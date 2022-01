El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, proclamará que quiere poner fin "de una vez por todas" al conflicto en Oriente Medio y hará un llamamiento a defender la paz contra sus enemigos en un discurso frente al presidente palestino, Mahmud Abás, al que ha califica como "socio", en el discurso que pronunciará en la cena conjunta que organiza esta noche la Casa Blanca.

Así se recoge en los extractos de su intervención en la cena, en la que también estarán el presidente egipcio, Hosni Mubarak, el rey Abdalá de Jordania, el representante del Cuarteto para Oriente Medio, Tony Blair, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

"No buscamos un breve interludio entre dos guerras. No buscamos un respiro momentáneo entre el terror; buscamos una paz que ponga fin al conflicto de una vez por todas", se detalla en el discurso, adelantado a la prensa.

Paz duradera

En él se insiste en que su Gobierno quiere "forjar una paz segura y duradera entre Israel y los palestinos", aunque también se subraya que "la paz debe ser defendida de sus enemigos", en una referencia velada a Hamás, que ha reivindicado la muerte de cuatro colonos judíos en Cisjordania y que rige la Franja de Gaza.

Estas palabras de Netanyahu serán previas al inicio formal de las conversaciones de paz con los palestinos, que tendrán su escenificación el jueves en un encuentro cara a cara con la mediación de la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton.

Netanyahu pronunciará el discurso tras reunirse durante 90 minutos con Barack Obama, que se juega su iniciativa más arriesgada a nivel internacional, ya que quiere que ambas partes cierren un acuerdo que garantice la seguridad de Israel y la creación de un estado palestino en doce meses.

Obama, por su parte, ha asegurado tras reunirse con Abás, que se están "haciendo progresos" en las negociaciones.

Los palestinos quieren un estado formado por Cisjordania, plagada de colonias israelíes que no respetan las fronteras anteriores de la guerra de 1967, y la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, que no reconoce a Israel y que Israel y EE.UU. no reconocen a su vez como interlocutor.

Además, quieren que la capital de su estado futuro sea Jerusalén Este, que alberga la Explanada de las Mezquitas y el Muro de las Lamentaciones y a la que Israel no quiere renunciar.

Mientras, el reloj sigue corriendo hacia el 26 de septiembre, cuando concluye la moratoria de diez meses a la construcción de asentamientos puesta en marcha por Netanyahu de forma unilateral para revivir las negociaciones pero que ahora la oficina del primer ministro dice que no prolongará.

Sin embargo y pese anteriores desencuentros, Obama y Netanyahu han aparecido en la Casa Blanca codo con codo y el líder estadounidense ha advertido a Hamás que no conseguirá boicotear el proceso.

En el otro lado, el "socio" de Netanyahu, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, ha amenazado con abandonar las negociaciones si continúa la construcción de asentamientos mientras los asesores de Obama buscan una solución de compromiso.