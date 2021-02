Tras el revuelo que causó, durante las últimas semanas, los cambios en la política de privacidad de Facebook el CEO y fundador de la red social, Mark Zuckerberg, ha dado permiso este domingo para publicar un mail privado escrito a un bloguero de Silicon Valley donde admite que se han cometido "un montón de errores" tratando al información personal de sus miembros.

“Sé que hemos cometido un montón de errores“

"Sé que hemos cometido un montón de errores, pero mi esperanza, al final de esto, es que el servicio termina mejorando y que la gente entienda que nuestras intenciones van por el buen camino y hacemos caso a los comentarios que hacen la gente a la que servimos", escribió Zuckerberg a Robert Scoble.

Zuckerberg también escribió en el correo electrónico que han estado prestando atención a las reacciones de los usuarios para "filtrar" los elementos clave que necesitan ser mejorados y que se anunciarán a lo largo de esta semana, sin embargo, el fundador de Facebook no quiso adelantar nada, porque prefiere enseñar los cambios más que hablar de ellos.

"Me gustaría enseñar un producto mejorado antes que hablar de las cosas que podríamos cambiar. Quiero estar seguro de que esta vez hacemos las cosas bien", admitió Zuckerberg.

El creador de Facebook, de 26 años, reconoce al Washington Post que "algunas personas no entienden cómo se gestiona su información" y les preocupa que sea empleada de manera indeseada.

Por eso ha querido explicar los principios sobre los que se cimenta Facebook. Según Zuckerberg, el usuario controla cómo comparte su información, la compañía no cede esos datos a personas o servicios que el usuario no desee, no da a los anunciantes acceso a la información personal del usuario, no vende ni venderá datos "a nadie" y siempre mantendrá su acceso gratuito.