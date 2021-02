"La amenaza más grande para Estados Unidos y la seguridad global ya no es un intercambio nuclear entre naciones, sino el terrorismo nuclear de extremistas violentos y la proliferación nuclear de un creciente número de estados".

Con estas palabras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha resumido las líneas principales de su nueva estrategia de armas nucleares, que jubila la idea de una guerra nuclear total con estados que poseen la bomba atómica y pone el foco tanto en la posibilidad de un ataque terrorista de Al Qaeda usando estas armas como en la escalada del armamento nuclear de Corea del Norte e Irán.

La doctrina, hecha pública este martes, reserva la respuesta nuclear a "circunstancias extremas" para impulsar la cumbre de 47 países contra la proliferación que se celebrará en Washington la próxima semana.

En ella, según Obama, el objetivo será "proporcionar seguridad sobre los materiales nucleares de todo el mundo" en los próximos cuatro años.

La primera prioridad de la estrategia de Estados Unidos será la lucha contra el terrorismo nuclear que considera la amenaza "más grande y más inmediata", en la medida que "Al Qaeda y sus aliados extremistras buscan procurarse armas nucleares".

Esta es la primera vez que la estrategia nuclear americana se marca como objetivo la lucha contra el terrorismo nuclear, según ha declarado un alto responsable de la administración americana.

No utilizarán las armas nucleares con excepciones

En esta nueva estrategia, Estados Unidos se compromete, con ciertas precauciones, a "no utilizar ni a amenazar con armas nucleares" a los países que no cuenten con estos arsenales y cumplan sus obligaciones dentro del Tratado de No Proliferación.

Eso sí, en caso de que esos países atacaran a EE.UU. con armas biológicas o químicas, Washington respondería con una fuerza "militar convencional devastadora", según el plan de la Casa Blanca.

Pero EE.UU., matiza el informe, se reserva el derecho de modificar su compromiso ante el "potencial catastrófico de las armas biológicas y los rápidos avances" en esas tecnologías.

En el caso de los países que no respeten el TNP, EEUU sí prevé "una estrecha gama de circunstancias en las que las armas nucleares pueden desempeñar un papel".

Por ello, el gobierno estadounidense no está dispuesto a declarar que utilizará "exclusivamente" su arsenal atómico en caso de un ataque nuclear por parte de otro país, como habían esperado algunos sectores progresistas.