Siempre que convoco a mi memoria aquellos días previos a la invasión de Irak recuerdo la anécdota que me contó un amigo, un viejo periodista iraquí, sobreviviente de mil batallas periodísticas y callejeras, opositor al régimen de Sadam Hussein, encarcelado en más de una ocasión, y aún así empeñado en mantener su dignidad como ser humano y como ciudadano de Irak.

Un par de meses antes de la invasión había ido a Londres. Había colaborado con la agencia británica Reuters. Visitando el British Museum, mientras contemplaba las impresionantes piezas arqueológicas de la antigua Mesopotamia, fruto de la expoliación colonialista, se puso a llorar.

Otro visitante del museo, un perfecto caballero inglés, un gentleman, se preocupó por él y le preguntó con amabilidad si se encontraba mal, si le ocurría algo. Mi amigo respondió: "no es nada, es tan sólo que observando todas estas obras de arte me he dado cuenta de cómo nos han robado nuestro pasado, y, sobre todo, me doy cuenta de cómo nos van a robar nuestro futuro".

Preparativos para la invasión Aquellos meses, aquellas semanas, aquellos días previos al 20 de marzo de 2003, Bagdad era una ciudad que decía prepararse para la invasión. Se cavaban trincheras a orillas del Tigris, se movilizaban miles de voluntarios, se coreaban consignas de resistencia y loas a Sadam Hussein. Pero todo tenía un aire de irrealidad, como si fuera un escenario preparado de antemano y que en un momento dado se desmontaría y cada cual se iría a su lugar. Creo que muy pocos iraquíes eran conscientes de que estaban a las puertas del infierno. A pesar de toda la parafernalia belicista del régimen y de las amenazas que se cernían sobre Irak, el ambiente en Bagdad seguía siendo el de una ciudad llena de vida, bulliciosa y ajetreada. Los bazares, los mercados, las calles y avenidas mantenían su frenético ritmo cotidiano. Por las noches los cafés, las teterías, los locales en los que se fumaba narguile permanecían abiertos hasta altas horas de la noche. La situación no era precisamente boyante. Los iraquíes habían tenido que acostumbrarse a sobrevivir mientras se iba deteriorando paulatinamente su nivel de vida. Primero fue la guerra con Irán, aquella absurda aventura bélica a la que se lanzó Sadam, con el beneplácito de Occidente, para detener el posible contagio de la Revolución Islámica en la vecina Persia. Después vino la invasión de Kuwait y la nueva guerra contra la coalición internacional. Otra de las locuras de Sadam y sus secuaces. Siguieron las sanciones internacionales, que tuvieron un efecto demoledor sobre la economía iraquí, que en algunos aspectos llevaron al país a retroceder décadas. En los sucesivos viajes que hice a Irak en la década de los noventa y los primeros años del dos mil se hacía evidente el deterioro en la vida de los iraquíes. Pero la población se aferraba a la creencia de que también aquel año de 2003 lograría sobrevivir. No en era igual en todas partes. En el sur, en las ciudades santas de Kerbaka y Nayaf, en Basora, la población chií había sufrido la brutal represión del régimen. Como la había sufrido la población kurda, en el noreste de Irak. La dictadura de Sadam Hussein había masacrado durante años a miles de kurdos y de chiíes. Y su odio hacia el dictador se destilaba lentamente. Pero la población chií había sido masacrada igualmente en otros países de mayoría suní y los kurdos eran masacrados en Turquía. No parecía que esa represión fuera un argumento válido para la invasión.