la obra del edificio Windsor.

11.07 La huelga tiene un seguimiento del 92% en la construcción, según CCOO

11.03 Los piquetes y manifestantes de la Gran Vía arremeten contra un coche de autoescuela al que zarandean e insultan al profesor que "suplica" que le dejen seguir su camino. Los piquetes insisten en que no están usando la violencia, "esto es sólo una labor informativa".

11.00 Los manifestantes que se concentran en la Gran Vía tratan se están enfrentado a la policía por llevarse retenido a un joven, tras la primera carga policial contra los piquetes. Los dos sentidos de circulación de la calle madrileña ya han sido cortados al tráfico, así como varias arterias adyacentes.

10.56 El Corte Inglés de Zaragoza ha decidido cerrar las puertas de sus dos grandes almacenes, después de que centenares de trabajadores se concentraran a las puertas del centro de la Glorieta de Sasera al grito de 'Viva la lucha de la clase obrera'.

10.54 Continúa la tensión en la Gran Vía madrileña, donde se ha registrado la primera carga policial tras enfrentarse a los agentes los piquetes informativos. Al grito de "Aquí están, estos son, los piquetes del patrón", los sindicalistas se enfrentan a las fuerzas policiales, que están pidiendo refuerzos a la zona, según informa María Menéndez.

10.49 "El que no ha venido es porque no ha querido", asegura el centro de atención al paciente de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Florencio, paciente del hospital, afirma con agrado que hoy le han atendido antes que un día normal. "Tenía cita a las 11:00, pero a las 10.00 ya he podido pasar con el doctor", señala. La sala de extracciones, que suele estar cerrada en domingo, también ha abierto hoy.

10.48 Problemas también en las calles comerciales de Valladolid. Un piquete formado por unos 200 sindicalistas ha cortados al tráfico la calle Miguel Iscar, que une las céntricas plazas de Zorrilla y España, ya que sus integrantes se dirigen al centro con el fin de llamar a la huelga a los comerciantes que pudieron abrir con normalidad sus establecimientos esta mañana.

10.45 "Hoy sólo vendo tabaco, chicles y chucherías", dice Alberto Dorando, un vendedor de prensa que muestra las estanterias de periódicos vacías, una imagen inusual que se repite en muchos quioscos de toda España. Alberto calcula en un 80% la pérdida de ingresos respecto a la recaudación diarias

10.43 Pepita, jubilada y con tres hijas en paro, había quedado para desayunar con unas amigas en una cafetería de la céntrica Gran Vía en Madrid, pero se la ha encontrado cerrada. "No me importa, me parece bien que se sumen a la huelga, es lo que necesitamos.

10.37 Dos piquetes informativos con vuvuzelas y petardos 'toman' las sedes de los bancos del BBVA y el Banco Santader de plaza Catalunya, en pleno centro de Barcelona.

10.32 La tensión se eleva por momentos en la Gran Vía madrileña, uno de los puntos más agitados del país. Carlos, un empresario de unos 50 años, ha salido a la calle porque ya no puede aguantar la presión de los piquetes. "Sois todos unos terroristas sindicales", denuncia. Al paso de los manifestantes, los comercios están echando el cierre.

10.31 "Aunque predomina una cierta normalidad, la huelga se aprecia sobre todo en la basura sin recoger de las ciudades y en la elevada presencia policial, concentrada en los puntos neurálgicos de cada ciudad", informa Daniel Flores.

10.29 El 85% de los comercios y el 75% de los hoteles de Cataluña cierran su puertas, según CC.OO.

10.25 "¿Cómo es que no hay prensa? Si la huelga es hoy...", preguntan muchos lectores de periódico al quiosquero de Cea Bermúdez, que reconoce que él mismo pensaba no abrir ya que, "son las 10 de la mañana y no me ha llegado ni un diario".

10.24 "La nube de agentes de policía que rodean las entradas de el Corte Inglés de Sol impide a los clientes que entren con normalidad al centro comercial", informa María Menéndez.

10.22 Persecución en plena Puerta del Sol de Madrid. Medio centenar de piquetes informativos en bicicleta recorren las calles comerciales del centro de Madrid mientras ocho motocicletas de la policía municipal intentan impedirle el paso.

