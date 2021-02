El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado al Financial Times (FT) que España cumplirá sus compromisos de reducción del déficit presupuestario "al coste que sea", y que "no bajará a la segunda división" de las naciones.

Zapatero, en una entrevista que el diario financiero británico publica este lunes, asegura que cumplirá con el plan de austeridad puesto en marcha este año por su gobierno, pero que si es necesario introducirá medidas más duras para sacar a España de la recesión.

"Tenemos un plan creíble, veamos cómo se aplica este año y si estamos en línea con los objetivos trazados, pero, desde luego, si tenemos que hacer más recortes y es necesaria más austeridad, los haremos", afirma el jefe del Ejecutivo español.

Las medidas, ya puestas en marcha, incluyen reducir el gasto público en todas las administraciones (central, regional y local), casi congelación en la contratación de empleados públicos y subidas de impuestos, entre otras medidas ya conocidas.

La UE no abandonará a Grecia

Sobre la crisis de Grecia, Zapatero dice que la UE no dejará que caiga en suspensión de pagos y que el mensaje del reciente Consejo Europeo ha sido claro al respecto al concederle sus países miembros prestamos bilaterales por valor de 30.000 millones de euros, si Atenas decide activar el paquete de rescate de sus socios.

01.01 min Los países de la zona euro han acordado crear un fondo de ayuda a Grecia de 30mil Millones de euros, co-financiado por el Fondo Monetario Internacional, para salvar al país de la bancarrota.

El influyente diario financiero, que salpica la entrevista con comentarios y opiniones sobre la España democrática y sus logros, como la ley del aborto o la mayor igualdad entre hombres y mujeres, pregunta a Zapatero si el país no está ahora más polarizado que antes de su gestión.

"Siento que había más polarización en mi anterior gobierno, cuando hubo grandes tensiones entre el Gobierno y la oposición en relación la lucha contra ETA", afirma Zapatero.

"No, no. España no va a bajar a segunda división. Los tiempos son difíciles, sí, pero estaremos en la primera división, con los países fuertes. Creo que he hecho cosas bien y otras mal, pero he sido fiel a mis principios y supongo que así me gustaría ser recordado", concluye Zapatero en su larga entrevista.

En febrero este periódico financiero entrevistó a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que acudió a Londres para tranquilizar a los líderes europeos en plena polémica por la comparación de la economía española con la griega.