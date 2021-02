La posibilidad de que Cataluña prohíba el próximo miércoles las corridas de toros no interesa sólo a España y prueba de ello es el seguimiento que, a nivel internacional, tiene la inminente votación.

Cómo vive el animal una corrida, qué supondría para la unidad de España que se suspenda el arte de torear o si se trata de un episodio más de la "enemistad entre Madrid y Barcelona", son algunas de las ideas que la prensa extranjera incluye en sus noticias.

Los diversos intereses según los grandes medios

Uno de los principales alegatos tradicionales a la hora de prohibir las corridas ha sido el sufrimiento del animal. Y es en esta idea en la que se centran medios como The News Feed, de la revista Time.

Para este medio, el protagonista es el toro, cómo vive "la crueldad del arte del toreo" y, a lo largo de su texto, mantiene un estilo irónico sobre si realmente una parte de España será capaz de terminar con la práctica en la que el que "no elige estar en la plaza es el animal".

Sin embargo, otros grandes medios prefieren centrar la votación de mañana en los intereses políticos, en si influye o no la reciente sentencia del Estatut y cómo todo ello puede determinar finalmente lo que decida. En este sentido, The New York Times defiende que lo que realmente importa ahora ya no es el bienestar del animal. Es más, asegura que el debate centrado en este aspecto "se ha visto ensombrecido por si la cultura del toreo sigue teniendo su lugar en la independencia de Cataluña".

De hecho, este medio hace un repaso sobre cómo han ido evolucionando los sentimientos nacionalistas tanto dentro como fuera de España e incluye como ejemplo de ello el caso de Kosovo.

El Edmonton Journal también se centra en la cuestión catalana y considera que el hecho de que exista la "posibilidad de prohibir una de las tradiciones más emblemáticas" es algo que se emplea para reflejar la independecia de los catalanes frente a los madrileños.