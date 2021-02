La feria E3 se pone cinematográfica

La Electronic Entertainment Expo (E3) demuestra que el cine está más presente que nunca en los videojuegos: algunos de los títulos más esperados, como son el nuevo "Call of Duty", "Tron Evolution", "Epic Disney" o "Star Wars: The old Republic" guardan una estrecha relación con el séptimo arte.

La industria del videojuego es heredera natural de las películas y busca, cada vez más, reproducir el realismo cinematográfico y ahondar en la profundidad de las historias.

El videojuego ha bebido del cine bélico, ha aprendido del animado, ha recogido el testigo del de ciencia ficción y se ha adueñado de algunas historias, mientras que la industria cinematográfica se nutre del ocio interactivo.

Y en la segunda jornada de la feria de videojuegos más importante de EE.UU. se ha sentido esa relación, a veces íntima, que une a ambas industrias.

Una de las joyas más preciadas del evento, "Call of Duty Black Ops", ha mirado al cine para desarrollar una experiencia bélica creíble.

En declaraciones a Efe, el portavoz del título, Josh Olin, ha explicado que jugar al nuevo "Call of Duty" es como "entrar en una película compleja y profunda" en la que el usuario, si no mide sus acciones, puede desencadenar la tercera guerra mundial.

Ambientado en la Guerra Fría y con una gran potencia cinemática, el juego no sigue una coherencia temporal, sino que da saltos en el tiempo y en el espacio, permitiendo batallar en Rusia y acto seguido librar una lucha en Vietnam.

La última entrega de la serie de guerra más deseada por los "jugones" desembarcará en Xbox 360, PlayStation 3, Wii y PC el próximo 9 de noviembre.

El cine también influyó en la creación del título de acción "True Crime". Su productor, Jeff O'Connell, sostiene que el videojuego está inspirado en películas asiáticas y que su protagonista ha heredado mucho del personaje de Leonardo di Caprio en "The Departed": el tipo en cuestión es un policía que ha de infiltrarse a cualquier precio en los bajos fondos de Hong Kong.

La historia, el poder de Hong Kong como un personaje más de la aventura, la amplia libertad de acción y por supuesto la lucha, la persecución y la fuerza al volante son las claves de este título, ha destacado su responsable.