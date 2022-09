Mayor Oreja: "El comunicado y la reacción de los mediadores confirma un proceso de negociación"

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ha asegurado este lunes que el último comunicado de ETA y "la reacción inmediata" de los mediadores internacionales "confirma la existencia de un proceso de negociación".

Mayor Oreja ha recalcado que es "impensable e imposible de creer" que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero esté al margen de este proceso.

A su entender, el "silencio" de Gobierno ante el anuncio de los mediadores pidiendo una comisión para verificar el alto el fuego "es absolutamente inequívoco" y "lo explica todo".

"En cualquier circunstancia se hubiese descalificado desde el Gobierno esa asunción y ese papel de los mediadores internacionales. Sólamente si los mediadores internacionales actúan de acuerdo con el Gobierno se interpreta o se comprende el silencio del Gobierno", ha declarado.

El Gobierno rechaza una verificación internacional

Por su parte, el Ejecutivo central considera que no se dan en absoluto las condiciones para crear una comisión internacional que verifique el cese de los atentados por parte de la banda terrorista ETA y, si es necesario, lo transmitirá de manera discreta a aquéllas personalidades que pudieran avalar el último intento de la banda.

En su comunicado de este fin de semana, ETA se mostraba dispuesta a seguir los pasos previstos en la Declaración de Bruselas, que pedía a la banda un alto el fuego permanente y verificable.

La declaración, publicada el 29 de marzo, llevaba 20 firmas, entre ellas las de la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson y las de varios premios Nobel de la Paz (los sudafricanos Desmond Tutu y Frederik de Klerk y los norirlandeses John Hume y Betty Williams).

Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha insistido en que el comunicado de ETA "no significa nada nuevo", en palabras de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

"No cabe nada, no hay ningún atajo, y no hay nada que comentar sobre lo que no significa nada nuevo", ha dicho la portavoz del Gobierno, recalcando que "tiene que haber un fin definitivo, y total, claro y contundente" de la violencia.