10.18 Muchos comerciantes de la calle Gran Vía de Madrid han tenido que cerrar sus puertas ante la gran avalancha de manifestantes que han intentado entrar en sus tiendas al grito de "¡esquiroles"!. Gritos, puñetazos, insultos...Unas 500 personas recorren una de las arterias comerciales de la capital obligando a los comercios a echar el cierre. "Es una vergüenza que no nos dejen trabajar", asegura que la dependienta de una tienda de ropa.

10.13 Un autónomo que se encuentra en paro desde hace 19 meses aprovecha el revuelo mediático y denuncia su situación frente a centenares de personas en un centro comercial de Sol. Ataviado con una camiseta que reza "Autónomo cabreado" grita que "no hay derecho a lo que está haciendo el gobierno con los autónomos y las pymes", y anima a la gente a que se sume a la huelga.

10.11 "Estamos tratando a los pacientes como un día normal", asegura una enfermera del centro de salud de Cea Bermúdez en Madrid. "Todo el mundo ha llegado a su puesto de trabajo con normalidad, esperemos que a la vuelta podamos llegar bien a nuestra casa".

10.06 "Espectacular dispositivo policial en el Corte Inglés de Sol. Decenas de furgones de policía y medio centenar de agentes de policía están desplegados en la popular calle del Carmen", informa Maria Menéndez.

10.05 Tres sindicalistas han resultado heridos esta mañana tras ser atropellados por un vehículo cuando informaban a los conductores en la carretera de Gibraleón en sentido Huelva, por lo que han sido trasladados a Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez, donde están siendo atendidos y valorados.

09.59 "Un centenar de personas con banderines de UGT se concentran en la sede del gobierno regional de Madrid al grito de ¡huelga, huelga general!", informa Maria Menéndez desde la Puerta del Sol y alrededores, dnde las pancartas y pegatinas a favor de la huelga inundan las calles. Los trabajadores de los comercios tratan de limpiar los carteles de las puertas de sus establecimientos en los que se lee "cerrado por huelga general".

09.56 Los aeropuertos españoles operan el 40% de los vuelos programados hasta las 7.00 horas, según informa Aena.

09.50 La mayoría de los colegios de Madrid han abierto sus puertas con normalidad. "Hemos venido todos", afirma Berta, profesora del colegio público Fernando el Católico. En otros centros de la zona, como el colegio La Salle-San Rafael y Claudio Moyano apenas han faltado profesores y alumnos, informa Vicky Montero, que a esta hora sigue recorriendo centros escolares.

09.49 Cuatro personas han sido detenidas en las últimas horas por efectivos de la Policía Local por cometer actos vandálicos en el centro de Vigo.

09.37 Algunas compañías aéreas británicas, entre las que se encuentran British Airways y Easyjet, han anticipado que se producirán retrasos y cancelaciones en los vuelos a España o procedentes de este país debido a la huelga.

09.34 "El gobierno trabaja para garantizar los dos derechos, el de la huelga y el del trabajo, y para buscar el diálogo", ha afirmado Zapatero a la salida del Congreso. A la pregunta de los periodistas de si tiende la mano a los sindicatos, el presidente ha respondido que "es la obligación del gobierno hacerlo", según informa María Menéndez.

09.32 La mayoría de bares, cafeterías, panaderías y pastelerías están abiertos en Barcelona desde las primeras hora de la mañana, según ha podido constatar la agencia Efe en diversos puntos como la carretera de Sants, la Gran Vía desde su inicio hasta Plaza Universitat, y la zona comercial de Pelai.

09.30 En la sede del PP en la calle Génova, un piquete formado por un centenar de personas han empapelado las oficinas con pegatinas en favor de la huelga. Ahora, los trabajadores de Génova se afanan en quitarlas.

09.24 General Motors, Ford, Seat, Nissan, EADS, Airbus, Bosch, Repsol.... En general, las grandes fábricas han parado durante el turno de noche, según informan los sindicatos.

09.20 El mundo de la cultura apoya la huelga general. Esta madrugada, cantantes, actores y otros artistas se han concentrado en Madrid para ejemplificarlo.

00.47 min El mundo de la cultura ha querido apoyar la huelga general con una concentración esta medianoche en una plaza del centro de Madrid.

09.17 Las tiendas y bares del madrileño barrio de Chamberí comienzan a abrir sus puertas con normalidad. Los propietarios de los puestos del mercado municipal de Vallehermoso colocan la mercancía, menos de la habitual, porque han comprado menos pescado en previsión de que hoy haya menos clientes.

