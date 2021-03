El 7 de febrero de 2009, al filo de las 22:00 de la noche, Costa llamó a Alvaro Pérez 'El bigotes' nada más saltar la operación Gürtel a los medios de comunicación. Éste dijo al ex secretario general del PP valenciano que intentaba no mirar los informativos para no ver las noticias que versan sobre él.

Así se desprende de conversaciones intervenidas por la Policía que recoge el sumario, hecho público este martes. Costa le responde: "De todas formas, macho, yo tampoco he querido ver mucho".

El político valenciano recomienda al gerente de Orange Market -empresa de la trama contratada en numerosas ocasiones por la Comunidad Valenciana- que intente "descansar" y le apunta que al día siguiente deberían verse "un ratito"."Porque yo el lunes me voy a poner ante las cámaras", señala, y "quiero saber lo que tengo que decir".

Por otra parte, del sumario se desprende que el gerente de la empresa Orange Market, Alvaro Pérez, recibió ese mismo 7 de febreroel diferentes llamadas de apoyo y un SMS de la 'familia Cotino' en el que se le invita a contar con sus miembros ante lo que pueda ocurrir.

Según se desprende de las conversaciones intervenidas por la policía incluidas en el sumario que instruye el juez Antonio Pedreira, en el SMS se puede leer: "Estamos un poco alarmados por las noticias. Esperamos que quede en nada. Contad con la familia Cotino para lo que sea. Un besazo".

La Policía intervino pistolas en la sede de la trama El sumario revela que la Policía intervino dos pistolas en la sede de la trama en la calle Serrano de Madrid, de las que Pablo Crespo, segundo cabecilla de la organización, dijo al juez que se trataba de armas de "fogueo". En la declaración que hizo el contable de la trama José Luis Izquierdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, preguntado por el fiscal por estas armas, expresa su sorpresa y dice que desconocía que allí hubiera armas, mientras que Crespo, al que también se le intervinieron armas en su domicilio, confiesa que eran todas de "fogueo" y que las tenía porque le gustaban.

Gallardón, "amante oficial" del cabecilla de la trama En unas conversaciones intervenidas entre Francisco Correa y los ex concejales de Majadahonda José Luis Peña y Juan José Moreno, el cerebro de Gürtel se refiere a Alberto Ruiz Gallardón como su "amante oficial". (ver pdf.) Hablando con los ediles del "asunto de Marbella" dice que el alcalde de Madrid "está pillado con conversaciones telefónicas, tiene mil escuchas y está parado por Polanco". Además, menciona al actual tercer vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, del cual dice "tiene que dimitir". Además, en estas conversaciones deja claro su visión sobre el funcionamiento de la política municipal. Plantea crear un nuevo partido para "ganarse a los 20.000 ciudadanos indecisos de Majadahonda". Plantea "repartir bocatas de jamón en la campaña" y presentarse bajo el slogan "no al chorizo".

Correa: "He puesto todos los medios para machacar a Aguirre" De la inquina de Francisco Correa por la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, hay muestras en el tomo XIX del sumario, en las conversaciones con él grabadas por el ex concejal de Majadahonda y denunciante del caso Gürtel, José Luis Peñas, referidas al Ayuntamiento de Majadahonda. (ver pdf.) En esta conversación, Correa se lamenta de la pérdida de negocios de su empresa Special Events S.L. con el PP y asegura que ha puesto "todos los medios para machacar a Esperanza y para machacar al PP". Así, asegura que el PP le debe 150 millones de pesetas por actos organizados por sus empresas y se queja de que antes facturaba 500 millones de pesetas al año al año y ahora no factura nada y ha desaparecido Special Events.

La Comunidad de Madrid vulneró normas de contratación El Gobierno de la Comunidad de Madrid vulneró algunas normas de contratación en diferentes operaciones con empresas vinculadas a la trama del caso Gürtel (Diseño Asimétrico, Good Better, Easy Concept y Servimadrid). Según un informe de la propia Comunidad citado en el sumario, en determinados contratos se incumplieron los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia. No se justifica la adjudicación directa a estas empresas y en algunos casos se procedía a un fraccionamiento intencionado del objeto de contrato para convertirlos en contratos menores. Tampoco se justifica en otros casos la "imperiosa urgencia" que permitía seleccionar a un único proveedor. Se indica que algunas contrataciones se desarrollaron por indicación directa del ex consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, uno de los imputados en la trama.

