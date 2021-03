Zapatero, con la mente puesta en el día después

29 de septiembre de 2010. Zapatero guardará en su memoria esta fecha como el día que se enfrentó a su primera huelga general como presidente del Gobierno.

Su estrategia ante la convocatoria de paro nacional ha sido aguantar la marea sindical y esperar a que pase el temporal.

Respeto es una de las palabras que más se ha oido estos últimos días entre los miembros de un Gobierno socialista que ve como su sindicato hermano, UGT, convoca, junto a CC.OO, la madre de todas las protestas. Una sufrió Adolfo Suárez; tres, Felipe González, otra más, Aznar y ahora le toca a Zapatero capear con una huelga general.

"Tienen derecho a la huelga. Sólo faltaría". Son palabras del propio presidente de este pasado domingo. No avivar el fuego ya encendido es la consigna adoptada por un PSOE al que los sindicatos han retirado una confianza de la ha gozado desde que llegó a La Moncloa.

El PP ha criticado a las centrales sindicales porque las considera "cómplices" de la política económica de Zapatero . En junio, la secretaria general de los 'populares'. María Dolores de Cospedal, expresó su malestar porque la protesta no se hubiera planteado al llegar a los 4 millones de parados.

La fractura entre Gobierno y sindicatos es evidente pero el enfrentamiento no es radical . Prueba de ello es que, por primera vez en la historia, se ha alcanzado un acuerdo de servicios mínimos de transporte entre el Gobierno y los sindicatos, considerado este sector como clave en una protesta de estas características.

Enfrentamiento entre PSOE y sindicatos, pero no radical

Zapatero piensa en el día después

El presidente ya piensa en el día después y trata de reconstruir un puente de diálogo para volver a la paz social de la que ha presumido durante años y que quedó bombardeada tras lo que los sindicatos denominaron "tijeretazo social" (reducción de sueldo a los funcionarios y congelación de pensiones) y, sobre todo, tras la aprobación de la reforma laboral, que supuso para las centrales sindicales sobrepasar todas las líneas rojas permitidas.

Este mismo fin de semana el jefe del Ejecutivo ha tendido la mano a los sindicatos para que, después de la huelga, se abra un nuevo espacio de diálogo y concertación para lograr reducir el desempleo y para llegar a un acuerdo en la reforma de las pensiones.

Al Gobierno sólo le cabe esperar que los efectos de la huelga no sean devastadores y que la movilización social para secundar el paro no sea alta. En esa tarea ha contado con el apoyo inesperado del PP, que no ve que el paro sea la solución a lo que sí consideran una política errática del Gobierno.