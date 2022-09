El portavoz del presidente palestino Mahmud Abás ha anunciado que la decisión sobre futuras negociaciones con israelíes quedan aplazadas hasta el 4 de octubre, pese a que pasada la medianoche finalizase la moratoria a la construcción en las colonias judías en Cisjordania.

"La colonización debe parar", ha subrayado Abás en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés, Nicolás Sarkozy en París, en la que también ha precisado que no iba a "tener una reacción rápida" a la reanudación de las construcciones en las colonias israelíes a pesar de que amenazó con abandonar el diálogo si no se prorrogaba la congelación de los asentamientos.

"Lamento la decisión de Israel", ha asegurado por su parte el presidente francés, quien también ha insistido en que: "siempre he mantenido la misma posición" al aludir al fin la moratoria sobre nuevas construcciones en los asentamientos israelíes.

La problemática de la colonización

Sarkozy ha precisado que "hubiera preferido mil veces que se parara la colonización", al tiempo que también ha señalado que la posición de Francia en ese sentido la ha expresado personalmente en una declaración que ha hecho ante el Parlamento israelí junio de 2008.

"Tenemos que estudiar todas las repercusiones con la dirección palestina y con los países árabes", declaró por su parte Abás, quien ha insistido en que la opinión sobre las negociaciones de paz para Oriente Medio se dará a conocer después del día 4 de octubre.

"Tiene que haber una concertación entre las partes para establecer un mecanismo" para continuar el proceso de paz, ha añadido el líder palestino.

"Tengo que seguir siendo optimista y mantener viva la esperanza", asegura Abás, a la vez que afirma que: "estoy absolutamente seguro de que al final llegaremos a un resultado" y "se creará un Estado palestino" porque los israelíes saben que "sin la paz, no pueden seguir viviendo".

Por su parte, el presidente francés ha afirmado que "lo que deseamos es que los israelíes puedan vivir en paz junto a los palestinos" y ha asegurado que este lunes mismo dirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que "hay que dar más garantías al presidente de la ANP".

"Le diré que Francia comprende los problemas que tiene por gobernar en coalición", ha asegurado el presidente francés, quien ha señalado que le reclamará que dé "garantías" a Abás para que pueda también afrontar los problemas internos que tiene.

Sarkozy ha insisido en que la Unión Europea (UE) debe acrecentar su papel político en el proceso de paz.

"No es viable para Europa seguir financiando un Estado y quedarse de lado en el proceso político", ha declarado el presidente francés, quien ha sñealado que el aporte de la UE no significa que deba sustituir a Estados Unidos, si no "reforzar" la iniciativa del presidente, Barack Obama.