Los ex consejeros de Aguirre Los diputados madrileños Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, ex consejeros de la Comunidad de Madrid, recibieron presuntamente 117.000 y 17.602 euros respectivamente, de Isabel Jordán, administradora de varias de las empresas de Francisco Correa. Además, según conversaciones citadas en el sumario, Correa le pidió a Bárcenas que le dijera "a su amigo" Jesús Sepúlveda -ex senador del PP y que dimitió de alcalde de Pozuelo de Alarcón al destaparse el caso Gürtel- que tenía aún "una deuda con él", ya que le dio un Range Rover que costaba 14 millones de pesetas (unos 84.000 euros) "y se lo iba a pagar dándole una obra o algo así". Además, añade que Alberto López Viejo, ex consejero de la Comunidad de Madrid, se quedaba con una parte de cada contrato que cerraban las empresas de Correa con el Gobierno de Aguirre.

Correa llegó de la mano de Bárcenas y Cascos al PP El cerebro del caso Gürtel, Francisco Correa, reconoció ante el juez instructor que Luis Bárcenas, senador y ex tesorero del PP, fue quien le llevó al PP, partido para el que comenzó a trabajar en tiempos de Álvarez Cascos, quien se sorprendió de lo baratos que resultaban los servicios de las empresas de la trama. Según Correa, su relación con el PP comenzó en el año 93/34, cuando recibió una llamada del entonces gerente nacional, Luis Bárcenas. En otro tomo del sumario, Correa insiste en su inocencia ante el juez: "Yo no soy ningún criminal ni ningún delincuente, no lo he sido en mi vida. He sido un trabajador toda mi vida y cuando la policía investigue todos los documentos de los trabajos que hemos hecho, verán que son trabajos normales, limpios, lícitos y con empresas normales en este país. Además, yo en mi vida he pisado un juicio, es la primera vez en mi vida que estoy ante la justicia, es que no tengo ni una multa de tráfico".

La Policía apunta a una "financiación irregular" del PP valenciano Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, incluido en el tomo 60 del sumario de Gürtel, concluye que hubo una "financiación irregular" de los actos realizados por las empresas de Francisco Correa para el PP valenciano y que se facturaba al partido de forma "dual", de manera formal y en dinero 'B'.

Regalos y trajes en la trama de Gürtel La empresa Orange Market realizó presuntamente regalos de Navidad, algunos por valor de miles de euros, a altos cargos de la Generalitat valenciana en 2006, según recoge el sumario del caso Gürtel, en el que se incluyen facturas y hojas de gasto de la firma que gestionaban Francisco Correa y Álvaro Pérez El Bigotes, los principales imputados de la trama. Según indica el sumario, Correa facturaba trajes como tejidos encargados para la realización de actos de campaña del Partido Popular y de diferentes instituciones en las que este gobernaba, según la declaración de su sastre, Rafael Caballero, que también revela los regalos, incluidos trajes, que se hicieron al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero.

Butacas VIP en el Calderón Francisco Correa tenía a su disposición cuatro butacas VIP en el estadio Vicente Calderón, además de dos plazas de aparcamiento para los partidos, por importe de casi 10.000 euros, a nombre de su empresa Technology Consulting, que luego pasaron a nombre de Special Events. Así consta en la información facilitada al juez por el Club Atlético de Madrid, mientras que al Real Madrid, Correa le compró en octubre de 2005 a través de Special Events 16 paquetes VIP Plata para el partido Real Madrid-Valencia por importe de 3.340,80 euros.

Merino podría haber recibido en negro 242.000 euros Jesús Merino, todavía diputado del PP por Segovia y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, figura en el sumario como "presunto receptor de fondos" canalizados por la red de Correa. El dirigente popular podría haber recibido en negro más de 242.000 euros, según los pagos acreditados en el Tomo 15 del sumario y que justifican su imputación por un delito de cohecho. También aparecen un pago al dirigente popular castellanoleonés desde la llamada "Caja B Actual" el 20 de diciembre de 2007 cuando, según el instructor, "salieron 50.000 euros de la tesorería oculta del Grupo Correa para su entrega a Jesús Merino". El sumario también analiza con detalle la actividad de las siete empresas que posee Merino y que, según se constata en el sumario, percibieron pagos por prestaciones de servicios que, en numerosas ocasiones, no quedan acreditadas.



Paraísos fiscales de Gürtel Varios de los cargos del Partido Popular implicados en la trama Gürtel habrían utilizado la estructura de ocultación de fondos en paraísos fiscales de la red para enviar parte de las cantidades entregadas al extranjero, según un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario, que señala en concreto al ex tesorero del PP y senador Luis Bárcenas, el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el ex diputado europeo Gerardo Galeote habrían utilizado la denominada estructura off-shore, esto es, sociedades intermedias para desviar fondos fuera de España. El informe de la Agencia Tributaria detalla la ¿tesorería oculta de la organización¿, a partir de la documentación hallada fundamentalmente en poder de José Luis Izquierdo, contable de las empresas del principal imputado, Francisco Correa. Así, se recogen entregas de dinero, beneficiarios de los repartos, intermediarios y cuantas de los principales imputados, Alberto López Viejo, Benjamín Martín, o los propios Bárcenas, Panero y Galeote.