La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam) ha denunciado que concesionarios y establecimientos de compraventa barajan la posibilidad de reclamar a sus clientes los más de 6,5 millones de euros en ayudas adelantadas en concepto de subvenciones del Plan 2000E.

Actualmente existen cerca de 13.000 expedientes de operaciones de venta sin posibilidades de cobro de la subvención debido a los problemas técnicos con los que se toparon los agentes de ventas para subir estos expedientes al SIT 2000 -el sistema que gestiona las ayudas- con el fin de tramitar el reembolso de los incentivos anticipados por éstos.

Además, Ganvam ha recibido una misiva del Ministerio de Industria. Éste argumenta que el "no registro de las solicitudes por parte del agente de ventas conduce a tenerlas por no presentadas" , aunque el solicitante reúna todos los requisitos objetivos y técnicos exigidos.

Hacienda

De acuerdo a esta misiva, Ganvam asume que estas ayudas adelantadas por los concesionarios y compraventas -pero que salvo cambio de criterio, no serán reembolsadas- deben concebirse como descuentos comerciales aplicados por los vendedores y no como subvenciones estatales o autonómicas, con sus consiguientes efectos en términos legales y fiscales.

Es decir, que aquellos clientes que hayan recibido las ayudas adelantadas por el vendedor no deberán incluirlas en su declaración de la renta si éste no ha percibido su devolución, ya que al haberles sido entregadas por el agente de ventas tendrán la consideración de descuento en factura -que no tributa- y no de subvención que, como tal, debe declararse a Hacienda.

Los vendedores explican que, con esta nueva situación, se puede dar "la paradoja" de que los verdaderos beneficiados de este plan de incentivos sean las propias Administraciones Públicas quienes, además de no desembolsar estas ayudas, verán engrosar las arcas públicas gracias al retorno vía IRPF por el descuento de hasta 1.000 euros asumido por los vendedores.