09.10 Los autobuses de la EMT están funcionando en el 14%, según la Comunidad de Madrid. Daniel Flores, desde la localidad de Torrejón de Ardoz, informa de que no circula ningún autobús urbano por las calles, tan sólo los interurbanos y que tardan en llegar "tres veces más de lo normal".

09.08 Red Eléctrica informa de que a las 7:00 de la mañana el consumo eléctrico ha caído un 20% con respecto al miércoles de la semana pasada.

09.07 "Es una huelga de los sindicatos, no de los trabajadores", aseguran Vicente y David, dos trabajadores autónomos que consideran que la huelga no va con ellos.

09.02 La mayoría de los quioscos de prensa de la capital española están cerrados o apenas han recibido periódicos, según informa María Maicas.

01.55 min Los principales periódicos españoles han impreso ediciones reducidas

09.00 Preguntado por los periodistas al entrar en la sesión de control sobre la huelga general, Zapatero ha respondido "voy a trabajar". El líder del PP, Mariano Rajoy, también se encuentra ya en el hemiciclo y también ha rehusado valorar el seguimiento de la huelga.

08.58 A cinco minutos de que se abran las puertas de la mayoría de los colegios en Madrid, los padres acuden a los centros escolares "tranquilos" porque saben que, aunque no todos los profesores acudan a trabajar, habrá suficientes para cuidar de sus hijos.

08.56 El secretario de Organización y Comunicación de UGT, José Javier Cubillo, ha señalado que, aunque aún no se han computado sectores como la enseñanza y el comercio, el seguimiento de la huelga general "supera holgadamente" el 70%.

08.54 El Metro de Madrid está funcionando al 83% y se están registrando algunos problemas en los autobuses interurbanos que entran en Madrid, informa la Comunidad.

En la A-6 (Coruña) hay problemas por actos vandálicos en las zonas de Majadahonda y Las Rozas, porque los autobuses salen de las cocheras, pero no pueden llegar al intercambiador de Moncloa, donde se acumulan los viajeros.

En la A-3 (Valencia) los piquetes no han dejado salir a los autobuses de las cocheras en Rivas-Vaciamadrid y en la A-5 (Extremadura) 28 vehículos han sido obligados a regresar a las cocheras en Móstoles y Alcorcón.

08.48 "¿Me vas a pagar tú la hipoteca?", gritan algunos trabajadores de Mercamadrid a los piquetes informativos que les impiden la entrada. Muchos camiones han tenido problemas para entrar durante la madrugada en los "mercas" de toda España.

01.32 min La Huelga general se ha notado en los grandes mercados mayoristas. El Gobierno asegura que funcionan a un ritmo muy lento. Los sindicatos dicen que NO hay actividad en ellos. El paro es total en la industria del automovil y del metal.

08.47 Acaba de entrar el presidente José Luis Rodríguez Zapatero al Congreso de los Diputados, donde hay total normalidad y ausencia de piqutes.

08.42 Se viven momentos de tensión en Atocha. Un centenar de ciclistas se manifiesta en la glorieta de Carlos V al grito de "huelga, huelga, huelga general". La policía se emplea a fondo en estos momentos con los piquetes que cortan el tráfico junto a los ciclistas, según informa Carmen Campos. Un cordón policial trata de impedir que lleguen hasta el Paseo del Prado.

08.35 Corbacho informa de que los servicios mínimos en transporte se están cumpliendo al 97% allí donde han sido pactados y no ha entrado en valoraciones sobre el seguimiento de la huelga general.

08.34 El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, comparece para dar los primeros datos de la huelga general que, asegura, se está desarrollando "con normalidad y sin incidentes relevantes".

08.23 El Sindicato del Taxi de Barcelona ha asegurado que el 90% de la flota de taxis está secundando la convocatoria de huelga general en sus primeras horas, y ha vaticinado que a lo largo de la jornada el paro lo seguirá "prácticamente el total del sector".

08.19 "Asturias está paralizada", informa RNE en Oviedo. En la capital asturiana, la policía ha detenido a un integrante de un piquete.

08.17 Un portavoz de la EMT ha informado a las decenas de usuarios que esperaban en la estación de Atocha que "no van a salir más autobuses" porque los piquetes han tomado las cocheras y no permiten la salida de ningún autobus, informa Carmen Campos.

08.13 "Si la huelga hubiera sido hace 10 meses, la gente sí la habría secundado", afirma Roberto, dueño de una cafetería en la madrileña calle de Fernando el Católico.

