José Montilla, president de la Generalitat de Cataluña, no ha asistido al histórico debate sobre la prohibición de las corridas de toros en la comunidad autónoma a partir de 2012.

Durante el pleno, ha habido varias alusiones a la ausencia de Montilla. La más destacada la de Albert Riera, de Ciutadans, que ha concluido su discurso diciendo que "yo no voy a los toros, no me gustan, pero votaré para que el presidente de la Generalitat, al que sí le gustan las corridas, pueda ir".