Amnistía Internacional (AI) ha pedido este martes al Parlamento de Cataluña que no apruebe la ley que prohibirá el uso del velo integral en edificios y lugares públicos.



"Cualquier prohibición violará los derechos a la libertad de expresión y religiosa de aquellas mujeres que elijan llevar un velo integral como una expresión de su identidad o creencia", ha asegurado en un comunicado John Dalhuisen, experto de Amnistía Internacional sobre discriminación en Europa.



Dalhuisen ha defendido la libertad de las mujeres "a elegir qué ropa se ponen", algo que está amparado "bajo las leyes internacionales de derechos humanos" y que es un derecho que "debe ser respetado, tanto en el caso de la ínfima minoría de mujeres musulmanas que deciden llevar burka, como en el del resto de la población".



El experto de AI ha argumentado que "la discriminación no se puede combatir con discriminación" y que "la igualdad de género no avanza dictando qué es lo que pueden y no pueden vestir las mujeres".

"Muchas mujeres se verán confinadas a sus casas" AI destaca que el Gobierno socialista español ha hecho de la promoción de la igualdad de género una prioridad en su agenda política, pero considera que son necesarios "mayores esfuerzos para combatir la discriminación, los estereotipos y prejuicios que afectan a las mujeres musulmanas, tanto dentro de sus comunidades como en la sociedad en su conjunto".



"Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres de la presión y coerción de vestir velos que cubren totalmente la cara, pero las prohibiciones integrales no son la manera de hacerlo", ha declarado Dalhuisen, quien considera contraproducentes estas medidas.



Muchas de estas mujeres que visten el burka y que no podrán hacerlo en la calle "se verán confinadas a sus casas, tendrán menos oportunidades de trabajar o estudiar y no podrán acceder a la asistencia y protección que necesitan", añadió.