08.08 La totalidad de los trabajadores de General Motors en Figueruelas, Zaragoza, secundan la huelga, según ha informado el presidente del comité de empresa, José Juan Arceiz.

08.06 El Gobierno informa de que los servicios mínimos pactados con Fomento se siguen cumpliendo al 99%.

07.58 Un portavoz de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid confirma que los autobuses de las líneas Circular y 27 no están saliendo de las cocheras y recomienda el uso del metro como alternativa. En algunas paradas de Atocha la gente está esperando 30 minutos más de lo normal.

07.55 Un delegado sindical ha resultado herido leve y otro ha sido detenido, según fuentes sindicales, durante un "pequeño incidente" entre un piquete informativo y la Policía Nacional a las puertas de la empresa de limpieza de Alicante. No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno no han confirmado este hecho.

07.45 En Madrid, una frutería en el barrio de Argüellesde Madrid ha abierto y ha recibido la fruta a la hora prevista, informa Victoria Montero. Un chófer que trabaja normalmente a estas horas dice que hay mucho más tráfico que un día habitual, lo que contradice los datos de la DGT.

07.40 Varios autobuses que transportaban a trabajadores de Metro de Madrid han sido apedreados por los piquetes esta madrugada, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Transportes.

07.35 Cuatro miembros de un piquete del sindicato CIG han sido detenidos en Lugo por realizar pintadas en fachadas del centro de la ciudad, han informado a Efe fuentes policiales.

07.30 La Delegación del Gobierno en Madrid informa de que el Metro de Madrid ha iniciado la jornada con el 75% de los servicios y el 99% de los conductores en sus puestos de trabajo.

07.23 La DGT da cuenta de cortes de tráfico en Teruel, Burgos, Asturias, Sevilla y Zaragoza entre otras provincias, causados al parecer por la actuación de los piquetes. Además, Tráfico constata que hay menor nivel de circulación en Madrid.

07.20 El sindicalista arrollado por un camión en Mercabarna continúa ingresado en el Hospital de Bellvitge (Barcelona) en observación por un golpe en la cabeza.

07.14 La Moncloa informa de que el corte en la la línea 9 del Metro de Madrid se debe a una barricada con neumáticos ardiendo. La Delegación del Gobierno dice que los piquetes han puesto cadenas en las catenarias. Y en Atocha, un empleado del suburbano madrileño niega que la causa de la incidencia sea por la huelga, informa Carmen Campos.

07.00 Varios usuarios de los trenes de cercanías en Atocha dicen que hay menos viajeros que un día normal, informa Carmen Campos. En los carteles luminosos también se avisa de que no habrá trenes de cercanías a Segovia y Ávila.

06.50 De Atocha sólo van a salir los 24 trenes AVE pactados como servicios mínimos; el resto de trenes de larga distancia están cancelados, informa TVE.

06.35 Los piquetes impiden la salida de los autobuses de la empresa Sarbús en su central de Sabadell, una de las bases más importantes del transporte público en Barcelona.

06.30 Un empleado de Metro de Madrid dice que los trenes están cumpliendo los servicios mínimos del 50%. No obstante, está cortada la línea 9 entre Rivas Futura y Arganda (al sureste de la capital).

06.25 En Atocha, Carmen Campos recoge los testimonios de los ciudadanos. Un barrendero que vive en Parla ha llegado a la estación de cercanías del centro de Madrid sin problemas. Una chica que habitualmente coge el metro para llegar aquí, hoy ha hecho este trayecto (dos paradas) andando. Juan dice que va a trabajar porque "están los tiempos como para hacer huelga".

06.19 La Asociación de Mayoristas de Fruta de Mercamadrid dice que hay "bastante género" aunque "pocos clientes". Durante las primeras horas de la madrugada, el mercado ha estado bloqueado.

06.06 Chema Puente (Radio Nacional) informa de que en las cocheras de plaza de Castilla, en Madrid, se están viviendo momentos tensos con los piquetes enfrentados a las fuerzas de seguridad. Se han llegado a producir algunas cargas policiales.

06.05 El Gobierno informa de que está interrumpido el servicio en la línea de cercanías Torrelodones-Madrid por un corte de catenaria.

05.44 La demanda de energía eléctrica hasta las 05.00 ha descendido un 10,9% respecto a los niveles registrados el martes, según la información en tiempo real de la web de Red Eléctrica. Eso supone que el consumo es casi el mismo que el domingo.

