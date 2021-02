Twitter quiere estar todas partes

Evan Williams, CEO y cofundador de Twitter ha anunciado una nueva plataforma -bautizada como @anywhere- para que sitios ajenos a esta web de microblogging puedan recoger sus contenidos.

Así, según explicó Wiliams en una conferencia en Texas, los sitios webs que integren esta funcionalidad, en cierto modo parecida a Facebook Connect, serán capaces de enlazar con la cuenta de Twitter y, de esta manera, tener un acceso más directo a su actividad en la red social.

Una de las diferencias con la herramienta de Facebook radica en que no se integra mediante API (interfaz de programación de aplicaciones), sino que bastará con incrustar unas líneas de código JavaScript para activar @anywhere.

Pasando el ratón por encima de un enlace preestablecido a una cuenta de Twitter, el usuario será capaz de ver en una ventana emergente los 'tweets' más recientes sin necesidad de cambiar de página.

“@anywhere sigue los pasos de Facebook Connect“

Según el fundador de Twitter, @anywhere ofrecerá "una conexión entre los usuarios que no habían tenido antes" lo que hará que vuelvan a visitar los sitios que integren esta herramienta.

Williams explicó que entiende Twitter como "una red de información que ayuda a la gente a comprender lo que está pasando en el mundo que les preocupan" y que su gran objetivo ahora es ayudar a la gente que no está familiarizada con Twitter a que "entienda" que la red social "contiene información muy útil" para ellos.

A pesar de los acuerdos ya firmados con los grandes buscadores para incluir el contenido de Twitter en sus resultados en tiempo real, Williams también quiere dirigir su integración en "sitios más pequeños".

Además, Amazon, YouTube, The New York Times o Yahoo! ya han anunciado que integrarán @anywhere cuando se lance, aunque todavía se desconoce cuando estará listo lo último de Twitter.