El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha presentado recurso contra la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid de archivar el caso del presunto espionaje a políticos de la región, entre los que el propio Cobo se considera víctima.



El 15 de junio la jueza Carmen Valcarce decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias por un presunto delito de malversación de fondos públicos contra cinco funcionarios y asesores de la Comunidad de Madrid, en el marco de la investigación por un supuesto espionaje.



En su recurso, Cobo asegura que "es palmario que aún quedan mas pruebas que practicar a fin de determinar importes de lo malversado, así como diversas testificales no acordadas hasta la fecha".



Asimismo, el vicealcalde pide a la Justicia que determine cuáles son los usos propios de la función pública encomendada a los asesores de seguridad de la Consejería de Interior imputados en el caso "para luego poder definir los usos ajenos, el destino de los caudales públicos que manejaban y la cuantía de lo indebidamente destinado".

El PSM también recurrió la decisión judicial

El Partido Socialista de Madrid (PSM) presentó otro recurso en la misma línea el pasado miércoles, según anunció el líder de esa formación, Tomás Gómez.

Gómez afirmó que con la sentencia quedaba "demostrado el espionaje" y que su deseo era "que se demuestre que se ha hecho con fondos públicos".

Por su parte, la Fiscalía de Madrid no recurrirá el sobreseimiento aunque no descarta adherirse a alguno de los recursos que presenten las partes para impugnar la decisión acordada por la juez Carmen Valcarce, que no halló pruebas del delito de malversación de fondos públicos.