La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha aseverado este miércoles que ve una "actitud de desafío" en la postura del padre de la joven de 16 años que ha sido apartada de clase por acudir a su instituto con la cabeza cubierta con el 'hiyab'.



Ha puntualizado que en el caso de que el padre de Najwa Malha decida que la alumna siga sin ir a clase, "se pondrá en manos del fiscal porque el propio padre "está vulnerando el derecho a la educación de la niña". No obstante, ha manifestado que espera que esto no ocurra.



"Sin duda es un desafío al centro y al cumplimiento de las normas y del reglamento interno, que es el mismo para todos y que venía cumpliéndose sin ningún problema", ha indicado Figar en declaraciones a la Cope.

La puerta del Camilo José Cela ha amanecido con pegatinas con el lema 'No a la islamización' después de que este martes el Consejo Escolar del centro decidiera mantener la prohibición del velo . Estas pegatinas han aparecido repartidas por el muro de la puerta de acceso y, según rezan, son del partido ultraderechista Democracia Nacional . Además del lema, recogen mensajes en contra de las mezquitas . Precisamente, el dibujo de los carteles era un templo musulmán tachado con el símbolo de prohibición. Dos jóvenes voluntarios han empezado a primera hora a quitar los carteles con dificultad, por dos razones, según explicaron: "porque son de un partido fascista" y "porque un colegio no es un lugar" para que una formación de estas características den muestra de su ideología.

La fachada del instituto, con pegatinas de 'No a la islamización'

Nawja no ha decidido aún entre adaptarse a la norma o cambiar de centro

Este miércoles, al igual que los dos días anteriores, cuatro compañeras españolas de origen musulmán, han acudido al instituto cubiertas con el 'hiyab' como muestra de apoyo a la joven.



Al ser preguntadas por Najwa, las niñas han explicado que está "muy nerviosa", que se pasa "todo el rato llorando" y que no ha tomado ninguna decisión "todavía" sobre lo que va a hacer, si renunciar al velo y quitárselo en clase, o si cambiarse a un centro cercano donde no se prohíbe el uso del mismo.



Además, han añadido que la propia afectada les ha pedido que dejen de apoyarla porque no quiere que ellas "tengan problemas" y "sufran". Aunque el primer día se les puso parte por esta acción, ahora lo que hacen es acudir hasta la puerta con el velo y se lo quitan para entrar en clase.