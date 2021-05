El dibujante danés Kurt Westergaard, autor de una famosa caricatura de Mahoma con turbante y bomba, ha dejado de trabajar por decisión personal con el periódico Jyllands-Posten tras 27 años de colaboración.

Westergaard saltó a la fama en septiembre de 2005 como uno de los doce dibujantes que participaron en una serie de caricaturas de Mahoma publicadas por el Jyllands-Posten.

Las viñetas provocaron meses después una crisis entre Dinamarca y el mundo islámico, mientras que Westergaard vive desde entonces bajo protección policial por las amenazas de muerte recibidas, que hace cinco meses se concretaron en el ataque sufrido en su casa por un individuo armado con un hacha y un cuchillo.

"Nadie me ha presionado, he estado de vacaciones desde noviembre, y ha sido el periódico el que lo ha organizado por razones de seguridad. No sé si podría volver, pero necesito parar y hacer algo por mí mismo", ha declarado el dibujante a la web del periódico.