05.39 Los piquetes impiden de momento la salida de los autobuses urbanos de Madrid de las cocheras de Fuencarral, aunque los vehículos empiezan a salir de otras instalaciones, informa Efe.

05.28 Los piquetes han cortado el acceso a los mercados mayoristas de Salamanca, Granada, La Rioja y Las Palmas, según el Gobierno.

“Nadie va a venir a comprar“

04.41 Los piquetes que han bloqueado durante cinco horas Mercamadrid se han retirado y han permitido la entrada de camiones. Pero en el interior apenas hay actividad. Por ejemplo, en el mercado de frutas y verduras no se han montado los expositores ante la seguridad de que "nadie va a venir a comprar". Según el relato de los trabajadores a Efe, ningún comprador se había presentado hasta ahora. Mercabarna también se ha reabierto poco antes de las 4.00.

04.23 Los 12 aeropuertos con vuelos designados como servicios mínimos funcionan con "total normalidad", aunque a estas horas apenas hay actividad. Según informa Europa Press, citando fuentes de UGT, en Barajas (Madrid) está cerrado el acceso a la terminal de carga, que suele registrar más actividad de madrugada.

04.17 UGT ha criticado la "violencia" empleada por las fuerzas del orden que, según sus datos, ha provocado cinco heridos en Valladolid, en la planta de Renault.

03.15 Piquetes informativos en la frontera de Melilla entorpecen la entrada de camiones, según el Gobierno. Además, en la ciudad autónoma no se ha publicado el diario Sur.

02.55 Todos los periódicos editados en Madrid han salido a la calle, aunque con ediciones reducidas, según informa la secretaria de Estado de Comunicación.

02.10 Gabriel López (TVE) informa desde Mercamadrid de que unas 400 personas prácticamente bloquean el acceso de camiones y vehículos al mercado central de Madrid, donde el atasco de camiones llega ya hasta la carretera M40.

01.30 La comunidad de Madrid informa de que el tranporte público está funcionando "con normalidad" en la capital, con casi todos los trenes de metro en funcionamiento hasta el cierre del martes a la 01.30 y respetándose los servicios mínimos en los autobuses. Un representante de la Empresa Municipal de Transportes ha dicho que los usuarios los autobuses nocturnos (conocidos como búhos) soportan largas colas.

01.28 Alba Beas (TVE) informa de que el acto con el que los representantes de la cultura han querido celebrar su jornada de huelga, en la madrileña Plaza de Santa Ana, ha concluido sin demasiado éxito de público. En la calle Gran Vía hay varios grupos de piquetes de unas 20 personas cada unos que se dirigen hacia Cibeles, que está prácticamente tomada por la policía, y otro hacia Plaza de España.

01.10 Un tercer piquete ha resultado herido, según UGT. El suceso ha ocurrido a la entrada de Mercabarna y el piquete ha sido trasladado a un hospital de Barcelona.

01.05 Sólo seis camiones de recogida de basura han salido a las calles en Madrid para recoger los residuos de hospitales, lo pactado en los servicios mínimos con el Ayuntamiento, según UGT. Según el sindicato, el 100% de los trabajadores no incluidos en esos servicios mínimos están secundado el paro.

00.40 Tres piquetes sindicales formados por unas 400 personas han bloqueado desde las 23.00 la entrada de camiones a Mercabarna, el mercado de materias primas de Barcelona, informa UGT. Varios camiones han desistido de entrar, añade la fuente.

00.24 El sindicato MCA-UGT y las federaciones de Industria y de Construcción de CCOO aseguran que el paro es total en las grandes fábricas del sector del metal y en las principales obras de infraestructura en el turno de noche.

00.15 La televisión pública andaluza Canar Sur también ha dejado de emitir, como ya hiciera en la huelga de funcionarios del pasado junio.

00.05 Telemadrid ha interrumpido su programación. La televisión autonómica madrileña muestra una imagen fija de su sede con un rótulo en el que se lee: "La huelga general, convocada por los sindicatos contra la reforma laboral del Gobierno de la Nación, impide la emisión de Telemadrid". Los sindicatos no alcanzaron este martes un acuerdo con la dirección, informa Europa Press.

00. 01 Ha comenzado la sexta huelga general de la democracia. 18 millones de trabajadores están llamados a secundar los paros.

