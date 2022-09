El líder de CiU, Artur Mas, ha dicho que no considera la prohibición de los toros en Cataluña, aprobada este miércoles por el Parlament, "una victoria catalanista".

Más asegura que no ha sido ambiguo con su voto, sino que no lo ha desvelado para evitar influir en el resto de miembros de su partido en el Parlament. El presidente de CiU asegura que ha votado a favor por un "tema de conciencia personal". "Creo que tendré una Cataluña mejor", ha dicho.

El gobierno no comparte la decisión y pide "no politizar"

Llamazares (IU) no es "partidario", pero no los prohibiría

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha asegurado en Onda Cero que, aunque no es partidario de esta fiesta, no llevaría a cabo "una decisión drástica en esta materia" si se tratara a nivel nacional. Es decir, que aunque no es "partidario" de los toros, no los prohibiría.