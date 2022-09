El Parlamento catalán ha decidido prohibir los toros a partir de enero de 2012 en Cataluña al respaldar la Iniciativa Legislativa Popular que pedía la abolicíon de la Fiesta por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones.

Entre aplausos de los miembros de la Plataforma Prou!, que está detrás de esta inciativa, ha sido conocida la histórica decisión del Parlamento de Cataluña, que ha sacado así adelante la primera ILP de la legislatura con los 32 votos de CiU, 21 de ERC, 12 de ICV-EUiA y, finalmente, 3 votos del PSC.

A favor de la Fiesta han votado 31 del PSC, 14 del PP, 7 de CiU y 3 del grupo mixto. Según fuentes del Parlamento catalán, las nueve abstenciones han sido 6 de CiU y 3 del PSC. Estos dos últimos partidos son los únicos que dieron libertad de voto a sus diputados. Otros tres de CiU estaban en el hemiciclo pero no han votado.

El presidente de la Generalitat, José Montilla (PSC), ha votado en contra de prohibir los toros, mientras que el líder de CiU, Artur Mas, que hasta ahora había guardado silencio sobre el sentido de su voto, ha respaldado su abolición al igual que los de ERC, Joan Puigcercós, y de ICV-EUiA, Joan Saura.

Entre los que se han abstenido destacan el conseller de Economía, Antoni Castells, según informa RNE.

La portavoz de la Plataforma en Defensa de la Fiesta, Silvia Salas, ha anunciado en una entrevista en RNE que recurrirán la decisión del Parlament ante el Tribunal Constitucional. "Vamos a ver qué hemos hecho mal, pero agotaremos todos los cartuchos posibles"; ha explicado Salas, que ha cifrado en 300 millones de euros el coste en indemnizaciones que deberán desembolsar las arcas públicas.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, que se ha ausentado durante toda la mañana de su escaño, sí ha estado presente en la votación y ha sido el primero en reaccionar ante la abolición.

"He votado en contra de la prohibición de los toros, pero pido respeto para la decisión soberana del Parlament", ha asegurado Montilla, al tiempo que ha explicado que "se equivocan quienes han hecho de esta votación un termómetro de las relaciones entre España y Cataluña".

Regular los toros por ley

Tras la decisión del Parlament catalán, el PP ha anunciado que llevará al Congreso y al Senado una proposición de Ley para que las corridas de toros se regulen y se declaren "fiesta de interés cultural general". De esta forma se regularía la Fiesta Nacional en todo el territorio español.

Previamente a la votación, los portavoces de los distintos grupos han intervenido en el pleno para fijar sus posiciones y avanzar el sentido de su voto. "Algunos grupos han visto una oportundiad para eliminar algo que molesta a la identidad catalana que quieren formar". Éste es el motivo, a juicio del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha llevado tan lejos la ILP.

Rivera, durante su intervención, ha apuntado a "no nos encontramos ante un debate sobre la protección de los animales sino ante un debate identitario".

"No gustaría ver a algunos de los que voten aquí este verano pescando, cazando o comiendo foie, que por el aspecto parece que les gusta mucho el foie y ya saben cómo se trata a las ocas en su elaboración", ha aseverado Rivera, para a continuación denunciar que, en caso de que salga adelante el veto a las corridas de toros, "Cataluña comenzará a ser conocida como una comunidad de prohibiciones".

“Yo no voy, pero votaré para que Montilla pueda ir“

"Yo no voy a los toros, no me gustan, pero votaré para que el presidente de la Generalitat, al que sí le gustan las corridas, pueda ir", ha concluido Rivera en ausencia del presidente José Montilla.